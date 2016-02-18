Google, taze gıda teslimat servisini duyurdu

Wall Street Journal kısa bir süre önce Google'ın gıda teslimatına başlayacağı yönünde bir haber yayınlamıştı. Haberin üzerinden çok kısa süre sonra da Google blog yayını ile durumu doğruladı. Teknoloji devi artık Google Express adında taze gıda teslimatı yapan bir servise sahip.

San Francisco ve Los Angeles'in belirli bölgelerinde başlatılan servis henüz deneme aşamasında. En büyük özelliği ise kullanıcı siparişlerini günlük olarak ulaştırması. Bu sayede kullanıcılara hep taze ürün sağlamayı amaçlayan şirket özellikle sebze ve meyve gibi ürünleri kullanıcılara götürecek.

Google Express servisinden sipariş vermek isteyen kullanıcılar için uzaklığa göre alt limitler belirlenmiş durumda. Yakın bölgelerde 15$ değerinde siparişler kabul edilirken mesafe uzaklaştıkça minimum tutarın 35$'a kadar çıkması istenebiliyor, ayrıca Google her teslimat için 3$'lık ek bir ücret daha talep ediyor.

Servisin nasıl çalışacağı ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Dünya devi bir şirketin ürün seçimi ve teslimat konusunda hassas davranması elbette kaçınılmaz olacaktır, bakalım pilot bölgedeki kullanıcılar Google Express'ten memnun kalacak mı?

http://googlecommerce.blogspot.com.tr/2016/02/fresh-grocery-delivery-to-your-doorstep.html?m=1