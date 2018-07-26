Google’dan güvenlik anahtarı Titan Security Key

Son dönemde yaşanan bazı skandallar nedeniyle kişisel verilerin gizliliği hiç olmadığı kadar ön plana çıkmış durumda. Google da bunu göz önüne alarak güvenliği arttıracak fiziksel bir anahtar geliştirdi.
Titan Security Key özellikleri
Titan Security Key adındaki anahtarın bir yıldır şirket içerisinde test edildiği ifade ediliyor. Güvenlik anahtarı kullanıcılar şifre girerken Bluetooth veya USB üzerinden güvenliklerini sağlayacak. Anahtar içerisinde onay için Google’ın özel bir yazılımının bulunduğu ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "Samsung’un yeni grafik birimi çok ses getirecek"
Titan Security Key genel bir standart olan FIDO’yu desteklediği için uyumlu üçüncü taraf web sitelerinde de güvenliği sağlayabiliyor. Ne var ki Google’ın özel yazılımı burada çalışmıyor.
Titan Security Key ilk olarak Google Cloud müşterilerinin kullanımına sunulacak. Yıl sonuna doğru ise anahtarın açık satışa başlayacağı ifade ediliyor. Henüz anahtarın fiyatı açıklanmış değil.
https://androidandme.com/2018/07/news/google-announces-titan-security-key-for-stronger-logins/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
XYZ, karekök ile kayan sayı algoritmasını geliştirmeleri gerekir !
XYZ (3 harf gibi görünsede 3 haneli olmayan)
sabit bir sayı değeridir yani şifredir.
ve her oturumda sonsuza doğru kayan sayı öbeğinden istenirse
10 ar veya 100 er veya güvenlik psikopatı seviyesinde 1000 haneli sayısal şifre girişi oluşturulursa oturum seviyesine göre kendi kendini değiştiren bir şifre algoritması elde edilir !
zaten bu TV lerde şifreli kanallarda uygulanılan bir sistem dir !
şifreleme izlenilse bile X sayısının kaçında kayan kare kökü olduğunu hesaplayamazlar. yani değişken şifreleme sistemi budur.
veya daha basit mantıkla formülasyon hesaplama yapılırsa
sabit bir değer üzerinden sabit bir formülasyon olacağı için
günün birinden tüm sistem sadece bir tek kullanıcı değil
o sistemi kullanan tüm kullanıcıların güvenlik şifre algoritmaları
sıkıntıya girer !
en mantıklı sistem sonsuza kayan karekök sayı sistemidir.