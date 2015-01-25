Google şimdi de OS X açıklarını ortaya çıkardı









Bir süre önce Windows işletim sisteminde bazı açıklar bulan ve bu nedenle Microsoft'tan tepki gören Google bu kez de Apple'ı sinirlendirecek gibi duruyor. Firma OS X işletim sistemine ait iki açık yakaladı.





Firmadan yapılan açıklamada Project Zero adlı güvenlik ekibinin OS X platformunda iki açık bulunduğu bildirildi. Bu açıklar teorik olarak kötü niyetli kişilerin Mac bilgisayarının kontrolünü ele geçirmesine sebep olabiliyor.





Ekip ilk olarak Ekim ayında sözkonusu açıklarla ilgili Apple'ı uyarmış. Standart olarak ekip 90 gün bekledikten sonra konuyu kamuoyu ile paylaşıyor. Windows açıklarında da aynı yöntem uygulanmıştı.





Apple tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar OS X 10.10.2 güncellemesi ile bu iki açığın kapatılacağını belirtiyor.