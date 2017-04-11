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Google yeni Pixel telefonları için LG Display’e yatırım yapıyor

Google’ın bu yıl için hazırladığı yeni nesil Pixel akıllı telefonlarda kavisli OLED ekran ihtimali ortaya çıktı. Firma LG Display ile büyük bir tedarik anlaşması sürecinde.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefonlarda kavisli ekrana sıkça rastlar olduk. Samsung’un başı çektiği bu modaya pek çok üretici dahil olmuş durumda. Google da yeni nesil Pixel akıllı telefonları için LG Display’in kapısını çaldı.

Büyük yatırım

Güney Kore’den gelen bilgilere göre Google yeni nesil akıllı telefonlarına kenardan kavisli ekran tasarımı düşünüyor ve tedariği de LG Display’den yapmak istiyor. Hatta teknoloji devinin üretim hacmini arttırması için LG Display’e 900 milyon dolar civarında bir yatırım teklif ettiği de ifade ediliyor.

LG Display teklifi değerlendirme aşamasında. Miktarın iki ek üretim hattı oluşturmak için yeterli olduğu ifade ediliyor. LG Display hali hazırda Apple Watch ve LG Watch akıllı saatleri için OLED ekranlar üretiyor ancak akıllı telefonlara yönelik büyük OLED ekran üretimi mevcut değil.

Firmanın yaz aylarında Güney Kore’deki E5 üretim hattını devreye alacağı ifade ediliyor. Gelecek yıl başlarında ise E6 üretim hattı devreye girecek. Her iki hatta da kavisli büyük OLED ekranların üretimi yapılacak. Google’ın Pixel akıllı telefonlarını yine iki farklı boyutta piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Kavisli OLED ekranların adeta patlama yapması üreticileri hazırlıksız yakaladı. Samsung bu konuda tecrübeli olduğu için sıkıntı yaşamıyor ve hatta Apple’a 70 milyon civarında kavisli OLED ekran tedariği yapacağı söyleniyor. Yine de firma 2017 içerisinde 9 milyar dolar daha yatırım yaparak hakimiyetini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

LG ise OLED ekran üretimini biraz ihmal ettiğini ifade etmişti. Yeni üretim hatları açarak önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıyı aşmaya çalışacak. Sharp da geçtiğimiz aylarda 900 milyon dolar yatırım yaparak yeni üretim hatları açacağını duyurmuştu.

 

http://www.zdnet.com/article/google-wants-lg-bendable-oled-for-next-pixel-phone-report/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
___Lawyer___ 2 yıl
Google Pixel 2 gelirse alacağım tek Android telefon olur. 4000 TL para verip saçma sapan uygulamalarla dolu geç güncelleme alan bir telefon için tekrar Android'e dönmem.
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Mr. Jingles 2 yıl
Google göznünü seveyim Türkiye'ye getirin. Üreticilerin telefonlarını değil çıkar çıkmaz güncellemeyi alan üzerinde abidik gubidik uygulamaların ve arayüzlerin hafızayı şişirmediği bir Android kullanalım. Üstelik S835 ile gelir bunlar. Büyük ihtimalle S820'de yaptıkları (S821) gibi S835'in de hızlandırılmış versiyonunu çıkarırlar sanırım eylüle kadar.
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mehmetgirgin 2 yıl
google pixeller çok tipsiz duruyor çakma telefon gibi
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mehmedaltair 2 yıl
akıllı telefonlara yönelik büyük OLED ekran üretimi mevcut değil.


Sanırım Xiaomi Mi Note 2'deki oled ekran lg üretimiydi. Ama performansı hakkında hiçbir bilgi denk gelmedi nedense.
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