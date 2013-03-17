Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google temizliğe devam ediyor, Snapseed masaüstü sürümü kapatılıyor

6 yıl
345
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google temizliğe devam ediyor, Snapseed masaüstü sürümü kapatılıyor

İnternet denildiği zaman kala gelen ilk firmalardan olan ve birçok farklı alanda faaliyet gösteren Google, beklediği popülerliği sağlayamayan servislerini kapatmaya devam ediyor.
İstediği kullanım oranını sağlayamayan servislerini kapatmaya devam eden Google, geçtiğimiz günlerde başarılı RSS okuyucusu olan Reader'ı kapatacağını açıklamış ve birçok kullanıcısı tarafından kapatılmaması için kampanyalar başlatılmıştı. Firma tarafından yapılan bir diğer kapatma bilgisi ise başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı olan Snapseed'in masa üstü sürümü için geldi. Firma yaptığı açıklamada, Snapseed uygulamasının masa üstü sürümünün Windows ve Mac kullanıcıları için bundan sonra satılmayacağını, ancak mevcut kullanıcılara destek ve güncelleme verilmeye devam edileceğini açıkladı.
Google tarafından masa üstü sürümü kapatılacağı açıklanan Snapseed, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek. 
Google temizliğe devam ediyor, Snapseed masaüstü sürümü kapatılıyor

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper Nirvana 15.6 Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim