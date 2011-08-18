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Google-Motorola anlaşmasına ilk dava yatırımcısından geldi

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın başka bir dev Motorola’nın mobil cihaz üretim departmanını 12.5 milyar dolara satın almasının yankıları sürerken ilk tepkiler de gelmeye başladı.

Bireysel bir yatırımcısı olan John W.Keating anlaşmanın adil bir fiyat üzerinden yapılmadığını iddia ederek Motorola CEO’su Sanjay Jha, 9 yönetim kurulu üyesi ve Google aleyhine dava açılması için şikayette bulundu.

BusinessWeek sitesinin haberine göre Keating, Şikago Eyalet Mahkemesi’ne başvurarak yönetim kurulu üyelerinin yatırımcılarına karşı olan görevini kötüye kullandığını, Motorola Mobility ve Google’ın da bu sürece katkıda bulunduğunu iddia etti.

Keating yapılan teklifin yatırımcıyı şirketin gerçek değeri üzerinden tazmin edemeyeceğini, bu teklifin Google’ın stratejik planı esas alınarak yapıldığını belirtiyor. Keating anlaşma hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istiyor.

Yatırımcıları kızdıran nokta ise Google’ın 12.5 milyar dolara Motorola’nın gerçek pazar değerinin yüzde 60’ını satın almış olmasına rağmen Motorola’ya ait 17 000 patent ve 7500 patent başvurusunun değerinin bu miktara dahil edilmemesi. Google bu portfolyoyu Android’e yapılan saldırıları bertaraf etmek için kullanacağını açıklamıştı.

Motorola’nın diğer yatırımcılarının da aynı yolu izleyerek dava açıp açmayacağı merakla bekleniyor.

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HAAltuntas 7 yıl
Komedi oldu bu dava olayları.
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greenflash 7 yıl
Olayın trajikomik yönü, Google'ın davalarla başa çıkmak için gerçekleştirdiği bu satınalma başına bambaşka bir dert açıyor :) Hisse sahibi sonuna kadar hak aramakta haklıdır. Sonuçta yapılan bir yatırım var.
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MrSilence 7 yıl
illa 20-30'a nokia'yı mı alması lazım ;P
gerçi parası vardır alır da..!
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Exxcrea 7 yıl MrSilence
MrSilence

illa 20-30'a nokia'yı mı alması lazım ;P

gerçi parası vardır alır da..!


sonra takoz takoz android telefonlarmı çıksın
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GoLdenBlog 7 yıl
ScAnMaN
Motorola’ya ait 17 000 patent ve 7500 patent başvurusunu bu bedelin dışında bırakmış olması.Bu gerçek ise mal google ne diye motorolayı aldı.Patentleri almadı ise kazığın kazığını yemiş

Patenleri almış ama patentler için para ödememiş yani uyanıklık yapmış :)
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KalemKolik 7 yıl
Motorola’ya ait 17 000 patent ve 7500 patent başvurusunu bu bedelin dışında bırakmış olması.
Bu gerçek ise mal google ne diye motorolayı aldı.Patentleri almadı ise kazığın kazığını yemiş
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photo sir 7 yıl
o parayla kendi fabrikalarını kurup seri üretime geçerdi ama o zeka nerde...
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Rainbow6 7 yıl
bence cok para vermis google boyle zamanda motorola-mobilenin %60 12.5 milyar dolar patentleride disinda birakiyor piyasada cok bilinsede diger markalarla cokta iyi rekabet edemiyor acikcasi ... google aldiktan sonra birde cildini duzeltmesi gerekecek urunlerin
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Rock_Rage 7 yıl
Firaristt
Onlara ne? isterse 1dolara.da satar. Tabii işin içine kendi parasi girince kuyruğu kurtarmak.lazim. Bu arada google 12.5milyar.dolari Motorolanin %60 i için mi verdi yoksa tamamina mi? Eger tamamina ise ve gerçekte şirketin %60ina denk.geliyorsa 12.5milyar dolar o zaman şirketin değerinin düşük gösterilmiş demek. Ama ister fazla ister isterse az bizi ilgilendirmez..Aldi mi? Aldi. Tamam olay bu işte. Onu almadan önce yapacaklardi...Böyle yapinca ohh ucuza gitti firma açik.var yapişin dermiş gibi olmuş.

Ben bir sirketin hissedarı isem sirket bana acıklama yapmak zorundadır.Hissedarların aldıgı ortak kararlara uymak zorundadır.Hissedar sadece borsadan hissesyi alıp sonra yatan adam degildir.Bir nevi hissesinin buyuklugune gore soz sahibidir ve ucuza satıldıgını dusunuyorsa dava acabilir.Sen bu sirketin hisselerini toplamıs ve %30dan fazlasına sahip olmus olabilirsin bak ozaman nasıl sana dokunuyor.
SAYGILARLA
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DH Misafiri 7 yıl
@Firaristt
Öyle bir mantık olabilir mi ? Davayı açan adam, Motorola'nın yatırımcısı. Yani hissedarı. Kısacası firma kar dağıttığında cebine para girecek olan insanlardan biri ve haklı olarak firmayla ilgili söz sahibi bir insan. Eğer o burada bir hata yapıldığını düşünüyorsa, bu hataya karşı adli makamlara başvurması son derece normal. "Bizi ilgilendirmez" lafı senin için geçerlidir, ancak onun için geçerli olmaz.
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merttr 7 yıl
teknik olarak daha almadı google, rekabet kurullarının onayları vs. gerekli.
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Firaristt 7 yıl
Onlara ne? isterse 1dolara.da satar. Tabii işin içine kendi parasi girince kuyruğu kurtarmak.lazim. Bu arada google 12.5milyar.dolari Motorolanin %60 i için mi verdi yoksa tamamina mi? Eger tamamina ise ve gerçekte şirketin %60ina denk.geliyorsa 12.5milyar dolar o zaman şirketin değerinin düşük gösterilmiş demek. Ama ister fazla ister isterse az bizi ilgilendirmez..Aldi mi? Aldi. Tamam olay bu işte. Onu almadan önce yapacaklardi...Böyle yapinca ohh ucuza gitti firma açik.var yapişin dermiş gibi olmuş.
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