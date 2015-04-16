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Google'dan Android platformuna özel el yazısı klavyesi

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android işletim sistemiyle inanılmaz işlere imza atan ve platforma uygulama desteğini kesmeyen Google, yeni geliştirdiği "Google Handwriting Input" isimli klavye uygulamasını kullanıma sundu.
82 farklı dil desteğiyle hem tablet hem de akıllı telefonlarda çalışma gösteren Google Handwriting Input, herhangi bir stylus kalem zorunluğu olmadan sadece parmak kullanarak metinler yazılmasına ve istendiği taktirde "emoji" desteğiyle farklı karakterlerin çizilmesine imkan tanıyor. Otomatik tanımlama altyapısı oldukça gelişmiş olan uygulama, koyu ve açık olmak üzere iki farklı tema ile geliyor ve oldukça hızlı çalışma gösteriyor.
Şimdilik ülkemiz kullanıcılarına açılmayan Google Handwiriting Input uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/insider/2015/04/15/googles-new-handwriting-input-keyboard-lets-you-sketch-messages-to-your-friends-emoji-included/ Yorum Yaz
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GenkaNuan 4 yıl
Türkçe var beyler apk indirin
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fuatpasa 4 yıl
tam aradığım uygulama teşekkürler paylaşım için.
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Fenomenon 4 yıl
Google gesture search kullanıyorum. Başarılı bir uygulama, harfleri çok iyi tanıyor. Muhtemelen aynı altyapıyı kullanıyordur.
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Fenomenon 4 yıl
Türkçe destekliyor mu??
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