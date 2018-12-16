Google’un yeni materyal tasarımı mobil cihazlar için sunuldu

Google masaüstü versiyonuna gelen güncellemeden sonra aynı anlayışla geliştirilen mobil arayüzü sunulmaya başlandı. Materyal tasarım ufak değişiklerle gelişmeye devam ediyor. Gelin bu değişimlere yakından bakalım.

Hap görünümlü arama çubuğu

Google, daha keskin kenarlı arama çubuğunu geride bırakarak köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen yapısına geçiş yapıyor. Mobil tarafta zaten hafif bir yumuşatma mevcuttu ancak artık tam olarak hap görünümüne sahip arama çubuğu bizi bekliyor. Aynı önceki tasarımdaki gibi büyüteç ikonu sağ kısımda kalmaya devam etmiş. Ayrıca yeni bir menü kısmı sağ üst tarafa ekleniyor. Bu kısımda Koleksiyonlar, Arama’daki verileriniz gibi bölümlere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Geri bildirim gönderme, yardım ve ayarlar seçenekleri de burada toplanmış.

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Google, yeni materyal tasarımını yavaş ama sık adımlarla güncellemeye devam ediyor. Bu arayüzde de benzeri şekilde birkaç değişiklikten öteye gidilmemiş. Google’un ani değişimlerle kullanıcıların tepkisini çekmek istemediği düşünülüyor. Bu yeni gelişmelerden tahmin edilebilecek şey ise hap şeklini andıran yeni yuvarlatılmış dikdörtgenleri yavaş yavaş çoğu Google uygulamasında görme ihtimalimiz olacak.

https://9to5google.com/2018/12/14/google-material-theme-search-mobile-web/