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Google yeni nesil batarya teknolojilerinin peşinde

4 yıl
3,3b
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12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yeni nesil batarya teknolojilerinin peşinde

Google Glass ve Android Home gibi pek çok önemi projeye imza atan Google X laboratuvarları şimdi de batarya konusunda önemli avantajlar sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. 

Eski Apple batarya uzmanı Dr. Ramesh Bhardwaj liderliğindeki ekip 2012 yılından itibaren Google X bünyesinde üçüncü taraf bataryalar üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. 2013 yılında ise Google'a ait bir batarya teknolojisi geliştirmeye başladı.

Bu yeni teknoloji Dyson tarafından geliştirilen esnek katı durum bataryasına benziyor. Bataryada sıvı kimyasallar yerine enerjinin aktarıldığı katı bir madde kullanılıyor. Böylece hem bataryanın boyutu küçülüyor hem de daha güvenli hale geliyor. Ayrıca çok inceldiği için giyilebilir cihazlara da uygulanabiliyor. 

Google X laboratuvarları genelde çılgın fikirleri ile tanınır. Bu bakımdan katı durum bataryaları da uçuk projelere konu olabilir. Örneğin insan vücuduna entegre edilerek elektronik protezlere enerji sağlanabilir veya bir süre önce tanıtılan glukoz ölçüm lensine hayat verebilir. 

Batarya teknolojileri konusunda son dönemde önemli adımlar atılmaya başlandı. Çok hızlı şarj teknolojileri yanında bataryanın kimyasal sıvı yapısını katı yapılarla değiştirerek daha güçlü bataryalar elde edilebiliyor. Ancak bunlar henüz son kullanıcıya sunulacak seviyeye gelemedi.  

http://www.phonearena.com/news/Google-X-labs-working-on-next-gen-battery-for-mobile-devices_id68148 Yorum Yaz
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tolgatelli 4 yıl en beğenilen
batarya uzmanı olarak apple'dan mı adam bulmuşlar:)
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iskocyall 4 yıl
umarim soyle 1 ay sarji giden telefoblar cikar ama yapsalar bile kademeli verecekler bu kapitaliat duzen beni benden aliyor...
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RAN7843 4 yıl
Biri bu batarya konusunda patlama yapacak ama hangi Firma yaparsa malin kaymagini götürecek
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FreeRun 4 yıl
batarya teknolojisi gelişse iyi olur çünkü giyilebilr saatler olsun gözlükler olsun şuan tıkandı.
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camoka5 4 yıl
RAN7843
Biri bu batarya konusunda patlama yapacak ama hangi Firma yaparsa malin kaymagini götürecek

Ne yazık ki yapamayacak. Birçok alanda bu kadar büyük teknolojiler gelişmişken 10 yıllardır var olan dandik pil teknolojisinin emekleyerek ilerlemesi bu alanda patlama yapılmak istenmemesinin ve yaptırılmak istenmemesinin göstergesidir. Büyük petrol firmalarının gelişmiş batarya lisanslarını ellerinde tuttuğu ve petrol bitene kadar bu lisansları kullanmayacakları/kullandırmayacakları teorisi bana doğru geliyor. Batarya teknolojisindeki patlamayı ancak petrol rezervleri tükenince görebileceğiz sanırım.
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fthkn 4 yıl
Temel internet özellikleri olan ve bu özellikleri akıcı şekilde sunan 1 ay batarya ömrüne sahip dayanıklı bir cihaz artık olmalı piyasada. Oyun ve inanılmaz görsellikte film video zevki eksik kalsın. Pazarın eğlenceye duyduğu yoğun açlık bataryanın gelişmesini hep engelledi ve bu şekilde ürün çıkmasını geciktirdi. Rusya'da siyah beyaz ekranı olan bir telefon üretildi. Sadece siyah beyaz mürekkep ekranını kullanırsanız 2 hafta pil ömrü sunuyor. Temel özellikleri bu süre içinde sınırsızca kullanabiliyorsunuz renkli ekranı hiç kullanmazsanız. Ekran çok elektrik harcayan bir şey.
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E_Aydin35 4 yıl
Google bencede çok mantıklı ve önmeli bir noktada çalışmalarını yoğunlaştırmış. Her firmadan bu hareketi beklemeliyiz. Batarya konusu; işlemci, GPU frekansları bellek miktarları gibi donanımlardan daha önemli geliyor bana göre.
Kullanım sürelerinin uzatılması ve prizden bağımsız bir telefon kullanımının yaygınlaşması en çok istediğim şey. Günümüzde insanlar prizi kullanıp telefonunu şarj edebilmek için birbirleriyle şiddetli kavgalar içine girer oldu. İnsanların kültürel yönden bile etkiliyor bu konu. :)
O muazzam donanımlar enerji olana kadar yarar sağlıyor ve günün geri kalanında çalışmayan bir işlemci ve belleğin hiç bir yararı yok bana..
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beter.böcek 4 yıl
Bataryalarda elbette birileri gelisim icinde olacaklardir,powerbanklarla bir yere kadar gidilebilir,umarim kisa zamanda bizlere ulastirilir yeni ekosistemler.
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RAN7843 4 yıl
Biri bu batarya konusunda patlama yapacak ama hangi Firma yaparsa malin kaymagini götürecek
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Uçan Gergedan 4 yıl
"Ya sen arama motorusun" Bunlarla uğraşma, diyen bir zihniyete inat,
ARKANDAYIZ GOOGLE AMCA HULOĞĞĞ
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MURATSPLAT 4 yıl
Adamlar 3 yıl arge yapıyorlar. Türkiye'de olsa patron derdi, olum biz Apple mıyız çakın gitsin :D
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iskocyall 4 yıl
umarim soyle 1 ay sarji giden telefoblar cikar ama yapsalar bile kademeli verecekler bu kapitaliat duzen beni benden aliyor...
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Armin van Buuren* 4 yıl
1myst
Başka engellenmek isteyen varsa bir kez daha yazsın.

Apple'ın batarya konusundaki ünü bilinirken, basit bir espri yapılınca mı sinirlendin?
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