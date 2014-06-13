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Google uydu imalatçısı Skybox Imaging'i satın aldı

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google uydu imalatçısı Skybox Imaging'i satın aldı

Haritalar hizmeti ve konum tabanlı paylaşım servisleri için önemli yatırımlar yapan Google, hafta başında buna bir yenisini daha ekledi. 

Firma Kaliforniya'da özel sektöre yönelik uydu imal eden Skybox İmaging'i 500 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Skybox tarafından imal edilen uydular bölgelerin yüksek kaliteli videlarını ve detaylı resimlerini çekmesi ile biliniyor. Ayrıca firma binlerce resimden veriler elde ederek bunların analizlerini yapabiliyor. 

Google daha önce Titan Aerospace adında güneş enerjisi ile çalışan ve uzun süre havada kalan insansız uçak üreticisini de satın almıştı. Bu iki firmanın teknolojilerini birleştirerek Haritalar ve Earth hizmetlerini bir adım ileriye götüreceği belirtiliyor. Bunun yanında Google'ın sürücüsüz araçlar için de bazı planları olduğu ifade ediliyor. Satın alma bedeli olan 500 milyon dolar peşin olarak ödenecek. 

http://www.zdnet.com/google-acquires-satellite-company-skybox-for-500m-7000030391/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 4 yıl en beğenilen
Google her sektörden bir firma alıyor adamlar bağımsızlığını ilan edecek yakında
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carter 4 yıl
Yakında istihbarat birimi de oluştururlar.
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mico910 4 yıl
Bence bu satin alma isi de google in internet erisim planinin bir parcasi
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kımyasal 4 yıl
Google planladığı,uydularla internet dağıtımı projesine başlamış.Google teknoloji sektör pastasının koca dilimine sahip olma hedefinde,fakat her zaman tekelleşme,bilinçli kullanıcı ve tüketici için,sektörü,teknolojiyi,şirketleri takip eden bizler için tehlike çanları demektir.
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mrsmrc 4 yıl
Google uydu/uzayla ilgili çok atılım yapmaya başladı. Dur bakalım
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s_mail 4 yıl
bölgelerin yüksek kaliteli videlarını



Yazım yanlışı...
Not: bir başka haberde de virgin galaksi şirketine ortak olmaya çalışıyor denilmiş. Google'in amacı nedir... Uzayda ne işi var. bir ton robot şirketi de bünyesine katmıştı.
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SteveMeade 4 yıl
Aldığı firmalar elinde patlamıyordur umarım
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mehmedaltair 4 yıl en beğenilen
Google her sektörden bir firma alıyor adamlar bağımsızlığını ilan edecek yakında
1 Yanıt Yanıtla +7
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tevfikkavil 4 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Google her sektörden bir firma alıyor adamlar bağımsızlığını ilan edecek yakında


Adamlar da para olukla akıyor bu kadar parayı bi arada tutamayacakları için şirket alıyorlar
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adını nick koydum 4 yıl
Kiloyla şirket alıyorlar
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