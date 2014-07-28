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Google ve Motorola 5.9 inçlik bir Nexus cihazı üzerinde çalışıyor olabilir

4 yıl
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13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve Motorola 5.9 inçlik bir Nexus cihazı üzerinde çalışıyor olabilir

Google'ın Nexus programını sonlandıracağı iddiası uzun süre teknoloji gündemini meşgul ettikten sonra I/O 2014 konferasında hem Nexus programının devam edeceği hem de Silver programının başlayacağına dair açıklamalar gelmişti. 

Bugüne kadar bu yıla ait Nexus cihazı olarak sadece Volantis kod adlı bir tabletin varlığı biliniyor ve bunun da HTC tarafından üretileceği dile getiriliyordu. Bu kez Shamu kod adlı bir cihaz gündeme gelmeye başladı.

Kaynaklara göre Shamu cihazı 5.9 inçlik bir boyuta sahip ve Motorola tarafından üretiliyor. Kod adı bir deniz canlısını temel aldığı için Nexus cihazı olma ihtimali de oldukça yüksek. Kaynaklar cihazın Kasım ayı itibariyle global olarak satışa çıkacağını ve bir parmak izi okuyucusu da barındıracağını ifade ediyor. 

Google satın aldığı andan itibaren Motorola'yı Nexus programının dışında tutmuş ve üretici ortaklarını kendisinden soğutmamaya çalışmıştı. Ancak Motorola artık Lenovo'nun bünyesinde ve bir Nexus programına dahil olması da mümkün. Şimdilik farklı kaynaklardan Shamu ile ilgili bir teyit gelmediği için iddianın ne kadar gerçeğe yakın olduğu bilinmiyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/07/google-motorola-rumored-working-5-9-inch-nexus-device-named-shamu.html Yorum Yaz
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Led Zeppelin 4 yıl en beğenilen
Bi büyük bi de küçük Nexus herkese hitap eder bence...
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Phantom II 4 yıl
ekran boyutunda 5.5" sınır olmalı.Böyle giderse telefonları poşete koyup taşıyacağız
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firtilli 4 yıl
nexus un hitap ettiği bir kesim vardi bu tel o kesimin hiç hoşuna gitmeyecek bunun sebebi buyuk ekranin yaninda fiyat, kesin premium sinif olcak.
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Lightr 4 yıl
5.9 çok büyük olmuş sanki 5.2 iyi olurdu
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Hyponsoinage 4 yıl
Aga 5.9 inch cok fazla yaa.
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#Gakko_ 4 yıl
Droid serisi gibi canavar bir pille beraber gelir umarım. Droid serisini küresel pazarda görememiştik. Bu arkadaşla yolumuza devam ederiz o zaman. Büyük ekranlı olması da -benim gibi- dolma parmaklı kullanıcıların işine gelecektir eminim.. :) :)
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kımyasal 4 yıl
Motorola'dan. Kevlar kasa ve yüksek mah. bataryayı özledik.
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matmuhendisi 4 yıl
olabülüü
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Phantom II 4 yıl
ekran boyutunda 5.5" sınır olmalı.Böyle giderse telefonları poşete koyup taşıyacağız
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hukuksever 4 yıl
Motorola moto g kullaniyorum ve android 4.4.4 bir aydir yuklu android l de gelicek motorola daha da yukselecek nokia gbi olmayacak
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serter33 4 yıl
gıcıklığına büyütüyorlar sanki şunları ya.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Xenom 4 yıl serter33
serter33
gıcıklığına büyütüyorlar sanki şunları ya.

Benim de pek hoşuma gitmiyor ama sonuçta küçük ekranlı modeller de gayet yaygın. Herkese göre seçenek var kızacak bisey yok bence.
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bgryngn 4 yıl
şu droid maxx türkiyeye gelemedi, gelseydi alacağım telefon olacaktı
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