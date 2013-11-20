Google ve Facebook, Snapchat için mücadele ediyor

Kullanıcıların birbiri arasında fotoğraf göndermesine imkan tanıyan Snapchat, diğer uygulamalardan farklı olarak bu içeriklerin belirli bir süre sonra silinmesini ve herhangi bir yere kaydedilmemesini sağlıyor. Bu bakımdan büyük bir kullanıcı kitlesi bulunan Snapchat, teknoloji devlerini de peşinden koşturuyor.



Kısa süre önce Facebook tarafından 3 milyar dolar karşılığında satın alınmak istenen Snapchat'ın bu teklifi geri çevirdiği gündeme gelmişti. Bu kez de Google'ın 4 milyar dolar ile firmanın kapısını çaldığı dile getiriliyor.



Ancak Snapchat bu teklifi de geri çevirirken, firmanın CEO'su Evan Spiegel'in daha büyük değere ulaşmak istediği ve bir süre daha bekleyeceği konuşuluyor. Zira yeni yatırımlarla firma 3-4 milyar dolar arasında bir pazar değerine ulaşmıştı.







http://www.theverge.com/2013/11/15/5106950/google-snapchat-4-billion-buyout-rumor