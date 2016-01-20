Google'dan, Youtube'a yeni ofis

Google, Kaliforniya San Bruno da, YouTube merkez ofisine yakın devasa bir iş yeri satın aldı. 554 bin metrekare olan iş yeri 5 binadan oluşuyor. Toplam fiyata bakıldığında iş yeri metrekare başına 388 dolar değerinde.

Genişleme YouTube’un geleneksel televizyon ve medya programlarına alternatif arayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni iş merkezinin yaklaşık 2800 kişinin çalışmasına olanak verecek genişlikte olması yeni işe alımlarında kapıda olduğunu gösteriyor. Google 800 çalışanı ile San Bruno’da ki en fazla çalışan sayısına sahip şirket.

İş merkezinin 215 milyon dolara alındığı belirtiliyor. Satın alımın YouTube’un yüksek hızla genişlemesinin bir yansıması olarak nitelendiriliyor. Henüz Google kanadından satın alım ile ilgili bir açıklama yok ama yeni iş merkezinin ne için alındığı üzerinde tahminler mevcut. Alanın genişliği göz önünde bulundurulursa YouTube’un Los Angeles’da yaptığı gibi yeni stüdyolar kuracağı, YouTube Red gibi ücretli üyeliklerin gelişmesi için daha fazla çalışanı işe alacağı konuşuluyor.





http://www.bizjournals.com/sanjose/news/2016/01/19/youtube-grabs-550-000-sf-in-giant-san-bruno.html