Google yeni nesil batarya teknolojilerinin peşinde

Haber Editörü
Google Glass ve Android Home gibi pek çok önemi projeye imza atan Google X laboratuvarları şimdi de batarya konusunda önemli avantajlar sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
Eski Apple batarya uzmanı Dr. Ramesh Bhardwaj liderliğindeki ekip 2012 yılından itibaren Google X bünyesinde üçüncü taraf bataryalar üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. 2013 yılında ise Google'a ait bir batarya teknolojisi geliştirmeye başladı.
Bu yeni teknoloji Dyson tarafından geliştirilen esnek katı durum bataryasına benziyor. Bataryada sıvı kimyasallar yerine enerjinin aktarıldığı katı bir madde kullanılıyor. Böylece hem bataryanın boyutu küçülüyor hem de daha güvenli hale geliyor. Ayrıca çok inceldiği için giyilebilir cihazlara da uygulanabiliyor.
Google X laboratuvarları genelde çılgın fikirleri ile tanınır. Bu bakımdan katı durum bataryaları da uçuk projelere konu olabilir. Örneğin insan vücuduna entegre edilerek elektronik protezlere enerji sağlanabilir veya bir süre önce tanıtılan glukoz ölçüm lensine hayat verebilir.
Batarya teknolojileri konusunda son dönemde önemli adımlar atılmaya başlandı. Çok hızlı şarj teknolojileri yanında bataryanın kimyasal sıvı yapısını katı yapılarla değiştirerek daha güçlü bataryalar elde edilebiliyor. Ancak bunlar henüz son kullanıcıya sunulacak seviyeye gelemedi.
http://www.phonearena.com/news/Google-X-labs-working-on-next-gen-battery-for-mobile-devices_id68148 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne yazık ki yapamayacak. Birçok alanda bu kadar büyük teknolojiler gelişmişken 10 yıllardır var olan dandik pil teknolojisinin emekleyerek ilerlemesi bu alanda patlama yapılmak istenmemesinin ve yaptırılmak istenmemesinin göstergesidir. Büyük petrol firmalarının gelişmiş batarya lisanslarını ellerinde tuttuğu ve petrol bitene kadar bu lisansları kullanmayacakları/kullandırmayacakları teorisi bana doğru geliyor. Batarya teknolojisindeki patlamayı ancak petrol rezervleri tükenince görebileceğiz sanırım.
Kullanım sürelerinin uzatılması ve prizden bağımsız bir telefon kullanımının yaygınlaşması en çok istediğim şey. Günümüzde insanlar prizi kullanıp telefonunu şarj edebilmek için birbirleriyle şiddetli kavgalar içine girer oldu. İnsanların kültürel yönden bile etkiliyor bu konu. :)
O muazzam donanımlar enerji olana kadar yarar sağlıyor ve günün geri kalanında çalışmayan bir işlemci ve belleğin hiç bir yararı yok bana..
ARKANDAYIZ GOOGLE AMCA HULOĞĞĞ
Apple'ın batarya konusundaki ünü bilinirken, basit bir espri yapılınca mı sinirlendin?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3320 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, google