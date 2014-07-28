Google ve Motorola 5.9 inçlik bir Nexus cihazı üzerinde çalışıyor olabilir





Google'ın Nexus programını sonlandıracağı iddiası uzun süre teknoloji gündemini meşgul ettikten sonra I/O 2014 konferasında hem Nexus programının devam edeceği hem de Silver programının başlayacağına dair açıklamalar gelmişti.





Bugüne kadar bu yıla ait Nexus cihazı olarak sadece Volantis kod adlı bir tabletin varlığı biliniyor ve bunun da HTC tarafından üretileceği dile getiriliyordu. Bu kez Shamu kod adlı bir cihaz gündeme gelmeye başladı.





Kaynaklara göre Shamu cihazı 5.9 inçlik bir boyuta sahip ve Motorola tarafından üretiliyor. Kod adı bir deniz canlısını temel aldığı için Nexus cihazı olma ihtimali de oldukça yüksek. Kaynaklar cihazın Kasım ayı itibariyle global olarak satışa çıkacağını ve bir parmak izi okuyucusu da barındıracağını ifade ediyor.





Google satın aldığı andan itibaren Motorola'yı Nexus programının dışında tutmuş ve üretici ortaklarını kendisinden soğutmamaya çalışmıştı. Ancak Motorola artık Lenovo'nun bünyesinde ve bir Nexus programına dahil olması da mümkün. Şimdilik farklı kaynaklardan Shamu ile ilgili bir teyit gelmediği için iddianın ne kadar gerçeğe yakın olduğu bilinmiyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/07/google-motorola-rumored-working-5-9-inch-nexus-device-named-shamu.html