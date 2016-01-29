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Google.com alan adına 1 dakikalığına sahip olan kişiye ne kadar ödendiği açıklandı

Geçtiğimiz yıl Google.com domainini 12 dolar karşılığında satın alıp 1 dakika boyunca dünyanın en değerli alan adlarından birine sahip olan eski Google çalışanına ne kadar para ödendiği açıklandı.
3 yıl
12b
1
26
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google.com alan adına 1 dakikalığına sahip olan kişiye ne kadar ödendiği açıklandı
Geride bıraktığımız yılın Ekim ayında eski bir Google çalışanı olan Sanmay Ved, Google.com domainini 12 dolar karşılığında satın alarak bir dakikalığını da olsa bu alan adına sahip olmayı başarmıştı. Hatayı fark eden Google hızlı bir şekilde alan adını geri alsa da, olaydan sonra Ved'le temas kurarak bu güvenlik hatasının tespiti karşılığında kendisine belirli bir miktar nakit ödül sunmuştu.

Google sonunda online güvenlik blogunda yayınladığı bir yazıyla şirketin, Google.com için eski çalışanına ne kadar ödeme yaptığını açıkladı. Google Güvenlik Ödülleri - 2015 Yılı İncelemesi'nin aktarıldığı gönderide, Sanmay Ved'in 6,006.13 dolarla ödüllendirildiği ifade edildi. Ved'in bu parayı Hindistan'daki The Art of Living India isimli sivil toplum örgütüne bağışlayacağını duyan Google, ödenen miktarı ikiye katlayarak bu bağışa destekte bulunduğunu belirtiyor.
Google.com alan adına 1 dakikalığına sahip olan kişiye ne kadar ödendiği açıklandı
 

Sanmay Ved için belirlenen "küsüratlı" ödül miktarına dikkatlice bakıldığında "Google" yazısını temsil ettiği görülüyor. Arama devi bu nedenle Ved'i 6,006.13 dolarla ödüllendirmiş durumda.
Google düzenli olarak servislerindeki güvenlik açıklarını bulan bağımsız araştırmacıları parayla ödüllendiriyor. Yayınlanan blog yazısında şirketin 2015 yılında 300'den fazla hacker ve güvenlik araştırmacısına 2 milyon dolarlık bir ödeme yaptığını ortaya koyuyor. 2015 yılında Google'da 70 adet güvenlik açığı bularak büyük bir kazanç sağlayan Tomasz Bojarski'nin ise yılın en üretken araştırmacısı olduğu bildiriliyor. Para ödülleri ağırlıklı olarak İngiltere, Polonya, Almanya, Romanya, İsrail, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve Hindistan'daki araştırmacılara gitmiş durumda.

https://googleonlinesecurity.blogspot.mx/2016/01/google-security-rewards-2015-year-in.html?m=1 Yorum Yaz
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TEKİN 1881 3 yıl en beğenilen
6,006.13 

6 ya g
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1 e l
3 e e dersek
google oluyor.
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Teknopat76 3 yıl
Sayın editör Onur Bey lütfen rakam,sayı yazmayı öğreniniz! Bir sayıda birden fazla "." veya "," olmaz, ikiside aynı şey zaten.6 bin doları 6.xxx veya 6,xxx şeklinde yazarsanız bu 6 bin değil 6 dolar olur virgülden veya noktadan sonrası küsürattır.
Saygılarımla.
Sayın editör Onur Bey lütfen rakam,sayı yazmayı öğreniniz! Bir sayıda birden fazla "." veya "," olmaz, ikiside aynı şey zaten.6 bin doları 6.xxx veya 6,xxx şekl...
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl fthkn
fthkn

Teknopat76

Sayın editör Onur Bey lütfen rakam,sayı yazmayı öğreniniz! Bir sayıda birden fazla . veya , olmaz, ikiside aynı şey zaten.6 bin doları 6.xxx veya 6,xxx şeklinde yazarsanız bu 6 bin değil 6 dolar olur virgülden veya noktadan sonrası küsürattır.Saygılarımla.


küsüratı belirtmek için yapılan noktalama tümüyle doğru.

Sayısal noktalama işaretleri kullanılırken her 3 basamaktan sonra araya nokta '' . '' konur.Örneğin Binler ile Milyonları ayırmak için ( 1.000 - 1.000.000 ) gibi. Virgül '' , '' ise ondalık kısımı ayırmak için kullanılır. ( 3,14159265 ) gibi. İkisine ortak bir örnek vermek gerekirse. Sayımız 1.453,08 olsun. Okunuşu= Bin dört yüz elli üç tam yüzde sekiz

Zorunlu edit:Bilgide hata yokmuş saolsun forumdaşlar düzelttiler beni. Amerikalılar bizim kullandığımız kuralların tam tersini uyguluyor, virgül yerine nokta, nokta yerine virgül kullanıyormuş :)
fthknTeknopat76Sayın editör Onur Bey lütfen rakam,sayı yazmayı öğreniniz! Bir sayıda birden fazla . veya ...
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fortunasuper 3 yıl
466.453 olması gerekirdi,yol parası olarakta 4,664.53 rakamını düşünebilirlerdi.yani tutturamamışlar.
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arzukoc 3 yıl
biz forum sitelerinde dolaşırken insanlar neler neler yapıyor. :(
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koraytok 3 yıl
Ne içiyorsanız bende istiyorum;)
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qotsa 3 yıl
ne uzattınız be höh yani, ne farkeder virgülü noktası.
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fthkn 3 yıl qotsa
qotsa

ne uzattınız be höh yani, ne farkeder virgülü noktası.

