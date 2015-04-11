Google yeni nesil batarya teknolojilerinin peşinde

Google Glass ve Android Home gibi pek çok önemi projeye imza atan Google X laboratuvarları şimdi de batarya konusunda önemli avantajlar sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.





Eski Apple batarya uzmanı Dr. Ramesh Bhardwaj liderliğindeki ekip 2012 yılından itibaren Google X bünyesinde üçüncü taraf bataryalar üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. 2013 yılında ise Google'a ait bir batarya teknolojisi geliştirmeye başladı.





Bu yeni teknoloji Dyson tarafından geliştirilen esnek katı durum bataryasına benziyor. Bataryada sıvı kimyasallar yerine enerjinin aktarıldığı katı bir madde kullanılıyor. Böylece hem bataryanın boyutu küçülüyor hem de daha güvenli hale geliyor. Ayrıca çok inceldiği için giyilebilir cihazlara da uygulanabiliyor.





Google X laboratuvarları genelde çılgın fikirleri ile tanınır. Bu bakımdan katı durum bataryaları da uçuk projelere konu olabilir. Örneğin insan vücuduna entegre edilerek elektronik protezlere enerji sağlanabilir veya bir süre önce tanıtılan glukoz ölçüm lensine hayat verebilir.





Batarya teknolojileri konusunda son dönemde önemli adımlar atılmaya başlandı. Çok hızlı şarj teknolojileri yanında bataryanın kimyasal sıvı yapısını katı yapılarla değiştirerek daha güçlü bataryalar elde edilebiliyor. Ancak bunlar henüz son kullanıcıya sunulacak seviyeye gelemedi.

http://www.phonearena.com/news/Google-X-labs-working-on-next-gen-battery-for-mobile-devices_id68148