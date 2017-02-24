Google'dan büyük iddia: Uber, 14 bin gizli dokümanımızı çaldı

Geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen sürücüsüz otomobil sektörü her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Özellikle dünya devi markaların da oyuna dahil olmasıyla hızlı bir ilerleme kaydediliyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürerken Google’dan oldukça dikkat çeken bir açıklama geldi. Öyle ki teknoloji devi, Uber’in kendilerine ait yaklaşık 14 bin dokümanı çaldığını belirterek mahkemeye başvurdu.

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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki federal mahkemeye iletilen 28 sayfalık dava dosyasında -Uber’in sahibi olduğu- sürücüsüz kamyon şirketi Otto’nun kurucusu ve aynı zamanda Google’ın eski mühendislerinden olan Anthony Levandowski‘nin, görevinden ayrılırken Waymo’ya ait 14 bin gizli dosyayı yanında götürdüğü ifade ediliyor.

Çalınan belgelerde birçok önemli bilgi ve tedarikçi listeleri yer alıyor

9,7 GB büyüklüğünde olduğu belirtilen dosyalar arasında basılı tasarım, devre şemaları, üretim detayları, LIDAR sistemine ait belgeler ve tedarikçi listesi gibi oldukça önemli içeriklerin bulunduğu söyleniyor. Levandowski’nin bilgileri güvenli bir yere aktardıktan sonra bilgisayarına format atarak delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı da dava dosyasında geçiyor.

Google bu hırsızlık neticesinde Uber’in maliyetlerini düşürdüğü ve zamandan önemli oranda tasarruf sağladığı görüşünde. Üstelik Uber’de işe başlayan bazı eski Google çalışanlarının da aynı şekilde veri hırsızlığı yaptıkları dile getiriliyor. Yaşanan süreci "içecek firmasının gizli formülünün çalınması"şeklinde değerlendiren Google tüm detayları mahkemeye sundu.

Google Ventures, Uber'e 250 milyon dolar yatırım yapmıştı

Yapılan açıklamaya göre bir tedarikçiden gelen e-posta’da Uber’in LIDAR devresine ait olduğu söylenen teknik resimlerin, Waymo’nun tasarımıyla büyük ölçüde benzerlik göstermesi üzerine mahkeme sürecinin başlatılmış. Uber’in ve Otto’nun otonom sürüş teknolojileri kullanmasının engellenmesini isteyen Waymo, çalınan tüm verilerin de geri verilmesini talep ediyor.

Diğer taraftan dört yıl önce, 2013'te Google Ventures’ın Uber’e 250 milyon dolar yatırım yapması ve Google Ventures CEO’su David Krane’in yakın zamanda Uber yönetim kurulundan apar topar çıkarılması yaşanan dava sürecini daha da ilginç bir hale getiriyor. Bakalım mahkeme ne yönde bir karar verecek…

https://medium.com/waymo/a-note-on-our-lawsuit-against-otto-and-uber-86f4f98902a1#.db9kiigvi