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Google yılın ilk çeyreğinde 15.4 milyar dolar gelir elde etti

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yılın ilk çeyreğinde 15.4 milyar dolar gelir elde etti

Yılın ilk üç ayının geride kalması ile birlikte teknoloji firmalarının ilk çeyrek mali raporları da gelmeye başladı. Bunlardan ilki Google'a ait. 

Yapılan duyuruya göre Google'ın yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir 15.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 19 artış yaşanırken, kar olarak da 4.12 milyar dolar seviyesine çıkıldı. Elde edilen kar gelirin yüzde 27'sine eşit iken geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 29'du.

Gelirlerin büyük kısmı Google hizmetlerinden ve reklamlardan geldi. Google'ın kendi hizmetleri 10.47 milyar dolar gelir üretti. Diğer sitelerdeki reklamlar ise 3.4 milyar gelir getirdi. Bu toplam gelirin yüzde 22'sini oluşturdu. Arama motoru ve mobil geliri ise 1.55 milyar dolar olarak ölçüldü.

Google'ın bu çeyrekte kayba uğramamasının en büyük nedeni Motorola'nın satılmış olması. Zira firma her çeyrekte birkaç milyar dolar gelir kaybına uğramaktaydı.  

http://www.androidheadlines.com/2014/04/googles-q1-earnings-15-4-billion-revenue-19-increase-year-year.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
ilk çeyrek diyor yıl değil yani Q3 3 Aylık periyod içinde elde ettiği gelir..
Oyşşşhhhhh....
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SEO-Uzmanı 5 yıl
şimdi burada 1-2 fakir fukara o ne kadar çok para geyiği yapar :D
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MamiZone 5 yıl
Bizdeki sözde vatan severlere kapak olsun.Bu tür şirketlere babasının malı gibi sahip çıkanlar var ken daha çok kazanır bu ABDliler.Banker bilo filminde ki Şener Şen in bir sözü İlyas Salman a ''Sizin gibi ............ olduktan sonra bizim gibiler daha çok biner'' diye.Bu kazandıklarından devletimize vergi vermiyolar diye feveran edeceklerine sahip çıkıyorlar bizdeki ilerici, özgürlükçü, seküler, elit, sözde vatan millet sakarya diyen vatan severler.Fransa devleti bile vergi vermesseniz engellerizdediler servislerinizi ve hizmetlerinizi, dedikleri gibi google a Fransa TİB i bir algoritma geliştirerek google ın reklamlarını ve servislerini engelledi bunu gören google 30 gün sürmeden paşa paşa fransada vergi mükellefi oldu......ANLAYANA sivrisinek saz ANLAMAYANA davul zurna AZ.....
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Blood Money 5 yıl
Halil Olsun.
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12 Angry Men 5 yıl
15 milyar ne demek ya, millet neler kazanıyor, birde kendime bakınca üzülüyorum.
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ysamel 5 yıl
Vay be paraya bak. Mark'ın mal varlığı kadar parayı 1 yılda kazanmışlar.
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erso81 5 yıl
nexusu başkalarına değil kendi üretimi başlatmalı,yazılım sürekli ve bi hayli üretilebilen bişey oldu artık
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