Google'dan Android için yeni kişisel güvenlik uygulaması: Güvenilir Kişiler

Google'ın kısa bir süre önce yayınladığı Güvenilir Kişiler uygulaması, alışılmış bir güvenlik uygulaması değil. Arama devi belirli bir Android kullanıcı kitlesini hedefliyor bu nedenle Güvenilir Kişiler'in telefonunuzu/tabletinizi istenmeyen saldırılardan koruyacak çok karmaşık bir uygulama olmasını beklemeyin.

Güvenilir Kişiler, kullanıcıların bulundukları konumu sevdikleriyle her zaman, her yerde, ancak özellikle acil durumlar ortaya çıktığı anda paylaşmalarını sağlayan kişisel bir güvenlik uygulaması olarak tanımlanıyor. İnternet bağlantınız olmadığında veya telefonunuzun pili bittiğinde bile çalışabiliyor. Android uygulamasını yüklediğinizde size en yakın arkadaşlarınızı ve ailenizi güvenilir kişi olarak ekleyebiliyorsunuz ve bu kişiler sizin etkinlik durumunuzu görebiliyorlar.

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Kendinizi güvende hissetmediğiniz bir yerde bulunursanız, konumunuzu derhal güvenilir kişilerle paylaşabilirsiniz. Güvenilir kişileriniz sizin için endişelendiriyorsa, bulunduğunuz yeri görmek için istekte bulunabiliyorlar. Her şey yolundaysa isteği reddedebiliyorsunuz; ancak yanıt veremeyecek durumdaysanız konumunuz otomatik olarak paylaşılıyor. Güvenilir Kişiler artık Google Play Store aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Android 4.1 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm cihazlarla tamamen uyumlu olduğunu da ekleyelim.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.emergencyassist