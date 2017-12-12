Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google’dan yapay zeka destekli üç yeni fotoğrafçılık uygulaması

Arama devi Google, kullanıcılara yeni, eğlenceli ve kullanışlı kamera özellikleri sunacak üç deneysel fotoğrafçılık uygulaması yayınladı. İşte karşınızda: Storyboard, Selfissimo! ve Scrubbies...
1 yıl
5b
1
2
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google yeni 'Appsperiments' programı kapsamında üç yeni yapay zeka (AI) destekli fotoğrafçılık uygulaması yayınladı. Dünyada iki milyardan fazla akıllı telefon var ve neredeyse bunların hepsi kameraya sahip. Bu gerçeği göz önüne alan Google, kullanıcılara yeni, eğlenceli ve kullanışlı kamera özellikleri sunacak üç deneysel uygulama tanıttı.
Yeni uygulamalar sadece Android için olan Storyboard, hem Android hem de iOS platformları için yayınlanan Selfissimo! ve iOS'a özel Scrubbies olarak sıralanıyor. Google'a göre bu proje, şirketin 2016'da iOS ve bu yıl Android'de çıkardığı bir uygulama olan Motion Stills'den esinlenerek hayata geçirilmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Oreo güncellemesi alacak Android Wear saatlerin listesi yayınlandı"
Google araştırmacıları tarafından geliştirilen Motion Stills, deneysel stabilizasyon ve işleme teknolojilerini kullanarak kısa videoları sinemagraflara ve zaman atlamalı çekime (time lapse) dönüştürebiliyor. Yeni uygulamalar arama devinin şu an üzerinde çalıştığı, kişi ve nesne tanıma, stil algoritmaları ve gelişmiş resim kodlama/çözme çözümleri de dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri temel alacak.

Storyboard

Storyboard kısa videolarınızdan otomatik olarak altı kare çekerek bunları çizgi roman tarzında bir çerçevenin içine yerleştiriyor. Yeni şablonlar ve çerçeveleri görmek için sürekli yenileme şansına sahipsiniz. Şu an için sadece Android kullanıcıları tarafından indirilebilen uygulamayı kullanarak 1.6 trilyon farklı kombinasyon denemeniz mümkün.

Selfissimo!

Selfissimo! poz vermek için durakladığınız her seferde siyah beyaz fotoğraflar çeken otomatik bir selfie uygulaması olarak çalışıyor. Hareket etmeyi bıraktığınızda pozunuzu değiştirmenizi öneren uygulama ekrana dokunduğunuzda çekime başlıyor, diğer dokunuşunuzda ise sonlandırıyor. Çekimler tamamlandıktan sonra, fotoğrafları tek tek seçerek veya tümünü birden kaydedebiliyorsunuz.

Scrubbies

Sadece iOS platformuna özgü olan Scrubbies isimli uygulama, videolarınızla bir DJ gibi oynamanızı sağlıyor. Uygulama sayesinde anlık görüntülerden tekrarlayan video döngüleri yaratmak mümkün. Scrubbies videoların oynatma hızını ve yönünü değiştirmenize izin veriyor. Böylelikle bir DJ gibi parmaklarınızı hareket ettirerek eğlenceli döngüler oluşturabiliyorsunuz.
Her üç uygulamayı da aşağıdaki bağlantıları kullanarak App Store ve Play Store üzerinden cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://research.googleblog.com/2017/12/introducing-appsperiments-exploring.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emre_virüs 1 yıl
Adamlar yapay zekalarını geliştirmek için bedavadan milyonlarca çalışan buluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 1 yıl
Storyboard hoş olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Twitter’da sıralı gönderi dönemi başlıyor 1 yıl Otoyollara gürültü perdesi ve ses yutan asfalt geliyor 1 yıl Star War: The Last Jedi ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Türkiye'de Bitcoin: Yasal mı değil mi? 1 yıl Büyük sıçrama: Litecoin bir haftada yüzde 240 değer kazandı! 1 yıl Global silah satışları 5 yıl sonra artışa geçti: Aselsan ve TAI hızlı yükseliyor! 1 yıl 2017'de Google'da en çok arananlar 1 yıl Bitcoin'den vergi alınması için çalışmalar başladı 1 yıl Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı 15 Aralık’ta açılacak 1 yıl Ubuntu geliştiricisi artık milyarder 1 yıl Toshiba, araçlara yönelik çok hızlı NAND bellek geliştirdi 1 yıl Opera'nın Android sürümü yeni kullanıcı arayüzüne sahip oldu 1 yıl SpaceX, bugün tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor 1 yıl Netflix’te günde 140 milyon saat içerik izleniyor 1 yıl İslam'a uygun Bitcoin geliyor 1 yıl 2018 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı 1 yıl Boğaziçi Üniversitesi siber güvenlik kampı başlıyor 1 yıl Eski Facebook yöneticisi: "Programlandığınızın farkında değilsiniz, toplumun temellerini yıkıyoruz." 1 yıl Galaxy S9 en hızlı şarj edilen akıllı telefon olabilir 1 yıl Siyasilerden "Bitcoin borsası kuralım" önerisi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google’dan yapay zeka destekli üç yeni fotoğrafçılık uygulaması Sonraki Samsung Galaxy S9 daha gelişmiş Iris tarayıcısına sahip olacak 1 yıl İklim değişikliği rüzgar enerjisini olumsuz etkileyebilir 1 yıl Kablosuz hızlı şarj "Samsung EP-PG950 şarj standı" inceleme videosu 1 yıl 6 yaşındaki çocuk oyuncak inceleyerek YouTube'dan 11 milyon dolar kazandı 1 yıl Samsung Galaxy kullanıcıları iPhone kullanıcılarından daha mutlu 1 yıl ABD Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kripto para uyarısı 1 yıl Assassin's Creed IV: Black Flag, PC için ücretsiz! 1 yıl BDDK araç kredilerinin eşik değerini iki katına çıkardı 1 yıl Turkcell’de dijital dönüşüm ve sanal asistan dönemi 1 yıl Arkadaşlarınızın ne yaptığını görebildiğiniz Facebook Ticker modülü kaldırılıyor 1 yıl HTC halen mali durumunu toparlayamadı 1 yıl Synaptics, dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörünü duyurdu! 1 yıl Google Haritalar toplu taşımadan ne zaman ineceğinizi haber verecek 1 yıl Ryzen işlemciler için Gigabyte X399 Designare EX anakart 1 yıl Rcoket Lab roketini canlı yayında fırlatacak 1 yıl Trump imzaladı: Amerikan astronotlar Ay'a geri dönüyor 1 yıl Shazam resmen Apple iştiraki oldu 1 yıl Arteon'dan esintiler taşıyan 2018 Volkswagen Jetta göründü 1 yıl Oreo güncellemesi alacak Android Wear saatlerin listesi yayınlandı 1 yıl İlan platformu Craigslist'te kripto para ile ödeme yapılabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim