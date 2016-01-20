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Google'dan, Youtube'a yeni ofis

Google, Kaliforniya San Bruno' da YouTube merkez ofisine yakın devasa bir iş yeri satın aldı. YouTube'un yakın zamanda daha fazla çalışana ihtiyacı olacağı konuşulanlar arasında.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Google'dan, Youtube'a yeni ofis
Google, Kaliforniya San Bruno da, YouTube merkez ofisine yakın devasa bir iş yeri satın aldı. 554 bin metrekare olan iş yeri 5 binadan oluşuyor. Toplam fiyata bakıldığında iş yeri metrekare başına 388 dolar değerinde.
Genişleme YouTube’un geleneksel televizyon ve medya programlarına alternatif arayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni iş merkezinin yaklaşık 2800 kişinin çalışmasına olanak verecek genişlikte olması yeni işe alımlarında kapıda olduğunu gösteriyor. Google 800 çalışanı ile San Bruno’da ki en fazla çalışan sayısına sahip şirket.
İş merkezinin 215 milyon dolara alındığı belirtiliyor.  Satın alımın YouTube’un yüksek hızla genişlemesinin bir yansıması olarak nitelendiriliyor. Henüz Google kanadından satın alım ile ilgili bir açıklama yok  ama yeni iş merkezinin ne için alındığı üzerinde tahminler mevcut. Alanın genişliği göz önünde bulundurulursa YouTube’un Los Angeles’da yaptığı gibi yeni stüdyolar kuracağı, YouTube Red gibi ücretli üyeliklerin gelişmesi için daha fazla çalışanı işe alacağı konuşuluyor. 


http://www.bizjournals.com/sanjose/news/2016/01/19/youtube-grabs-550-000-sf-in-giant-san-bruno.html Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Youtube kar etmiyor deniyor yıllardır allah tan kar etmiyorlar.
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kadirirdem 3 yıl
Efsane bir ofis olmuş yanlız...
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Patren 3 yıl
sağlam ofis yapmışlar
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alemburda34 3 yıl
Bütün dizi yapımcıları ve film yapımcıları ile anlaşsın. Filmleri kirala izle mantığı ile gelsin üstüne birde altyazı ve dublaj getirirlerse 10 numara olur. Netflix alacağıma Youtube Red alırım.
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Youtube kar etmiyor deniyor yıllardır allah tan kar etmiyorlar.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
Youtube kar etmiyor deniyor yıllardır allah tan kar etmiyorlar.

**** olmadigi zaman her saniye reklama maruz kaliyorum, nereye kar etmiyorlar
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