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Google'dan Android için yeni kişisel güvenlik uygulaması: Güvenilir Kişiler

Google tarafından yayınlanan Güvenilir Kişiler uygulaması, acil durumlarda sevdiklerinizle konum paylaşımı yapabilmenizi sağlıyor. Hem de internet olmasa veya telefonunuzun pili bitse bile...
2 yıl
2,3b
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13
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın kısa bir süre önce yayınladığı Güvenilir Kişiler uygulaması, alışılmış bir güvenlik uygulaması değil. Arama devi belirli bir Android kullanıcı kitlesini hedefliyor bu nedenle Güvenilir Kişiler'in telefonunuzu/tabletinizi istenmeyen saldırılardan koruyacak çok karmaşık bir uygulama olmasını beklemeyin.
Güvenilir Kişiler, kullanıcıların bulundukları konumu sevdikleriyle her zaman, her yerde, ancak özellikle acil durumlar ortaya çıktığı anda paylaşmalarını sağlayan kişisel bir güvenlik uygulaması olarak tanımlanıyor. İnternet bağlantınız olmadığında veya telefonunuzun pili bittiğinde bile çalışabiliyor. Android uygulamasını yüklediğinizde size en yakın arkadaşlarınızı ve ailenizi güvenilir kişi olarak ekleyebiliyorsunuz ve bu kişiler sizin etkinlik durumunuzu görebiliyorlar.
Ayrıca Bkz. "Kuzey Kore'nin "süper güvenli" işletim sistemi sadece bir linkle hacklenebiliyor"
Kendinizi güvende hissetmediğiniz bir yerde bulunursanız, konumunuzu derhal güvenilir kişilerle paylaşabilirsiniz. Güvenilir kişileriniz sizin için endişelendiriyorsa, bulunduğunuz yeri görmek için istekte bulunabiliyorlar. Her şey yolundaysa isteği reddedebiliyorsunuz; ancak yanıt veremeyecek durumdaysanız konumunuz otomatik olarak paylaşılıyor. Güvenilir Kişiler artık Google Play Store aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Android 4.1 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm cihazlarla tamamen uyumlu olduğunu da ekleyelim.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.emergencyassist Yorum Yaz
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hooper 2 yıl en beğenilen
4 kere okudum ve hiç bir şey anlamadım, özellikle şuradan:
Google'ın kısa bir süre önce yayınladığı Güvenilir Kişiler uygulaması, alışılmış bir güvenlik uygulaması değil. Arama devi belirli bir Android kullanıcı kitlesini hedefliyor bu nedenle Güvenilir Kişiler'in telefonunuzu/tabletinizi istenmeyen saldırılardan koruyacak çok karmaşık bir uygulama olmasını beklemeyin.

Güvenilir Kişiler, kullanıcıların bulundukları konumu sevdikleriyle her zaman, her yerde, ancak özellikle acil durumlar ortaya çıktığı anda paylaşmalarını sağlayan kişisel bir güvenlik uygulaması olarak tanımlanıyor.
4 kere okudum ve hiç bir şey anlamadım, özellikle şuradan:Google'ın kısa bir süre önce yayınladığı Güvenilir Kişiler uygulaması, alışılmış bir güvenlik ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Anlatım bozukluğu dolu makale.
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drjacob 2 yıl
deneyelim bakalım :)
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eXteras 2 yıl
Kaynak google çeviri heralde :D
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silver0021 2 yıl
Öyle bi özellik gelirse en baştan kapatırım zaten. s7 aldık cihazın bi orası açık bi burası hepsi şarj tüketimini bitirmeye yönelik. cihaz dediğin whatsappa girsin kamerası varsa çeksin bir iki özellik daha eklensin yeter gibime geliyor. Fazlası teferruat vede gereksiz. Ancak bunu ne google nede ios yıllardır anlayamadı. Sırf yenilik olsun diye cihazlara komplike birer arkaplan denetçileri takmayı çok seviyorlar !
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esmerbuyucu 2 yıl
Google hesabına kayıtlı cihazlar bile silinmiyor. Google kadar güvenliğe önem vermeyen bir firma yoktur. Güvenlikmiş peh
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Celaleddin Rooney 2 yıl esmerbuyucu
Ya sen beceremiyorsan?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
tekrar yaz
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ztalan 2 yıl
Google bizi takip edip ne yapsın, teknoloji yine bizim için. Çocukları olanlar için 10 numara uygulama neredesin diye arayıp sormaktan kurtarır, çocuklar kaçamak yapamaz, başına iş almaz mis mis.
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NoCommand 2 yıl
bir iphone kullanıcısı almanyada daglarda gezdiği sırada sarzı bitti gezintisine devam edip oteline dondugunde telefonu pc ye bağlayıp incelemeye başladı ve şarzı bittikten sonra dolaştıgı güzergahın kayıt altında oldugunu fark edip dava açmıştı bilmem hatırlayanlar varmı. şimdi google başına böyle bir olay gelmesin dye kılıfını hazırlamış gibi geldibana. nedense her yeni teknoloji insanların hayatını kolaylaştırmak için yapılıyor gibi gözüksede bakış açısını değiştirdiğinde hepsinde aynı sonuç çıkıyor insanların hepsini takip ediyorlar ama neden takip ediyorlar ? hiç bir fikrim yok.
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davidoffvincent 2 yıl
Arka planda sarj yer bu, surekli acik kalmasi gerekiyor anladigim kadariyla.
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hooper 2 yıl en beğenilen
4 kere okudum ve hiç bir şey anlamadım, özellikle şuradan:
Google'ın kısa bir süre önce yayınladığı Güvenilir Kişiler uygulaması, alışılmış bir güvenlik uygulaması değil. Arama devi belirli bir Android kullanıcı kitlesini hedefliyor bu nedenle Güvenilir Kişiler'in telefonunuzu/tabletinizi istenmeyen saldırılardan koruyacak çok karmaşık bir uygulama olmasını beklemeyin.

Güvenilir Kişiler, kullanıcıların bulundukları konumu sevdikleriyle her zaman, her yerde, ancak özellikle acil durumlar ortaya çıktığı anda paylaşmalarını sağlayan kişisel bir güvenlik uygulaması olarak tanımlanıyor.
1 Yanıt Yanıtla +9
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kreat 2 yıl hooper
hooper
4 kere okudum ve hiç bir şey anlamadım, özellikle şuradan:
Google'ın kısa bir süre önce yayınladığı Güvenilir Kişiler uygulaması, alışılmış bir güvenlik uygulaması değil. Arama devi belirli bir Android kullanıcı kitlesini hedefliyor bu nedenle Güvenilir Kişiler'in telefonunuzu/tabletinizi istenmeyen saldırılardan koruyacak çok karmaşık bir uygulama olmasını beklemeyin.

Güvenilir Kişiler, kullanıcıların bulundukları konumu sevdikleriyle her zaman, her yerde, ancak özellikle acil durumlar ortaya çıktığı anda paylaşmalarını sağlayan kişisel bir güvenlik uygulaması olarak tanımlanıyor.


Özetle;

Kaspersky gibi bir program değil, Foursquare gibi konum paylasma programı.
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