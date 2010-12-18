Google yeni akıllı telefonu Nexus S, içiyle dışıyla karşımızda

Merakla beklenen bir ürün çıkar da iFixit ekibi boş durur mu ? Her yeni üründe olduğu gibi iFixit ekibi, Nexus S'in satışa sunulmasıyla birlikte tornavidayı ellerine alıp, telefonunun içini de görmemizi sağladılar.
Benzer haberlerde izlediğimiz yöntemin aksine bu sefer Galeri şeklinde sunacağımız görsellere geçmeden önce Google'ın Samsung'la ortak çalışması sonucu dünyaya merhaba diyen Nexus S'in temel özelliklerini bir hatırlayalım;
4 inçlik 800x480 piksel görüntü sağlayan Super Amoled ekran
ARMv7 mimarisi üzerine kurulu 1GHz'lik saat hızında çalışabilen ARM Cortex A8 işlemci
512MB'lık bellek
16GB'lık dahili depolama alanı
İvmeölçer ve Jiroskop sensörü
Dokunmaya duyarlı tuşlar
5 Megapiksellik, otomatik netlemeli ve LED flaş ile güçlendirilmiş arka kamera ile VGA çözünürlüğünü destekleyen ikinci kamera
Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi
Near Field Communications
Google'ın 2.nesil akıllı telefonu Nexus S'in özelliklerine kısaca değindikten sonra, telefonun iç bileşenlerine daha yakından bakalım;