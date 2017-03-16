Google’dan çocukların kontrolünü kolaylaştıran uygulama: Family Link

Tam Boyutta Gör

Günümüzde artık anne babasına ait olsa da her yaştan çocuğun elinde akıllı telefon veya tablet görmek mümkün. Çocuklar için bile artık vazgeçilmez gibi görünen bu cihazların yoğun kullanımının çeşitli sorunlara neden olduğu da bilinen bir gerçek. Özellikle ebeveynler, çocuklarına akıllı telefonlarını verdikleri zaman ya telefonun kendisinde bulunan çocuk/misafir modunu açarak ya da bazı 3.taraf uygulamalar aracılığıyla çocuklarının bu cihazları kullanımına belirli kısıtlamalar getirmek istiyor.

2015 Yılında çocukların teknoloji ile iç içe büyürken olumsuz içeriklerden etkilenmemesi amacıyla YouTube Kids uygulamasını duyuran Google, şimdi ebeveynlerin çocuklarının akıllı cihazlardaki kullanımını kontrol altına alabilecekleri Family Link isimli uygulamayı tanıttı. Henüz sadece davetiye ile üye olunabilen test sürecinde olan uygulama 13 yaşının altındaki çocukların kontrol altına alınması için geliştirilmiş. Sadece Android 7 sürümüne sahip cihazlarda çalışan uygulama için öncelikle ebeveynlerin ‘’çocuklarının adına’’ bir Google hesabı oluşturmaları gerekiyor.

Çocukların Yaptığı Her Şey Gözlem Altında

Daha sonra ebeveynler uygulama üzerinden çocuklarının hangi saatlerde hangi cihazları kullanabileceğini, Play Store’dan neleri indirebileceğini, cihazdaki hangi uygulamaları kullanabileceğini belirliyor. Çocuğa ait Google hesabının cihazdan seçilmesiyle aktif hale gelen uygulama ayrıca çocukların hangi uygulamada/web sitede ne kadar süre harcadığını ve cihazda yapılan diğer işlemleri detaylı bir rapor halinde ebeveyne sunuyor.

Tabi 3.taraf uygulamalara göre daha güvenli görünen uygulamanın, ebeveynler tarafından beğenileceği düşünülüyor ancak bu uygulamayla birlikte Google, çok küçük yaşlardaki çocukları da Google hesabı vasıtasıyla Google ekosistemine eklediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Şimdilik sadece test aşamasında olan ve buradan davetiye istenebilen uygulamanın ne zaman genel kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.

https://www.engadget.com/2017/03/15/family-link-app-child-safe-google-account/