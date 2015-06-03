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Google, yemek fotoğraflarından kalori hesaplaması yapacak

3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Google, yemek fotoğraflarından kalori hesaplaması yapacak
 
Görüntü işleme teknolojisi günümüzde oldukça ileri seviyelere ulaşırken, artık basit bir kamera ile dahi yüz tanıma gibi teknolojiler kullanılabiliyor. Google ise Im2Calories projesi ile fotoğrafı çekilen yiyeceklerin kalorisini hesaplamayı amaçlıyor.
Yapay zekaya ve özel bir algoritmaya sahip proje çekilen fotoğraflardaki besinleri piksel piksel inceleyerek kalori hesaplaması yapacak. Uygulamanın bu sayede düşük çözünürlükteki fotoğraflarda da başarılı bir hesaplama yapacağı söyleniyor.
Özellikle günümüzde Instagram gibi sosyal ağlarda yemek paylaşmak sıradan bir hale gelirken beslenme konusunun sağlık ile olan ilişkisi ikinci plana atılmaya başlandı. Bu noktada Google gibi bir devden gelecek uygulama milyonlarca kişiye sağlıklı beslenme konusunda önemli bilgiler aktarabilir. Duyurusu yapılan uygulamanın çıkış tarihi ile ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı

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nickjonas 3 yıl
zeki muren de bizi gorecek mi
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SteveMeade 3 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam Samsung un S Healt sistemi bunu yapıyordu
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NeverDies7 3 yıl
Peki normalden daha yağlı olursa :)
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redwolf0 3 yıl
Aslında çok basit sallama bir şey yapacak piksellere inip renklerden ürünün ne olabileceğini hesaplayacak kırmızı ise et anlayacak ve toplam piksel sayısı = kalori
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sis651 3 yıl
Ayran aşını da bilecek mi? :)
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Fiasco 3 yıl
saçma sapan şeyler
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ULYSES 3 yıl
Bu benim düşündüğüm ama teknik olarak altından kalkamayacağım için vazgeçtiğim bir uygulamaydı. Yiyecek ya da değil, organik maddeler içeriğindeki moleküllere göre renkleri yansıtırlar. Kombinasyonları oluşturmak, bu kombinasyonlara göre kalori hesaplayacak bir algoritma kurmak zor iş. Ama google'ın yapamayacağı birşey değil.
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Mr xXx 3 yıl
Karnı yarık hesaplada göreyim seni
gerçi onlar kayıtlı olur mu kafam karıştı
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hamitozlu 3 yıl
Bumbar dolmasını kaç hesaplayacak acaba?
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0013 3 yıl
Zor iş ama Google bu
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mehmet4428 3 yıl
Vayy be, bizim pancar çorbasınında ne olduğunu öğreniriz. :D
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K E N 3 yıl
Masal. =)
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DeepMind 3 yıl
Çorbaları nasil anlicak acaba ?? Ilk baslarda işe yarayacagini dusunmuyorum ama ilerledikce resim veritabani arttikca sistem muhtesem olucaktir.
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