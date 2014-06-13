Google uydu imalatçısı Skybox Imaging'i satın aldı





Haritalar hizmeti ve konum tabanlı paylaşım servisleri için önemli yatırımlar yapan Google, hafta başında buna bir yenisini daha ekledi.





Firma Kaliforniya'da özel sektöre yönelik uydu imal eden Skybox İmaging'i 500 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Skybox tarafından imal edilen uydular bölgelerin yüksek kaliteli videlarını ve detaylı resimlerini çekmesi ile biliniyor. Ayrıca firma binlerce resimden veriler elde ederek bunların analizlerini yapabiliyor.





Google daha önce Titan Aerospace adında güneş enerjisi ile çalışan ve uzun süre havada kalan insansız uçak üreticisini de satın almıştı. Bu iki firmanın teknolojilerini birleştirerek Haritalar ve Earth hizmetlerini bir adım ileriye götüreceği belirtiliyor. Bunun yanında Google'ın sürücüsüz araçlar için de bazı planları olduğu ifade ediliyor. Satın alma bedeli olan 500 milyon dolar peşin olarak ödenecek.

http://www.zdnet.com/google-acquires-satellite-company-skybox-for-500m-7000030391/