Google'dan görme engellilerin gözü olacak uygulama: Lookout

Teknoloji devi Google yıllık I/O konferansında, dünya çapındaki 253 milyondan fazla kör veya görme engeli bulunan insanlar için Lookout adında bir mobil uygulama geliştirdiğini duyurdu. Lookout, etraftaki nesne veya metinleri ses komutlarıyla görme engelli kişilere ileterek çevre hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyor.

Uygulamada dört farklı mod bulunuyor

Ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilecek olan uygulama, deyim yerindeyse bir çift sanal göze dönüşüyor. Uygulamanın kullanımı ise gayet basit bir şekilde tasarlanmış. Kullanıcı telefonunu, kamerası karşıya bakacak şekilde boynuna asıyor ve etrafında ne olduğunu öğrenmek için telefona iki kez dokunması yetiyor. Bu aşamadan sonra uygulama yapay zekası ile çevrede algıladıklarını görme engeli bulunan kişiye iletiyor.

Lookout'u gerçekten akıllı yapan şey ise öğeleri seçmesi. Uygulama, Google'ın kendi yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak bir görüntüye bakabiliyor ve daha sonra hangi nesnenin diğerlerinden daha önemli olduğuna karar veriyor. Örneğin yangından kaçış işareti veya bir sandalye gibi. Ev, İş ve Oyun, Tarama ve Deneysel olmak üzere dört farklı modu bulunan uygulama, bu seçenekler sayesinde gördükleri konusunda daha spesifik tercihler yapabiliyor.

Ev temizliği yapmak için uygulamayı ev moduna aldığınızı varsayalım. Lookout, bulaşık makinesinin hangi yönde olduğuna dair sizi bilgilendirebiliyor. Ya da İş ve Oyun modunda merdiven veya asansör gibi nesnelerin hangi tarafta olduğuna dair sesli bildirimde bulunabiliyor. Şimdilik ABD'de aktif duruma geçecek bu faydalı uygulamanın, kısa süre içinde tüm dünyaya açılmasını umuyoruz.

https://www.engadget.com/2018/05/08/google-lookout-app/