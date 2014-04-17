Google yılın ilk çeyreğinde 15.4 milyar dolar gelir elde etti





Yılın ilk üç ayının geride kalması ile birlikte teknoloji firmalarının ilk çeyrek mali raporları da gelmeye başladı. Bunlardan ilki Google'a ait.





Yapılan duyuruya göre Google'ın yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir 15.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 19 artış yaşanırken, kar olarak da 4.12 milyar dolar seviyesine çıkıldı. Elde edilen kar gelirin yüzde 27'sine eşit iken geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 29'du.





Gelirlerin büyük kısmı Google hizmetlerinden ve reklamlardan geldi. Google'ın kendi hizmetleri 10.47 milyar dolar gelir üretti. Diğer sitelerdeki reklamlar ise 3.4 milyar gelir getirdi. Bu toplam gelirin yüzde 22'sini oluşturdu. Arama motoru ve mobil geliri ise 1.55 milyar dolar olarak ölçüldü.





Google'ın bu çeyrekte kayba uğramamasının en büyük nedeni Motorola'nın satılmış olması. Zira firma her çeyrekte birkaç milyar dolar gelir kaybına uğramaktaydı.

http://www.androidheadlines.com/2014/04/googles-q1-earnings-15-4-billion-revenue-19-increase-year-year.html