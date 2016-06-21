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Google, tıbbi semptoplar aratıldığında doktor olacak

Arama devi Google, hastalık belirtileri ile ilgili arama yapıldığında, hangi rahatsızlıklardan kaynaklanabileceğini gösteren tıbbi bilgilendirme kartları görüntüleyecek.
2 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Şu an Google'da çok önemli olmayan tıbbi semptomlar için bile arama yaptığınızda, sizin ölümün eşiğinde olabileceğinizi ifade eden arama sonuçlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ancak bu değişmek üzere...
Tıbbi bulgu ve belirtiler için Google araması yapıldığında (deri döküntülerinden baş ağrısına kadar) site bir doktor gibi, kullanıcılara nasıl bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyebilecek. Arama devi, Mayo Clinic ve Harvard Tıp Fakültesi ile ortak bir çalışma yaparak yaygın semptomları aratan kullanıcıların hangi hastalığa yakalanmış olabileceğini göstererek bilgi sağlayabilecek.
Yeni özellik şirketin geçen yıl tanıttığı bilgilendirme kartları üzerine kurulmuş durumda. Bir hastalık ya da rahatsızlık ile ilgili arama yaparken sayfanın sağ kısımda uzman değerlendirmesinin yer aldığı tıbbi bilgi kartları gösterilecek. Eğer baş ağırısı diye aratırsanız migren, sinüzit veya soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları anlatan kartlarla karşılaşacaksınız.
Şirket önümüzdeki birkaç gün içinde İngilizce mobil uygulaması için bir güncelleme yayınlayarak özelliği ABD'li kullanıcılara açacak. Google, zamanla daha fazla semptomları kapsayacak şekilde gelişmesini beklediği yeni uygulamasını diğer uluslar ve dillerle de genişletecek. Elbette ki bu bilgiler tıp uzmanları tarafından kontrol edilse bile Google bunun hastalığa teşhis konulması için kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Arama devi tüm tıbbi bilgiler gibi semptom aramalarının da sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu ve her zaman için bir doktora danışılması gerektiğini de vurguluyor.

https://googleblog.blogspot.com.tr/2016/06/im-feeling-yucky-searching-for-symptoms.html Yorum Yaz
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lecagot 2 yıl en beğenilen
Nedense doktorlar sanki medikal bilgiler kutsalmış ve okuyup öğrenmesi yalnızca bu mesleği icra eden kişilere ait bir hakmış gibi davranıyor. Tabii ki insanlar bir rahatsızlık geçirdiklerinde durumun aciliyeti, hastalık ve tedaviler hakkında bilgi edinmek için internete başvuracaklar. 21. yüzyılda yaşıyoruz....
Nedense doktorlar sanki medikal bilgiler kutsalmış ve okuyup öğrenmesi yalnızca bu mesleği icra eden kişilere ait bir hakmış gibi davranıyor. Tabii ki insanlar ...
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DH Misafiri 2 yıl
O teshisi okuyan vatandasta yanlis ilaci dayayip hastayi oldurecek. Sen once adam gibi tercume yap sonra saglik gibi hassas konulara gir Google.
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abrenax 2 yıl
Bu zamana kadar çeviriden vazgeçtim, sözlüğü bile çoğu zaman en basit kelimenin doğru anlamını vermekten aciz. Buna dayanarak da zaten bu hizmetin nasıl olabileceğini az çok tahmin edebiliriz.
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wolfestein 2 yıl
Hmmm. Google tıbbi verileri de topluyor, ne yapacak ki acaba?
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lecagot 2 yıl en beğenilen
Nedense doktorlar sanki medikal bilgiler kutsalmış ve okuyup öğrenmesi yalnızca bu mesleği icra eden kişilere ait bir hakmış gibi davranıyor. Tabii ki insanlar bir rahatsızlık geçirdiklerinde durumun aciliyeti, hastalık ve tedaviler hakkında bilgi edinmek için internete başvuracaklar. 21. yüzyılda yaşıyoruz....
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kadirirdem 2 yıl
bu aslında iyi bir şey bakalım nasıl olacak göreceğiz..
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eric13 2 yıl
1 semptomun 50 tane hastaliga denk geldigi tipta yasanacak panigi ve bu hastalarla karsilasacak doktorlarin icler acisi halini dusunemiyorum
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Rubisco 2 yıl eric13
Dr'ların eğitimi, içinde bulundukları şartlar, halleri, zaten düşünmek istenmeyecek kadar kötü. 1 iyisi varsa kaç kötüsü var? Sen adama neyin ne olduğunu anlatırsan , 2 gün sonra gelin ben bunları iyice bi inceleyiyeim öğreniyim derse, 2 gün sonra da sınav yapar gibi dr'a öğrenmiş mi diye sorular sorarsan nasıl yürür? 1-2'den daha çok örneği var bunun. Şartları kötüdür bilmemnedir, herşey gibi temeli iyileştirilmiyordur vs. hepsini anlarım. Ama sonuç değişmiyor.

Bi tıpçı arkadaş da gelip ama oradan ama buradan bahsetmesin, biliyoz.

Yapay zekanın tanı konusunda yardımcı olması büyük ihtimalle artarak karşımıza gelen bi durum olacak. Ki bugün bile deneyselinden yarışmaya vs. giren tanı yazılımları faln var. Ortalama dr'u yenebilen durumları faln var.

Direk google'un bunu sunması, kafayı daha çok karıştırıp eyvah dr bende bu varmış gibi yığılma kastettin büyük ihtimalle. Yeterli detay girilerek / bakılarak bu tarz durumlar fazla olmayabilir, eğer yeterince verimli çalışacaksa altyapısı.
2 Yanıt Yanıtla
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Pi 2 yıl
Bir taraftan düşününce adamlar cok iyi is cikariyor. Ama obur taraftan cok ileri gittiler. Urkutuyor bu gidisat
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bodyman700 2 yıl
reçeteyi de yazacak mı?
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