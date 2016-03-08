Google'a yapılan hak ihlali şikayetleri katlanıyor

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"Google balonları, Hindistan'a internet götürüyor"

'ın, arama sonuçlarında hak ihlali olduğu düşünülen içeriklerin şikayet edilmesi amacıyla başlattığı platform, yoğun başvurulara sahne oluyor. Telif hakkı sahiplerinin yaptığı hak ihlali şikayetleri, geçen yıla nazaran iki kat artış gösterdi.Google'dan yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında hak ihlali konusu olan içeriklerin kaldırılması için yaklaşık olarak 76 milyon talep geldi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 34 milyon civarındaydı. Yani iki kattan da fazla bir artış söz konusu. Bu artışta elbette Google'ın hızlı müdahalesinin de etkisi var.ihlali sadece film veya müzik ile alakalı olmuyor. Sayfasında orijinal içerikler barındıran örneğin bir yemek tarifleri sitesi, aynen alınıp başka bir alan adı altında kopyalanabiliyor. Bu tür durumlarda hak sahibi, ilgili formu doldurarak Google'a başvuruyor. Google da 6 saat içerisinde talebe cevap veriyor.Google'ın hak ihlali taleplerini değerlendirmesi, 1998 yılında kabul edilen Dijital Milenyum Telif Hakkı adındaki kanuna dayanıyor. Amaç ise hem Google gibi arama motorlarını, hem de hak sahiplerini korumak. Google'ın arama sonuçlarında her türlü kanuni veya kopya içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Geçmiş yıllarda, Google'ın kopya içeriklere karşı yeterli müdahalede bulunmadığı suçlamaları yapılmıştı. Şimdi bu şikayetler oldukça azalmış durumda.