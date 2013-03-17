Google temizliğe devam ediyor, Snapseed masaüstü sürümü kapatılıyor





İnternet denildiği zaman kala gelen ilk firmalardan olan ve birçok farklı alanda faaliyet gösteren Google, beklediği popülerliği sağlayamayan servislerini kapatmaya devam ediyor.

İstediği kullanım oranını sağlayamayan servislerini kapatmaya devam eden Google, geçtiğimiz günlerde başarılı RSS okuyucusu olan Reader'ı kapatacağını açıklamış ve birçok kullanıcısı tarafından kapatılmaması için kampanyalar başlatılmıştı. Firma tarafından yapılan bir diğer kapatma bilgisi ise başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı olan Snapseed'in masa üstü sürümü için geldi. Firma yaptığı açıklamada, Snapseed uygulamasının masa üstü sürümünün Windows ve Mac kullanıcıları için bundan sonra satılmayacağını, ancak mevcut kullanıcılara destek ve güncelleme verilmeye devam edileceğini açıkladı.

Google tarafından masa üstü sürümü kapatılacağı açıklanan Snapseed, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.