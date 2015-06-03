Google, yemek fotoğraflarından kalori hesaplaması yapacak

Görüntü işleme teknolojisi günümüzde oldukça ileri seviyelere ulaşırken, artık basit bir kamera ile dahi yüz tanıma gibi teknolojiler kullanılabiliyor. Google ise Im2Calories projesi ile fotoğrafı çekilen yiyeceklerin kalorisini hesaplamayı amaçlıyor.

Yapay zekaya ve özel bir algoritmaya sahip proje çekilen fotoğraflardaki besinleri piksel piksel inceleyerek kalori hesaplaması yapacak. Uygulamanın bu sayede düşük çözünürlükteki fotoğraflarda da başarılı bir hesaplama yapacağı söyleniyor.

Özellikle günümüzde Instagram gibi sosyal ağlarda yemek paylaşmak sıradan bir hale gelirken beslenme konusunun sağlık ile olan ilişkisi ikinci plana atılmaya başlandı. Bu noktada Google gibi bir devden gelecek uygulama milyonlarca kişiye sağlıklı beslenme konusunda önemli bilgiler aktarabilir. Duyurusu yapılan uygulamanın çıkış tarihi ile ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı