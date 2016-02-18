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Google, taze gıda teslimat servisini duyurdu

Dünyaca ünlü teknoloji devi Google beklenmedik bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Şirket bu kez Google Express servisiyle birlikte taze gıda teslimatına başlayacak.
3 yıl
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Oğuz Avcı
Editör
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Wall Street Journal kısa bir süre önce Google'ın gıda teslimatına başlayacağı yönünde bir haber yayınlamıştı. Haberin üzerinden çok kısa süre sonra da Google blog yayını ile durumu doğruladı. Teknoloji devi artık Google Express adında taze gıda teslimatı yapan bir servise sahip.
San Francisco ve Los Angeles'in belirli bölgelerinde başlatılan servis henüz deneme aşamasında. En büyük özelliği ise kullanıcı siparişlerini günlük olarak ulaştırması. Bu sayede kullanıcılara hep taze ürün sağlamayı amaçlayan şirket özellikle sebze ve meyve gibi ürünleri kullanıcılara götürecek.
Google Express servisinden sipariş vermek isteyen kullanıcılar için uzaklığa göre alt limitler belirlenmiş durumda. Yakın bölgelerde 15$ değerinde siparişler kabul edilirken mesafe uzaklaştıkça minimum tutarın 35$'a kadar çıkması istenebiliyor, ayrıca Google her teslimat için 3$'lık ek bir ücret daha talep ediyor.
Servisin nasıl çalışacağı ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Dünya devi bir şirketin ürün seçimi ve teslimat konusunda hassas davranması elbette kaçınılmaz olacaktır, bakalım pilot bölgedeki kullanıcılar Google Express'ten memnun kalacak mı?

http://googlecommerce.blogspot.com.tr/2016/02/fresh-grocery-delivery-to-your-doorstep.html?m=1 Yorum Yaz
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Silent Guardian 3 yıl en beğenilen
Milyar dolarlık firmaya "bu kadar paragöz firma görmedim" diyenler var ya


Şirket yani para kazanmak için kurulmuş oluşum, adamlar napsın ekmek nerdeyse o sektöre giriyorlar. Senin mahallendeki bakkal Hamdi amca para nerdeyse onu getirir satar; yaz dönemi kavun karpuz satar vs.

Önemli olan sana hizmet sunuluyor, hizmete bakarsın hoşuna gidiyorsa ve işine yarıyorsa alır kullanırsın gitmiyorsa kullanmazsın bu kadar basit. Google'da baktı işler kötü gidiyor kapatır kepenklerini gider başka alanda çalışır.
Milyar dolarlık firmaya "bu kadar paragöz firma görmedim" diyenler var yaŞirket yani para kazanmak için kurulmuş oluşum, adamlar napsın ...
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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WoXeD 3 yıl
tazedirekt.com un apar topar kapanmasının nedeni bu olabilirmi acaba?
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Silent Guardian 3 yıl en beğenilen
Milyar dolarlık firmaya "bu kadar paragöz firma görmedim" diyenler var ya


Şirket yani para kazanmak için kurulmuş oluşum, adamlar napsın ekmek nerdeyse o sektöre giriyorlar. Senin mahallendeki bakkal Hamdi amca para nerdeyse onu getirir satar; yaz dönemi kavun karpuz satar vs.

Önemli olan sana hizmet sunuluyor, hizmete bakarsın hoşuna gidiyorsa ve işine yarıyorsa alır kullanırsın gitmiyorsa kullanmazsın bu kadar basit. Google'da baktı işler kötü gidiyor kapatır kepenklerini gider başka alanda çalışır.
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berkay_53 3 yıl
Bu kadar paragöz bir firma görmedim.
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