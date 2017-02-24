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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan büyük iddia: Uber, 14 bin gizli dokümanımızı çaldı

Waymo çatısı altında sürücüsüz otomobil geliştiren Google, taksi servisi Uber’in kendilerine ait 14 bin gizli dokümanı çaldığını belirterek mahkemeye başvurdu. Peki hırsızlık olayı nasıl gerçekleşti?
2 yıl
5,8b
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen sürücüsüz otomobil sektörü her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Özellikle dünya devi markaların da oyuna dahil olmasıyla hızlı bir ilerleme kaydediliyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürerken Google’dan oldukça dikkat çeken bir açıklama geldi. Öyle ki teknoloji devi, Uber’in kendilerine ait yaklaşık 14 bin dokümanı çaldığını belirterek mahkemeye başvurdu.
Ayrıca Bkz. "e-Devlet üzerinden alınan nüfus belgeleri artık hukuken geçerli sayılacak"
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki federal mahkemeye iletilen 28 sayfalık dava dosyasında -Uber’in sahibi olduğu- sürücüsüz kamyon şirketi Otto’nun kurucusu ve aynı zamanda Google’ın eski mühendislerinden olan Anthony Levandowski‘nin, görevinden ayrılırken Waymo’ya ait 14 bin gizli dosyayı yanında götürdüğü ifade ediliyor.

Çalınan belgelerde birçok önemli bilgi ve tedarikçi listeleri yer alıyor 

9,7 GB büyüklüğünde olduğu belirtilen dosyalar arasında basılı tasarım, devre şemaları, üretim detayları, LIDAR sistemine ait belgeler ve tedarikçi listesi gibi oldukça önemli içeriklerin bulunduğu söyleniyor. Levandowski’nin bilgileri güvenli bir yere aktardıktan sonra bilgisayarına format atarak delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı da dava dosyasında geçiyor.
Google bu hırsızlık neticesinde Uber’in maliyetlerini düşürdüğü ve zamandan önemli oranda tasarruf sağladığı görüşünde. Üstelik Uber’de işe başlayan bazı eski Google çalışanlarının da aynı şekilde veri hırsızlığı yaptıkları dile getiriliyor. Yaşanan süreci "içecek firmasının gizli formülünün çalınması"şeklinde değerlendiren Google tüm detayları mahkemeye sundu.

Google Ventures, Uber'e 250 milyon dolar yatırım yapmıştı 

Yapılan açıklamaya göre bir tedarikçiden gelen e-posta’da Uber’in LIDAR devresine ait olduğu söylenen teknik resimlerin, Waymo’nun tasarımıyla büyük ölçüde benzerlik göstermesi üzerine mahkeme sürecinin başlatılmış. Uber’in ve Otto’nun otonom sürüş teknolojileri kullanmasının engellenmesini isteyen Waymo, çalınan tüm verilerin de geri verilmesini talep ediyor.
Diğer taraftan dört yıl önce, 2013'te Google Ventures’ın Uber’e 250 milyon dolar yatırım yapması ve Google Ventures CEO’su David Krane’in yakın zamanda Uber yönetim kurulundan apar topar çıkarılması yaşanan dava sürecini daha da ilginç bir hale getiriyor. Bakalım mahkeme ne yönde bir karar verecek…

https://medium.com/waymo/a-note-on-our-lawsuit-against-otto-and-uber-86f4f98902a1#.db9kiigvi Yorum Yaz
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Cihan Pehlivan 2 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

doküman ne ya?döküman olmasın o sayın ediyor?doğru yazın şu kelimeleri!

Merhaba,

Doğru yazılışı "doküman" şeklinde.

tdk.gov.tr/...
DH Misafiridoküman ne ya?döküman olmasın o sayın ediyor?doğru yazın şu kelimeleri!Merhaba,Doğru yazılışı "d...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Spider_hip 2 yıl sommet de la montagne
Orijinalden alıntı: sommet de la montagne
Şapka literatürden kaldırıldı.

Türk Dil Kurumu Başkanı şapkaların kalkmadığını belirtmiş 29 Nisan 2016'da. Ama konuyla ortada dolaşan kafa karıştırıcı bir çok unsur var. Gazeteler dahi kullanmaz oldu.
[link=]http://www.timeturk.com/sapka-isareti-kalkti-mi-tdk-baskani-acikladi/haber-141782[/link]
Orijinalden alıntı: sommet de la montagneŞapka literatürden kaldırıldı.Türk Dil Kurumu Başkanı şapkaların kalkmadığını belirtmiş 29 Nisa...
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michael01 2 yıl
Sen o kadar milleti gözetle ama kendi verine sahip çıkama.Kendi verisine sahip çıkamayan adam bizim verilere nasıl sahip çıkacak.Eğer çalıntı doğru ise.
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blackzeros 2 yıl
dil sorununu çözdüğümüze göre kendi kendine giden araba yapmaya başlayabiliriz artık
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sommet de la montagne 2 yıl
Ya lewabdowski önce dortmundu sattın şimdi de google ı satıyorsun yeter ama bu kadarı da fazla
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DH Misafiri 2 yıl
doküman ne ya?döküman olmasın o sayın ediyor?doğru yazın şu kelimeleri!
2 Yanıt Yanıtla +1
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Cihan Pehlivan 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

doküman ne ya?döküman olmasın o sayın ediyor?doğru yazın şu kelimeleri!

Merhaba,

Doğru yazılışı "doküman" şeklinde.

tdk.gov.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +26
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Spider_hip 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

doküman ne ya?döküman olmasın o sayın ediyor?doğru yazın şu kelimeleri!

Editörlerin elbette sıradan yorumculardan daha dikkatli olması gerekiyor ama zaten doğrusu "doküman". Diğer yandan soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır. Kesme dışındaki noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakılır.
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