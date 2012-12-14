Google şimdilik Windows 8 ve Windows Phone 8 için uygulama geliştirmeyi düşünmüyor





Teknoloji dünyasına henüz merhaba diyen Windows 8 ve Windows Phone 8 işletim sistemi için her geçen gün yeni uygulamalar geliştirilirken, Google tarafından sürpriz bir karar geldi.





Verdiği bir demeçte Google Apps ürün yönetim direktörü Clay Bavor, müşterilerinin bu sistemlere çok fazla ilgi göstermediğini gördükleri için bundan sonra uygulama anlamında herhangi bir çalışma yapmayacaklarını belirtti.





Bavor nereye yatırım yapacakları konusunda titiz davrandıklarını ve kullanıcılarının ilgi duyduğu platformlara öncelik verdiklerini dile getirdi. Eğer bir gelişme olursa Windows platformlarına da yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi.





Bu yıl iOS ve Android için çekirdek uygulamalarını daha da geliştiren Google, bunu bir başlangıç olarak görüyor ve gelecek yıl için daha büyük yatırımlara hazırlanıyor.





Google bu yatırımları kurumsal teklifler ve bulut altyapısı odaklı olarak yapacak. Son dönemde trendi giderek yükselen bulut altyapısı her firmanın yönelmek zorunda olduğu bir alan. Tüketiciler artık yanında 4-5 cihaz birden taşıyor ve buna yönelik bir kullanıcı tecrübesini geliştirmek için bulut altyapısını temel almak şart.





Kısa süre önce Gmail ve Drive hizmetlerinde yaşanan çökme ile ilgili olarak Bavor, müşterilerin hayati önem taşıyan bilgileri altyapılarında sakladığı için çok yüksek standartlar koymaları gerektiğini, meydana gelen olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ve buna sebep olan kod yapıları için bir yazılım güncellemesi yayınladıklarını da ifade etti.

http://www.techradar.com/news/software/applications/google-won-t-build-apps-for-windows-8-for-now-1118765