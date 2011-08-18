Google-Motorola anlaşmasına ilk dava yatırımcısından geldi

Google’ın başka bir dev Motorola’nın mobil cihaz üretim departmanını 12.5 milyar dolara satın almasının yankıları sürerken ilk tepkiler de gelmeye başladı.





Bireysel bir yatırımcısı olan John W.Keating anlaşmanın adil bir fiyat üzerinden yapılmadığını iddia ederek Motorola CEO’su Sanjay Jha, 9 yönetim kurulu üyesi ve Google aleyhine dava açılması için şikayette bulundu.





BusinessWeek sitesinin haberine göre Keating, Şikago Eyalet Mahkemesi’ne başvurarak yönetim kurulu üyelerinin yatırımcılarına karşı olan görevini kötüye kullandığını, Motorola Mobility ve Google’ın da bu sürece katkıda bulunduğunu iddia etti.





Keating yapılan teklifin yatırımcıyı şirketin gerçek değeri üzerinden tazmin edemeyeceğini, bu teklifin Google’ın stratejik planı esas alınarak yapıldığını belirtiyor. Keating anlaşma hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istiyor.





Yatırımcıları kızdıran nokta ise Google’ın 12.5 milyar dolara Motorola’nın gerçek pazar değerinin yüzde 60’ını satın almış olmasına rağmen Motorola’ya ait 17 000 patent ve 7500 patent başvurusunun değerinin bu miktara dahil edilmemesi. Google bu portfolyoyu Android’e yapılan saldırıları bertaraf etmek için kullanacağını açıklamıştı.





Motorola’nın diğer yatırımcılarının da aynı yolu izleyerek dava açıp açmayacağı merakla bekleniyor.