Google’dan güvenlik anahtarı Titan Security Key

Son dönemde yaşanan bazı skandallar nedeniyle kişisel verilerin gizliliği hiç olmadığı kadar ön plana çıkmış durumda. Google da bunu göz önüne alarak güvenliği arttıracak fiziksel bir anahtar geliştirdi.

Titan Security Key özellikleri

Titan Security Key adındaki anahtarın bir yıldır şirket içerisinde test edildiği ifade ediliyor. Güvenlik anahtarı kullanıcılar şifre girerken Bluetooth veya USB üzerinden güvenliklerini sağlayacak. Anahtar içerisinde onay için Google’ın özel bir yazılımının bulunduğu ifade ediliyor.

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Titan Security Key genel bir standart olan FIDO’yu desteklediği için uyumlu üçüncü taraf web sitelerinde de güvenliği sağlayabiliyor. Ne var ki Google’ın özel yazılımı burada çalışmıyor.

Titan Security Key ilk olarak Google Cloud müşterilerinin kullanımına sunulacak. Yıl sonuna doğru ise anahtarın açık satışa başlayacağı ifade ediliyor. Henüz anahtarın fiyatı açıklanmış değil.