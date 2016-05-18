Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google’dan daha akıllı mesajlaşma uygulaması: Allo

Hangouts mesajlaşma uygulaması ile iyi bir çizgi yakalayan Google, daha üstün yeteneklerle donattığı Allo adındaki yeni sohbet uygulamasını yaz aylarında kullanıma sunacak.
3 yıl
4,9b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Genelde Google, başarısız olduğunu düşündüğü sohbet uygulamasını kaldırır ve yerine yenisini geliştirir. Bu yıllar içerisinde böyle olmuştu. Son sohbet uygulaması Hangouts ise, önemli değişikliklere uğrayarak bugünlere kadar geldi ancak şimdi işler biraz farklı.

Firmanın lanse ettiği Allo adındaki yeni mesajlaşma uygulaması, Hangouts ile birlikte ikinci platform olacak. Peki Hangouts varken, Allo ne için geliştirildi? Muhtemelen Google Assistant platformunu ön plana çıkarmak, daha işlevsel hale getirmek ve kullanıcıların alışkanlıklarını daha doğru bir şekilde elde edebilmek için.

Allo uygulaması, alıştığımız mesajlaşma konsepti ile karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar ile sohbet edip mesajlaşabiliyoruz. Ayrıntılar ise derine indikçe geliyor. Örneğin, etiketler dünyanın pek çok önemli sanatçısının elinden çıkan eserlerden derlenerek listeleniyor.

Ayrıca Bkz. "Türk yapımı Jump.Now sınırları zorlamaya geliyor"

Whisper/Shout ise, metin veya fotoğrafınızı gönderirken, baloncuğa parmağınızı dokunarak aşağı sürüklediğinizde küçültüyor, yukarı sürüklediğinizde de büyütebiliyorsunuz. Bu, mesajınızın önemini karşı tarafa anlatmayı hedefliyor.

Google Assistant, yine uygulamanın ayrılmaz parçası. Alışkanlıklarınızı öğrenen uygulama, gelen mesajlarda otomatik olarak cevaplar üretebiliyor. Ayrıca resim gönderildiği zaman da, görsel tanıma teknolojileri sayesinde uygun cevaplar listesi hazırlanabiliyor.

Karşı taraf bir mekanda buluşma teklif ettiği zaman, Assistant bunu algılıyor ve otomatik olarak bir rezervasyon kartı öneriyor. Tıklandığında ise, yakındaki restoranların listesi ekrana geliyor. Uyumlu üçüncü taraf uygulama üzerinden de rezervasyon yapılabiliyor. Sohbet içerisinde @Google yazarak asistanı çağırabiliyorsunuz ve doğrudan asistan ile de konuşabiliyorsunuz. Allo, yaz aylarında Android ve iOS için indirmeye sunulacak.

 

http://www.phonearena.com/news/Allo-is-Googles-smart-new-messaging-app-that-learns-from-the-way-you-talk_id81246 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WHITE_Wolf 3 yıl en beğenilen AndaCakan
AndaCakan


SentnieL

Lirikal Militan

Adamlar gelismis ozellikler uretiyor bizlere sunuyor da hala çözemedikleri seyler var. Google hic bir uygulamasinda islevsllik sunamiyor. Asiri basarisiz bu konuda. Apple in kazandigi en buyuk nokta bu. En basit seyi bile cok kullabisli halde sunuyor pratik kullanımda oluyor. Arayuz acisindan da ayni sekilde.


Apple işlevsellik değil bir uygulama yada cihaz geliştirirken çocuk bile kullansın diye geliştiriyor işlevsellik bu mu Bir cihaz düşünün bluethooth var ama veri aktaramıyorsun nasıl işlevsel bir özelik değil mi ?

bluetoothla veri atan kaldı mı gerçekten. En son sony ericsson w810i telefonumla atıyodum

Apple kullananlar ortaya çıkıyor işte bir tane fotoyu yada dosyayı atmak için itunes mu açayım cloudlamı uğraşayım sağ tıkla bluetthootla gönder bitti buna işlevsellik deniyor Ayrıca bu tek seçenek değil android için istersem bluethoot kullanırım istersem usb üzerinden bağlanırım istersem cloudla gönderirirm yada google docs kullanırım mesala ne üstünde çalışırsam çalışayım aynı anda her cihazdan erişebilirim işlevsellik ?
AndaCakanSentnieLLirikal MilitanAdamlar gelismis ozellikler uretiyor bizl...
Devamını Gör
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WHITE_Wolf 3 yıl
Lirikal Militan

Adamlar gelismis ozellikler uretiyor bizlere sunuyor da hala çözemedikleri seyler var. Google hic bir uygulamasinda islevsllik sunamiyor. Asiri basarisiz bu konuda. Apple in kazandigi en buyuk nokta bu. En basit seyi bile cok kullabisli halde sunuyor pratik kullanımda oluyor. Arayuz acisindan da ayni sekilde.