Yapılan bütün yorumları okuduğuna göre sen uzatmışsın konuyu.
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karakteristik61 3 yıl
Okuyunca direkt reklam kokusu aldım sanki:)))Bir de google ın eski çalışanı !!!
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AndryTR 3 yıl
YüzüğüKayıpFrodo
fthkn
Teknopat76 Sayın editör Onur Bey lütfen rakam,sayı yazmayı öğreniniz! Bir sayıda birden fazla . veya , olmaz, ikiside aynı şey zaten.6 bin doları 6.xxx veya 6,xxx şeklinde yazarsanız bu 6 bin değil 6 dolar olur virgülden veya noktadan sonrası küsürattır.Saygılarımla.
küsüratı belirtmek için yapılan noktalama tümüyle doğru.
Sayısal noktalama işaretleri kullanılırken her 3 basamaktan sonra araya nokta . konur.Örneğin Binler ile Milyonları ayırmak için ( 1.000 - 1.000.000 ) gibi. Virgül , ise ondalık kısımı ayırmak için kullanılır. ( 3,14159265 ) gibi. İkisine ortak bir örnek vermek gerekirse. Sayımız 1.453,08 olsun. Okunuşu= Bin dört yüz elli üç tam yüzde sekiz

Merhabalar.
Bahsettiğiniz gösterim Türkiye ve aynı notasyonu kullanan diğer ülkeler için doğru. Ancak, özellikle Amerika gibi ülkelerde sayısal noktalamalar farklıdır. Onlarda ondalık ayracı "nokta" iken bindelik ayracı "virgül" olarak kullanılır.
Bu nedenle kullandığınız hesap makinelerinin hemen hemen hepsinde küsuratı göstermek için "nokta" kullanılır.
Dolayısıyla editörün aldığı kaynaktaki değeri kullanmasından ötürü bu şekilde bir yazım farklılığı oluşmuş.
İyi günler dilerim.
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl AndryTR
AndryTR
YüzüğüKayıpFrodo
Orijinalden alıntı: fthkn
Orijinalden alıntı: Teknopat76 Sayın editör Onur Bey lütfen rakam,sayı yazmayı öğreniniz! Bir sayıda birden fazla . veya , olmaz, ikiside aynı şey zaten.6 bin doları 6.xxx veya 6,xxx şeklinde yazarsanız bu 6 bin değil 6 dolar olur virgülden veya noktadan sonrası küsürattır.Saygılarımla.
küsüratı belirtmek için yapılan noktalama tümüyle doğru.
Sayısal noktalama işaretleri kullanılırken her 3 basamaktan sonra araya nokta . konur.Örneğin Binler ile Milyonları ayırmak için ( 1.000 - 1.000.000 ) gibi. Virgül , ise ondalık kısımı ayırmak için kullanılır. ( 3,14159265 ) gibi. İkisine ortak bir örnek vermek gerekirse. Sayımız 1.453,08 olsun. Okunuşu= Bin dört yüz elli üç tam yüzde sekiz

Merhabalar.
Bahsettiğiniz gösterim Türkiye ve aynı notasyonu kullanan diğer ülkeler için doğru. Ancak, özellikle Amerika gibi ülkelerde sayısal noktalamalar farklıdır. Onlarda ondalık ayracı "nokta" iken bindelik ayracı "virgül" olarak kullanılır.
Bu nedenle kullandığınız hesap makinelerinin hemen hemen hepsinde küsuratı göstermek için "nokta" kullanılır.
Dolayısıyla editörün aldığı kaynaktaki değeri kullanmasından ötürü bu şekilde bir yazım farklılığı oluşmuş.
İyi günler dilerim.

Bilgi için teşekkürler. Doğru bildiğimiz eksikmiş. Bu Amerikalılar da hep böyle farklı birimlere sahip :)
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Uncle Rico 3 yıl
YüzüğüKayıpFrodo
fthkn
Teknopat76 Sayın editör Onur Bey lütfen rakam,sayı yazmayı öğreniniz! Bir sayıda birden fazla . veya , olmaz, ikiside aynı şey zaten.6 bin doları 6.xxx veya 6,xxx şeklinde yazarsanız bu 6 bin değil 6 dolar olur virgülden veya noktadan sonrası küsürattır.Saygılarımla.
küsüratı belirtmek için yapılan noktalama tümüyle doğru.
Sayısal noktalama işaretleri kullanılırken her 3 basamaktan sonra araya nokta . konur.Örneğin Binler ile Milyonları ayırmak için ( 1.000 - 1.000.000 ) gibi. Virgül , ise ondalık kısımı ayırmak için kullanılır. ( 3,14159265 ) gibi. İkisine ortak bir örnek vermek gerekirse. Sayımız 1.453,08 olsun. Okunuşu= Bin dört yüz elli üç tam yüzde sekiz

Evet,çok güzel açıklamışsın fakat özellikle yurt dışında bu kuralın dışına çıkılıyor. Anlam veremediğim şekilde çoğu ticari faturada xxx,xxx.xx şeklinde kullanım görüyorum. Ülkelerin muhasebe işleyişlerindeki değişiklikten kaynaklanıyor bu herhalde.İşim gereği yurt dışına sürekli fatura gönderirken özellikle xxx,xxx.xx şeklinde gönderim yapılması yönünde firmalardan dönüş alıyorum.Haberde yurt dışından kopyalama olduğu için bu şekilde yazılmış.
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artenis 3 yıl
Türkiye de olsa soruşturma açılır mıydı? Diyelim geçti bu aşamayı ödül verilir miydi?
Diyelim verildi bağışlar mıydı? Diyelim bağışladı kurum 2x yaparmıydı ödülü?...
sorular sorular...
Penguene aralıksız dava açan ülkeye sorular.
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WB 3 yıl
Rakam yabanci kaynaktan copy/paste yapildigi icin boyle olabilir, takilmayin boyle seylere..
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Parayı bagislamis bravo
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