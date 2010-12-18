Google yeni akıllı telefonu Nexus S, içiyle dışıyla karşımızda

Ve karşımızda Nexus S'in Super Amoled ekranı ve onun cam paneli... Telefona yandan bakıldığında ekranda hafif eğrilik olduğu görülüyor. Eğriliğin, telefonun daha ergonomik olması için verildiğini ve bu tasarıma Contour Display ismi verildiğini belirtelim.