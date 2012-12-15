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Google+ yıl bitmeden önemli güncellemeler alacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın büyümesine devam eden ancak aktif kulllanıcı bazında beklenenin altında kalan sosyal ağı Google+, yıl bitmeden pek çok önemli güncelleme alacak.

18 adet güncelleme hem web hem de mobil platformlar için gelecek. Google, yeni güncellemelerle paylaşım ve iletişim daha kolay ve daha eğlenceli hale getirmek istiyor.

Güncelleme ile Android için Google+ uygulamasında daha kolay profil düzenleme, gelişmiş gönderi araçları, yeni içerik bildirimleri, Çevreler bildirimlerine abonelik ve Google+ topluluğu ile akıllı telefon ve tabletlerden de etkileşime geçme yenilikleri sunulacak.

Ayrıca tam GIF desteği, Google now için doğum günü hatırlatıcıları, atanmış bir ekran kilidi widget'ı, 5GB ücretsiz fotoğraf yedekleme alanı, Anlık Fotoğraf Yükleme aracında tek seferde sınırsız boyutta fotoğraf yükleme ve fotoğraf kürelerinin mobil akışlar için uyumlu hale gelmesi de Android platformuna sunulacak yeniliklerden. Kürelerin paylaşımı Android 4.2 sürümü ile uyumlu iken, görüntülenebilmesi ise Android 2.2 sürümü ve üzeri için geçerli olacak.

Etkinlik hazırlama bölümünde yapılacak yenilikler ise özel misafirlere etkinlik davetiyesi gönderme ve kimin davetiyeyi açtığını görebilme, kişileri mail veya anlık mesaj ile davet ettikten sonra hızlıca LCV alabilme, katılımcıların beraberinde getirecekleri kişi sayısını bildirme, benzer bir etkinlik yapılacaksa eski davetiyeyi kopyalayarak önemli bilgileri alma şeklinde sayılabilir.

Hangouts görüntülü görüşme odalarında ise gelişmekte olan ülke pazarları dikkate alınarak minimum bağlantı hızı 150KB olarak iyileştirilecek.

iOS için Google+ uygulaması ise haber kaynağı içerisinde albümler arasında dolaşabilme, yeni sohbet kartları gibi yenilikler sunacak.

Güncellenen mobil uygulamalar kısa süre içerisinde uygulama mağazalarında yerini alacakken, web iyileştirmeleri ise zaman içinde tamamlanacak. 

http://thenextweb.com/google/2012/12/14/google-pushes-18-new-google-features-focusing-on-mobile-photos-events-and-hangouts Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
| OMG! | 6 yıl
Microsoft Bing ile Google da Google+'da ısrar ediyor. Hangisi daha erken pes edecek merak ediyorum. Bana Microsoft gibi geliyor çünkü g+ aktif olarak artmasa da en azından kuru kalabalık sayısını arttırıyor.
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J0K3R61 6 yıl
google+ android tlfonlarda facebook uygulamasından daha stabil ama gel gör ki kullanıcısı az.
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cagataykoroglu 6 yıl
Yok arkadaş olmuyor. 3. kez kapattım g+ ı. Tanımadığım insanlardan gönderi almayı sevemedim.
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carter 6 yıl
Tutmadı tutmayacak.
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fatihcanery 6 yıl
google kumda kale yapsın,tek başarısız olduğu konu galiba bu
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