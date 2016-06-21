Google, tıbbi semptoplar aratıldığında doktor olacak

Şu an Google'da çok önemli olmayan tıbbi semptomlar için bile arama yaptığınızda, sizin ölümün eşiğinde olabileceğinizi ifade eden arama sonuçlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ancak bu değişmek üzere...

Tıbbi bulgu ve belirtiler için Google araması yapıldığında (deri döküntülerinden baş ağrısına kadar) site bir doktor gibi, kullanıcılara nasıl bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyebilecek. Arama devi, Mayo Clinic ve Harvard Tıp Fakültesi ile ortak bir çalışma yaparak yaygın semptomları aratan kullanıcıların hangi hastalığa yakalanmış olabileceğini göstererek bilgi sağlayabilecek.

Yeni özellik şirketin geçen yıl tanıttığı bilgilendirme kartları üzerine kurulmuş durumda. Bir hastalık ya da rahatsızlık ile ilgili arama yaparken sayfanın sağ kısımda uzman değerlendirmesinin yer aldığı tıbbi bilgi kartları gösterilecek. Eğer baş ağırısı diye aratırsanız migren, sinüzit veya soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları anlatan kartlarla karşılaşacaksınız.

Şirket önümüzdeki birkaç gün içinde İngilizce mobil uygulaması için bir güncelleme yayınlayarak özelliği ABD'li kullanıcılara açacak. Google, zamanla daha fazla semptomları kapsayacak şekilde gelişmesini beklediği yeni uygulamasını diğer uluslar ve dillerle de genişletecek. Elbette ki bu bilgiler tıp uzmanları tarafından kontrol edilse bile Google bunun hastalığa teşhis konulması için kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Arama devi tüm tıbbi bilgiler gibi semptom aramalarının da sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu ve her zaman için bir doktora danışılması gerektiğini de vurguluyor.

https://googleblog.blogspot.com.tr/2016/06/im-feeling-yucky-searching-for-symptoms.html