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Google’un yeni materyal tasarımı mobil cihazlar için sunuldu

Arama motoru devi Google, materyal tasarım anlayışını ufak değişiklerle güncellemeye devam ediyor. Bu kapsamda mobil için yeni bir arayüz sunuldu. Hap görünümlü arama çubuğu dikkat çekiyor.
5 ay
9,7b
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7
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’un yeni materyal tasarımı mobil cihazlar için sunuldu
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Google masaüstü versiyonuna gelen güncellemeden sonra aynı anlayışla geliştirilen mobil arayüzü sunulmaya başlandı. Materyal tasarım ufak değişiklerle gelişmeye devam ediyor. Gelin bu değişimlere yakından bakalım.

Hap görünümlü arama çubuğu

Google, daha keskin kenarlı arama çubuğunu geride bırakarak köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen yapısına geçiş yapıyor. Mobil tarafta zaten hafif bir yumuşatma mevcuttu ancak artık tam olarak hap görünümüne sahip arama çubuğu bizi bekliyor. Aynı önceki tasarımdaki gibi büyüteç ikonu sağ kısımda kalmaya devam etmiş. Ayrıca yeni bir menü kısmı sağ üst tarafa ekleniyor. Bu kısımda Koleksiyonlar, Arama’daki verileriniz gibi bölümlere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Geri bildirim gönderme, yardım ve ayarlar seçenekleri de burada toplanmış.

Google’un yeni materyal tasarımı mobil cihazlar için sunuldu
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Ayrıca Bkz. "Google Play Oyunlar yeni güncellemesiyle karanlık mod özelliği kazandı"

Google, yeni materyal tasarımını yavaş ama sık adımlarla güncellemeye devam ediyor. Bu arayüzde de benzeri şekilde birkaç değişiklikten öteye gidilmemiş. Google’un ani değişimlerle kullanıcıların tepkisini çekmek istemediği düşünülüyor. Bu yeni gelişmelerden tahmin edilebilecek şey ise hap şeklini andıran yeni yuvarlatılmış dikdörtgenleri yavaş yavaş çoğu Google uygulamasında görme ihtimalimiz olacak.


https://9to5google.com/2018/12/14/google-material-theme-search-mobile-web/ Yorum Yaz
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The Hollow 5 ay en beğenilen
Koyu tema gerekiyor. Şimdiye kadar koymamaları saçmalık. Kar beyazı ekran'a 10 dk bile bakamıyorum. DH'in background'u bile daha iyi.
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hero1905 5 ay
Chrome İos daki tasarim daha iyi. Menüler altta o hale nasil donusturulebilir fikri olan var mi?
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Sharparrow 5 ay
Soldaki daha iyiymiş...
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DjarumBlack- 5 ay
Güzel
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The Hollow 5 ay en beğenilen
Koyu tema gerekiyor. Şimdiye kadar koymamaları saçmalık. Kar beyazı ekran'a 10 dk bile bakamıyorum. DH'in background'u bile daha iyi.
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Emre.isikgoz 5 ay
Değişiklik güzeldir
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hiddenside 5 ay
Seviyorum google ın materyal tasarımını.
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Tlg3 5 ay
Haplanalım madem
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