Google’dan daha akıllı mesajlaşma uygulaması: Allo

Genelde Google, başarısız olduğunu düşündüğü sohbet uygulamasını kaldırır ve yerine yenisini geliştirir. Bu yıllar içerisinde böyle olmuştu. Son sohbet uygulaması Hangouts ise, önemli değişikliklere uğrayarak bugünlere kadar geldi ancak şimdi işler biraz farklı.

Firmanın lanse ettiği Allo adındaki yeni mesajlaşma uygulaması, Hangouts ile birlikte ikinci platform olacak. Peki Hangouts varken, Allo ne için geliştirildi? Muhtemelen Google Assistant platformunu ön plana çıkarmak, daha işlevsel hale getirmek ve kullanıcıların alışkanlıklarını daha doğru bir şekilde elde edebilmek için.

Allo uygulaması, alıştığımız mesajlaşma konsepti ile karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar ile sohbet edip mesajlaşabiliyoruz. Ayrıntılar ise derine indikçe geliyor. Örneğin, etiketler dünyanın pek çok önemli sanatçısının elinden çıkan eserlerden derlenerek listeleniyor.

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Whisper/Shout ise, metin veya fotoğrafınızı gönderirken, baloncuğa parmağınızı dokunarak aşağı sürüklediğinizde küçültüyor, yukarı sürüklediğinizde de büyütebiliyorsunuz. Bu, mesajınızın önemini karşı tarafa anlatmayı hedefliyor.

Google Assistant, yine uygulamanın ayrılmaz parçası. Alışkanlıklarınızı öğrenen uygulama, gelen mesajlarda otomatik olarak cevaplar üretebiliyor. Ayrıca resim gönderildiği zaman da, görsel tanıma teknolojileri sayesinde uygun cevaplar listesi hazırlanabiliyor.

Karşı taraf bir mekanda buluşma teklif ettiği zaman, Assistant bunu algılıyor ve otomatik olarak bir rezervasyon kartı öneriyor. Tıklandığında ise, yakındaki restoranların listesi ekrana geliyor. Uyumlu üçüncü taraf uygulama üzerinden de rezervasyon yapılabiliyor. Sohbet içerisinde @Google yazarak asistanı çağırabiliyorsunuz ve doğrudan asistan ile de konuşabiliyorsunuz. Allo, yaz aylarında Android ve iOS için indirmeye sunulacak.