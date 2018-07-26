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Google’dan güvenlik anahtarı Titan Security Key

Sitelere şifrenizi girerken güvenliğe önem veriyorsanız fiziksel anahtarlar ihtiyacınızı görebilir. İlgi görmeye başlayan fiziksel anahtar segmentine Google da katılıyor.
10 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’dan güvenlik anahtarı Titan Security Key

Son dönemde yaşanan bazı skandallar nedeniyle kişisel verilerin gizliliği hiç olmadığı kadar ön plana çıkmış durumda. Google da bunu göz önüne alarak güvenliği arttıracak fiziksel bir anahtar geliştirdi.

Titan Security Key özellikleri

Titan Security Key adındaki anahtarın bir yıldır şirket içerisinde test edildiği ifade ediliyor. Güvenlik anahtarı kullanıcılar şifre girerken Bluetooth veya USB üzerinden güvenliklerini sağlayacak. Anahtar içerisinde onay için Google’ın özel bir yazılımının bulunduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’un yeni grafik birimi çok ses getirecek"

Titan Security Key genel bir standart olan FIDO’yu desteklediği için uyumlu üçüncü taraf web sitelerinde de güvenliği sağlayabiliyor. Ne var ki Google’ın özel yazılımı burada çalışmıyor.

Titan Security Key ilk olarak Google Cloud müşterilerinin kullanımına sunulacak. Yıl sonuna doğru ise anahtarın açık satışa başlayacağı ifade ediliyor. Henüz anahtarın fiyatı açıklanmış değil.

 

https://androidandme.com/2018/07/news/google-announces-titan-security-key-for-stronger-logins/ Yorum Yaz
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CoreXXX 10 ay
arabanızın anahtar kodunu bu alete aktarma seçeği olsa ne güzel olur tek anahtar ger şey. yada tam tersi araba anahtarına güvenlik şifresi:). satınca biraz problem olabilir tabi
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DH Misafiri 10 ay
Aliexpresste benzerlerinden bi dünya var. Parmak izi okuyucu olanı da dahil.
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SEO-Uzmanı 10 ay
gerçek güvenlik için quantum şifreleme alt yapısı olmadığından
XYZ, karekök ile kayan sayı algoritmasını geliştirmeleri gerekir !
XYZ (3 harf gibi görünsede 3 haneli olmayan)
sabit bir sayı değeridir yani şifredir.
ve her oturumda sonsuza doğru kayan sayı öbeğinden istenirse
10 ar veya 100 er veya güvenlik psikopatı seviyesinde 1000 haneli sayısal şifre girişi oluşturulursa oturum seviyesine göre kendi kendini değiştiren bir şifre algoritması elde edilir !
zaten bu TV lerde şifreli kanallarda uygulanılan bir sistem dir !
şifreleme izlenilse bile X sayısının kaçında kayan kare kökü olduğunu hesaplayamazlar. yani değişken şifreleme sistemi budur.
veya daha basit mantıkla formülasyon hesaplama yapılırsa
sabit bir değer üzerinden sabit bir formülasyon olacağı için
günün birinden tüm sistem sadece bir tek kullanıcı değil
o sistemi kullanan tüm kullanıcıların güvenlik şifre algoritmaları
sıkıntıya girer !
en mantıklı sistem sonsuza kayan karekök sayı sistemidir.
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korayalttantire 10 ay
Titan guvenlik zinciri
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tugares 10 ay
Ya Google bunu bağladığımız anda bilgileri alıp tekrar kendine monte ediyordur. İnandırıcı gelmiyor ama iyi para kırarlar yine :)
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celikmuhammedd 10 ay
Ne içiyorsan bende istiyorum 👍
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