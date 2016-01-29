Google.com alan adına 1 dakikalığına sahip olan kişiye ne kadar ödendiği açıklandı

Geride bıraktığımız yılın Ekim ayında eski bir Google çalışanı olan Sanmay Ved, Google.com domainini 12 dolar karşılığında satın alarak bir dakikalığını da olsa bu alan adına sahip olmayı başarmıştı. Hatayı fark eden Google hızlı bir şekilde alan adını geri alsa da, olaydan sonra Ved'le temas kurarak bu güvenlik hatasının tespiti karşılığında kendisine belirli bir miktar nakit ödül sunmuştu.

Google sonunda online güvenlik blogunda yayınladığı bir yazıyla şirketin, Google.com için eski çalışanına ne kadar ödeme yaptığını açıkladı. Google Güvenlik Ödülleri - 2015 Yılı İncelemesi'nin aktarıldığı gönderide, Sanmay Ved'in 6,006.13 dolarla ödüllendirildiği ifade edildi. Ved'in bu parayı Hindistan'daki The Art of Living India isimli sivil toplum örgütüne bağışlayacağını duyan Google, ödenen miktarı ikiye katlayarak bu bağışa destekte bulunduğunu belirtiyor.

Sanmay Ved için belirlenen "küsüratlı" ödül miktarına dikkatlice bakıldığında "Google" yazısını temsil ettiği görülüyor. Arama devi bu nedenle Ved'i 6,006.13 dolarla ödüllendirmiş durumda.

Google düzenli olarak servislerindeki güvenlik açıklarını bulan bağımsız araştırmacıları parayla ödüllendiriyor. Yayınlanan blog yazısında şirketin 2015 yılında 300'den fazla hacker ve güvenlik araştırmacısına 2 milyon dolarlık bir ödeme yaptığını ortaya koyuyor. 2015 yılında Google'da 70 adet güvenlik açığı bularak büyük bir kazanç sağlayan Tomasz Bojarski'nin ise yılın en üretken araştırmacısı olduğu bildiriliyor. Para ödülleri ağırlıklı olarak İngiltere, Polonya, Almanya, Romanya, İsrail, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve Hindistan'daki araştırmacılara gitmiş durumda.

https://googleonlinesecurity.blogspot.mx/2016/01/google-security-rewards-2015-year-in.html?m=1