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Google şimdilik Windows 8 ve Windows Phone 8 için uygulama geliştirmeyi düşünmüyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasına henüz merhaba diyen Windows 8 ve Windows Phone 8 işletim sistemi için her geçen gün yeni uygulamalar geliştirilirken, Google tarafından sürpriz bir karar geldi. 

Verdiği bir demeçte Google Apps ürün yönetim direktörü Clay Bavor, müşterilerinin bu sistemlere çok fazla ilgi göstermediğini gördükleri için bundan sonra uygulama anlamında herhangi bir çalışma yapmayacaklarını belirtti. 

Bavor nereye yatırım yapacakları konusunda titiz davrandıklarını ve kullanıcılarının ilgi duyduğu platformlara öncelik verdiklerini dile getirdi. Eğer bir gelişme olursa Windows platformlarına da yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi. 

Bu yıl iOS ve Android için çekirdek uygulamalarını daha da geliştiren Google, bunu bir başlangıç olarak görüyor ve gelecek yıl için daha büyük yatırımlara hazırlanıyor. 

Google bu yatırımları kurumsal teklifler ve bulut altyapısı odaklı olarak yapacak. Son dönemde trendi giderek yükselen bulut altyapısı her firmanın yönelmek zorunda olduğu bir alan. Tüketiciler artık yanında 4-5 cihaz birden taşıyor ve buna yönelik bir kullanıcı tecrübesini geliştirmek için bulut altyapısını temel almak şart.

Kısa süre önce Gmail ve Drive hizmetlerinde yaşanan çökme ile ilgili olarak Bavor, müşterilerin hayati önem taşıyan bilgileri altyapılarında sakladığı için çok yüksek standartlar koymaları gerektiğini,  meydana gelen olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ve buna sebep olan kod yapıları için bir yazılım güncellemesi yayınladıklarını da ifade etti. 

http://www.techradar.com/news/software/applications/google-won-t-build-apps-for-windows-8-for-now-1118765 Yorum Yaz
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Motan 6 yıl en beğenilen
Hikayenin gerçek yüzü MS'un tablet ve telefonlara yönelik atağının ile Google'ı çok rahatsız etmesi. Devlerin savaşını ilgiyle izleyeceğiz...
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Batuist 6 yıl
Sadece şimdilik birşey yapmıyorlar. yapmıcaz da demiyorlar.. Haberde açık ve net ifade edilmiş .. eğer bu platforma ilgi artarsa bizde gerekli çalışmaları yaparız diyor. Çok mantıklı tabiki.. yüzmilyonlarca kullanıcısı olan bir platforma mı yatırım yaparsınız henüz çok yeni olan ve size yaptığınız yatırımın getirisini sağlamayacak gbir platforma mı???
Apple için yıllarca haritalar servisini geliştirmeyen google bu tabloya örnek resim olsun. apple kendi haritalar servisini geliştirince nasıl da acil bir plan ile ios platformuna adam gibi bir güncelleme yaptı??? Bu heryerde aynıdır.. windows platformu içinde böyle olacak..
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osmanefeozkan 6 yıl
MS surface de fiyatı düşük tutup piyasaya girecekti böyle televizyon reklamı vermekle olmuyor o işler ayrıca Türk izleyicisinin dikkatini çekecek bir reklam da değil zaten. Reklama döktüğün parayı dökmeyip Türkiye'ye surface tableti getirseydin fiyatını 850 900 tl civarında tutsaydı klavyeyi veya en azından kalemi yanında hediye etseydi reklamın alasını o zaman görecektin ama tek kelimeyle Microsoft bir devrimin içine MIÇTI BATIRDI.
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alemburda34 6 yıl
Pastanın diliminden daha fazla veremem dememişti bahaneler...
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SystemApps 6 yıl
Father Torque
Googleın açıklaması pek de anormal değil zira geçtiğimiz haftalarda yayınlanan haberlere göre Microsoft şimdiden Windows Blue kod adlı yepyeni bir sistem üzerinde çalışmaya başlamış ve onun da kendine has uygulamaları olacak. Google birçok uygulama geliştirici gibi boşa kürek çekmektense Windows 8i komple es geçip Blue odaklı bir planlama düşünüyor olmalı.

aynı haberde eski uygulamaların çalışacağı yazılıyor yani boşa kürek çekmekle alakası yok.rakibinin potansiyelinden korkuyor...
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CaSsErDoDo 6 yıl
Windows phone 8 e gecmemi engelleyen tek unsur google yazılımlarının olmaması.onlarda olsa androidi temelli bırakacagım
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khaos 6 yıl
Afedersiniz google halt etmiş seversiniz yada sevmezsiniz o ayrı ancak ortada var olan bir gerçek var o da bugün pc kullanımının %90'ı windows üzerinden yapılıyorsa bu o kadar potansiyel windows 8 kullanıcısı demektir buna kayıtsız kalmak art niyetliliktir!
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Motan 6 yıl en beğenilen
Hikayenin gerçek yüzü MS'un tablet ve telefonlara yönelik atağının ile Google'ı çok rahatsız etmesi. Devlerin savaşını ilgiyle izleyeceğiz...
Yanıtla +9
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Father Torque 6 yıl
Google'ın açıklaması pek de anormal değil zira geçtiğimiz haftalarda yayınlanan haberlere göre Microsoft şimdiden Windows Blue kod adlı yepyeni bir sistem üzerinde çalışmaya başlamış ve onun da kendine has uygulamaları olacak. Google birçok uygulama geliştirici gibi boşa kürek çekmektense Windows 8'i komple es geçip Blue odaklı bir planlama düşünüyor olmalı.
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