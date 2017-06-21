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Google’dan sıradan bir bilgisayarı derin öğrenme makinesine çeviren sistem

Google, araştırmacıların derin öğrenme üzerinde çalışırken mütevazı donanımlarla süper bilgisayar gücünde sonuçlar almasını sağlayacak açık kaynaklı bir araç olan Tensor2Tensor’ı tanıttı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bilgisayarlarda derin öğrenme ve makine öğrenme teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapan Google, geçtiğimiz yıl TensorFlow isimli makine öğrenme sistemini herkese açık hale getirmişti. Şirket TensorFlow’ı isteyen herkesin kullanabileceği şekilde paylaşsa da ortada ciddi bir zaman problemi vardı zira derin öğrenmenin bilgisayarlar tarafından benimsenmesi güçlü bir sistemde birkaç gün daha mütevazı donanımlarda ise birkaç hafta sürüyordu. Google bu sorunu aşmak için hazırladığı T2T(Tensor2Tensor) sistemini yine açık kaynak kodlu olarak paylaştı.

Mütevazı Donanımlarda Süper Bilgisayar Sonuçları 

T2T, TensorFlow’ı kullanarak derin öğrenme ve makine öğrenme sistemlerini hızlı bir şekilde eğiten bir araç. Google’ın açıklamasına göre T2T’nin kullanıldığı en iyi eğitim modelinde, kullanıcılar sadece tek bir GPU ile bir gün içinde en iyi sonuçlara ulaşabilecek. Başka bir deyişle sıradan bir bilgisayar T2T sayesinde makine öğrenme ve derin öğrenme alanında süper bilgisayarların elde ettiği sonuçlara ulaşmış olacak. Üstelik T2T neredeyse tüm eğitim modellerini, veri kümelerini veya parametreleri kullanmaya izin veren standart, modüler bir arayüze sahip. Böylece kullanıcılar tek bir bileşeni değiştirmek için her şeyi değiştirmek zorunda kalmayacak.

Tabi Google’ın T2T’yi isteyen herkesin (güçlü donanıma sahip olmasa bile) faydalanabileceği bir şekilde sunmuş olması T2T’nin tüm bilgisayar kullanıcıları tarafından kolayca kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Kullanıcıların bu araçtan faydalanması ve işe yarar bir şekilde kullanması için derin öğrenme konusunda bir bilgi birikimine sahip olması gerekiyor.

Bununla birlikte T2T, derin öğrenme sistemlerini makul bir süre içinde eğitmek için çok fazla vakti ve fazla sayıda GPU kullanım imkanı olmayan araştırmacıların, fikirlerini ve projelerini daha kolay bir şekilde hayata geçirmelerine yardımcı olacak.


https://www.engadget.com/2017/06/20/google-tensor2tensor-deep-learning-training/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 1 yıl
açık kaynaklı diyorlar ama neresi açık belli değil !
siz sadece açma kapama tuşunu açabiliyorsunuz !
gerisi hikaye !
1 Yanıt Yanıtla +1
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interwap 1 yıl
Ne kullanıyor? OpenCL?
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yolcudur_abbas 1 yıl
bu sistemi kullanabilmek için kodlama dilini mi öğrenmek gerek? ben bu tür şeylere çok meraklıyım.
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derepaca 1 yıl
Yine prototip bir haber daha..
Türkiye içi haberleri de verin bari..
Malatyalı usta sonsuz enerjiyi buldu.
Aydınlı çırak su ile çalışan uçak yaptı.
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