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Google şimdi de OS X açıklarını ortaya çıkardı

4 yıl
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18
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google şimdi de OS X açıklarını ortaya çıkardı


Bir süre önce Windows işletim sisteminde bazı açıklar bulan ve bu nedenle Microsoft'tan tepki gören Google bu kez de Apple'ı sinirlendirecek gibi duruyor. Firma OS X işletim sistemine ait iki açık yakaladı.

Firmadan yapılan açıklamada Project Zero adlı güvenlik ekibinin OS X platformunda iki açık bulunduğu bildirildi. Bu açıklar teorik olarak kötü niyetli kişilerin Mac bilgisayarının kontrolünü ele geçirmesine sebep olabiliyor. 

Ekip ilk olarak Ekim ayında sözkonusu açıklarla ilgili Apple'ı uyarmış. Standart olarak ekip 90 gün bekledikten sonra konuyu kamuoyu ile paylaşıyor. Windows açıklarında da aynı yöntem uygulanmıştı. 

Apple tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar OS X 10.10.2 güncellemesi ile bu iki açığın kapatılacağını belirtiyor.  

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knnolg 4 yıl
Sen git önce robotunu düzelt
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dedektif_dh 4 yıl
Android çöplüğe dönmüş , google kendi sistemine bakmıyor başka sistemlere laf atıyor. İnternet dünyasının resmen trölüü


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umut_baris 4 yıl dedektif_dh
dedektif_dh

Android çöplüğe dönmüş , google kendi sistemine bakmıyor başka sistemlere laf atıyor. İnternet dünyasının resmen trölüü


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Trollü değil canım en güçlüsü olma yolunda liderliğe oynuyor.

Ne kadar bilgin varsa o kadar güçlüsün.

Chrome, Android bunlar babanın hayrına üretilmedi.

GoogleUpdate.exe arka planda ne yaptığı belli değil. Chrome'un işlemciye anlamsız yüklenişi bunlar hayr-ı alamet değil.

Android zaten fişleme sistemi.

Dışarıdan apk kuran adam her şeyi göze almalı ayrıca.
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Fakirdepocu 4 yıl
Kendisi bitti başkalarıyla uğraşıo...
Google iyice şerefsiz olmuş
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TickTok 4 yıl
Google trollüyor
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DH Misafiri 4 yıl
Apple hic virüs kapar mı ya ? Hatta iCloud'un hacklenmesi de kendi oyunları.Dikkat çekmek için yaptılar.
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doctor_bey 4 yıl
Google'ın amacını anlayamadım; kötü amaçla mı buluyor açıkları yoksa iyi anlamda mı, destek olmak için mi?
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maximilanos 4 yıl
Google Chrome un kendisi zaten bir virüs
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Elsa 4 yıl
Android çok masum sanki
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JohnMullins 4 yıl
tatavaya gerek yok, kendine güvenmese millete entrika kurmaz, kendinde sıkıntı çıksada 90 gün içerisinde sıkıntıyı düzelteceğinden oldukça emin aksi halde kendi imajını riske atar
ne mutlu böyle firmaya, yoksa sen ....???
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neo01470 4 yıl
Aferin hep böyle açıklarınızı bulun ki gelişin..
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Utku 4 yıl
Hadi saldırın.
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thestell 4 yıl
Açık çıkarmaya niye uğraşıyorlarki googlea bi virüs atsalar tamamdır chromea girer girmez felç.
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Görmebak 4 yıl
Yalan OsX te virüs olamaz virüs bulunmayan tek sistemdir yaşasın eypıl!!!
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