Google ve Cisco, Kubernetes odaklı bulut altyapısı kuruyor

Son 10 yıldır sanallaştırma teknolojilerinde Konteyner yapısı büyük önem kazanmaya başladı. Konteryner yapıları konusunda en yaygın yönetim aracını geliştiren Google, şimdi özel bulut altyapısı hazırlıyor.

Konteyner

Sanallaştırma platformlarında bir uygulamayı test edebilmek için makineye bir işletim sistemi kurmak ardından da gerekli kütüphaneleri yükleyerek testlere başlamak gerekiyor. İşler ne kadar iyi giderse gitsin uygulamayı örneğin bir sunucuya kurduğunuz zaman beklenmedik şekilde çökebiliyor. Çünkü gerekli bir kütüphane sunucuda mevcut değil ve bunu fark etmeniz de mümkün değil.

2006 yılında Google ve Linux mühendislerinden oluşan bir ekip bu dezavantajı ortadan kaldırmak için Cgroups adında Linux çekirdeğini genişleten bir girişim başlattı. Konteyner olarak tanımlanan bu girişim, tüm işletim sistemini kurmak yerine uygulamanın ihtiyacı olan yapıları temelindeki işletim sisteminden çekiyor ve bu sayede çok küçük sanal makineler kurulmasına imkan tanıyordu.

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Teknik olarak zor olan Konteyner sistemi için rehberler ve kullanım kılavuzları hazırlandı ancak bu kez de standart kurma ihtiyacı ortaya çıktı. Zira bir konteyner sisteminde test edilen ve çalışan uygulama, başka bir konteyner sisteminde çalışmayabiliyordu.

Bir kaç yıl önce geliştiriciler Docker adında ortak bir Konteyner sistemi ortaya çıkardı. Microsoft, Google, Amazon gibi firmalar Docker standardını kısa sürede benimsedi ve kendi yönetim konsollarını çıkardı. Bu kez yönetim tarafında bir standartlaşma gereği ortaya çıktı. Bunun için firmaların bir açık kaynak standardı oluşturma süreci devam ediyor.

Kubernetes

Kubernetes, Google’ın Konteyner yönetimi için geliştirdiği bir araç ve diğerleri arasında en popüler olanı diyebiliriz. Basit bir bilgisayardan çok düğümlü sunucu kümelerine, şirket içi sunuculardan herkese açık bulut platformlara kadar çok çeşitli ortamlarda çalışabiliyor. Kubernetes aslında DevOps olarak da tanımlanan ve geliştiriciler ile sistem yöneticilerinin entegrasyonunu sağlayan bir program çeşidi.

Cisco ile ortaklık yapan Google, Kubernetes aracını temel alan melez bir bulut altyapısı üzerinde çalışmaya başladı. Ortaklık kapsamında Google bulut platformu üzerine Cisco’nun melez bulut platformu Hyperflex’in özelleştirilmiş bir versiyonu entegre edilecek.

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Kubernetes aracına akıcı bir şekilde bağlanan Hyperflex, tüm unsurları gerçek zamanlı olarak senkronize edecek ve çevrim dışı bile hizmet sunabilecek. Böylece kullanıcıların kendi bilgisayarlarında çalışıyormuşcasına bir tecrübe sunacak. Ayrıca veri trafiği yönetimi için Cisco’nun Istio yazılımı kullanılıyor.

Ortaklık sayesinde kurumlarda yaygın bir şekilde kullanılan Hyperflex üzerinden Google bulut platformu da kullanıma sunulmuş olacak. Cisco bulut merkezi şirketleri Google bulut altyapısına kolay geçiş konusunda bildirimlerde bulunacak. Yeni ortaklığın kısa sürede şirketlere ulaşması bekleniyor.