Apple işlevsellik değil bir uygulama yada cihaz geliştirirken çocuk bile kullansın diye geliştiriyor işlevsellik bu mu Bir cihaz düşünün bluethooth var ama veri aktaramıyorsun nasıl işlevsel bir özelik değil mi ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndaCakan 3 yıl WHITE_Wolf
SentnieL
Lirikal Militan

Adamlar gelismis ozellikler uretiyor bizlere sunuyor da hala çözemedikleri seyler var. Google hic bir uygulamasinda islevsllik sunamiyor. Asiri basarisiz bu konuda. Apple in kazandigi en buyuk nokta bu. En basit seyi bile cok kullabisli halde sunuyor pratik kullanımda oluyor. Arayuz acisindan da ayni sekilde.


Apple işlevsellik değil bir uygulama yada cihaz geliştirirken çocuk bile kullansın diye geliştiriyor işlevsellik bu mu Bir cihaz düşünün bluethooth var ama veri aktaramıyorsun nasıl işlevsel bir özelik değil mi ?

bluetoothla veri atan kaldı mı gerçekten. En son sony ericsson w810i telefonumla atıyodum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lirikal Militan 3 yıl
Adamlar gelismis ozellikler uretiyor bizlere sunuyor da hala çözemedikleri seyler var. Google hic bir uygulamasinda islevsllik sunamiyor. Asiri basarisiz bu konuda. Apple in kazandigi en buyuk nokta bu. En basit seyi bile cok kullabisli halde sunuyor pratik kullanımda oluyor. Arayuz acisindan da ayni sekilde.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 3 yıl
Adamlar bizi bizden iyi tanıyor

Rehber, konum, cihaz bilgisi, geçmiş ...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Türk girişimci Türkiye’de ticari amaçlı İHA üretecek 3 yıl Tetris filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak 3 yıl Hacklenen web sitelerinin çoğu WordPress altyapısına sahip 3 yıl Google kendi işlemcisini geliştirdi: "Her şey yapay zeka için" 3 yıl Shell, yenilenebilir enerji ve düşük karbon izine yatırım yapacak 3 yıl Tesla, Model 3 üretimine kaynak bulmak için hisselerini satıyor 3 yıl Türkiye’de siber saldırılara karşı bir ilk: Siber Füzyon Merkezi 3 yıl AMD: Zen işlemciler, Intel Skylake ile her kriterde rekabet edebilecek 3 yıl HTC Ice View inceleme "HTC 10 için akıllı kapak" 3 yıl Netflix, fast.com isimli internet hız testi servisini hizmete sundu 3 yıl Fitbit, mobil ödeme sektörüne adım atıyor 3 yıl Tank teknolojilerindeki 60 yıllık farka şahit olun 3 yıl iPhone 7 için Intel modem iddiaları güçleniyor 3 yıl İçerik paylaşımı, Instant Apps ile kolaylaşıyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080, testleri alt üst ediyor 3 yıl HTC 10, One M9, ve One A9 modelleri Android N güncellemesini alacak 3 yıl Harley Quinn filmi için hazırlıklara başlandı 3 yıl Google, Android N'e isim bulmanızı istiyor 3 yıl Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor 3 yıl İlginç bir sohbet uygulaması: Google Duo 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google’dan daha akıllı mesajlaşma uygulaması: Allo Sonraki Google, yeni akıllı asistanını sunar 3 yıl Bluetooth’lu Philips 8850NC ve 9850NC Noise Cancelling kulaklık incelemesi 3 yıl Evinizdeki asistanın yeni adı: Google Home 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S ile kurumlarda mobil ofis deneyimi 3 yıl Yerli video bazlı yer bildirim uygulaması Tapir incelemesi 3 yıl BlackBerry Hamburg'un teknik özellikleri ortaya çıktı 3 yıl Yemeklerden 30 kalori düşüren tabak üretildi 3 yıl Rusya, ABD'nin yeni füze sisteminden rahatsız 3 yıl Google I/O 2016 konferansında Xiaomi sürprizi 3 yıl Nokia telefon bölümü resmen satılıyor 3 yıl Telefon pazarının yeni oyuncusu TP-LINK Neffos C5 Türkiye’de 3 yıl Sosyal medya fenomenleri de vergi ödeyecek 3 yıl Google Spaces grup paylaşımı uygulaması yayınlandı 3 yıl Arduino, Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik gelişmiş bir devre kartı duyurdu 3 yıl Swiftkey’den emoji tahmini yapan yeni bir klavye 3 yıl PTT kapıda ödeme ve benzeri servislerde düzenleme 3 yıl Asus ZenFone artık amiral gemileri ile yarışıyor 3 yıl GeForce GTX 1070 hakkında merak edilen her şey! 3 yıl Samsung S Note artık bağımsız bir uygulama 3 yıl Yeni 3D yazıcı ile hava boşluğuna metal yazılabiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim