Google yeni Pixel telefonları için LG Display’e yatırım yapıyor

Son dönemde akıllı telefonlarda kavisli ekrana sıkça rastlar olduk. Samsung’un başı çektiği bu modaya pek çok üretici dahil olmuş durumda. Google da yeni nesil Pixel akıllı telefonları için LG Display’in kapısını çaldı.

Büyük yatırım

Güney Kore’den gelen bilgilere göre Google yeni nesil akıllı telefonlarına kenardan kavisli ekran tasarımı düşünüyor ve tedariği de LG Display’den yapmak istiyor. Hatta teknoloji devinin üretim hacmini arttırması için LG Display’e 900 milyon dolar civarında bir yatırım teklif ettiği de ifade ediliyor.

LG Display teklifi değerlendirme aşamasında. Miktarın iki ek üretim hattı oluşturmak için yeterli olduğu ifade ediliyor. LG Display hali hazırda Apple Watch ve LG Watch akıllı saatleri için OLED ekranlar üretiyor ancak akıllı telefonlara yönelik büyük OLED ekran üretimi mevcut değil.

Firmanın yaz aylarında Güney Kore’deki E5 üretim hattını devreye alacağı ifade ediliyor. Gelecek yıl başlarında ise E6 üretim hattı devreye girecek. Her iki hatta da kavisli büyük OLED ekranların üretimi yapılacak. Google’ın Pixel akıllı telefonlarını yine iki farklı boyutta piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Kavisli OLED ekranların adeta patlama yapması üreticileri hazırlıksız yakaladı. Samsung bu konuda tecrübeli olduğu için sıkıntı yaşamıyor ve hatta Apple’a 70 milyon civarında kavisli OLED ekran tedariği yapacağı söyleniyor. Yine de firma 2017 içerisinde 9 milyar dolar daha yatırım yaparak hakimiyetini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

LG ise OLED ekran üretimini biraz ihmal ettiğini ifade etmişti. Yeni üretim hatları açarak önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıyı aşmaya çalışacak. Sharp da geçtiğimiz aylarda 900 milyon dolar yatırım yaparak yeni üretim hatları açacağını duyurmuştu.