Google’dan yapay zeka destekli üç yeni fotoğrafçılık uygulaması

Google yeni 'Appsperiments' programı kapsamında üç yeni yapay zeka (AI) destekli fotoğrafçılık uygulaması yayınladı. Dünyada iki milyardan fazla akıllı telefon var ve neredeyse bunların hepsi kameraya sahip. Bu gerçeği göz önüne alan Google, kullanıcılara yeni, eğlenceli ve kullanışlı kamera özellikleri sunacak üç deneysel uygulama tanıttı.

Yeni uygulamalar sadece Android için olan Storyboard, hem Android hem de iOS platformları için yayınlanan Selfissimo! ve iOS'a özel Scrubbies olarak sıralanıyor. Google'a göre bu proje, şirketin 2016'da iOS ve bu yıl Android'de çıkardığı bir uygulama olan Motion Stills'den esinlenerek hayata geçirilmiş durumda.

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Google araştırmacıları tarafından geliştirilen Motion Stills, deneysel stabilizasyon ve işleme teknolojilerini kullanarak kısa videoları sinemagraflara ve zaman atlamalı çekime (time lapse) dönüştürebiliyor. Yeni uygulamalar arama devinin şu an üzerinde çalıştığı, kişi ve nesne tanıma, stil algoritmaları ve gelişmiş resim kodlama/çözme çözümleri de dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri temel alacak.

Storyboard

Storyboard kısa videolarınızdan otomatik olarak altı kare çekerek bunları çizgi roman tarzında bir çerçevenin içine yerleştiriyor. Yeni şablonlar ve çerçeveleri görmek için sürekli yenileme şansına sahipsiniz. Şu an için sadece Android kullanıcıları tarafından indirilebilen uygulamayı kullanarak 1.6 trilyon farklı kombinasyon denemeniz mümkün.

Selfissimo!

Selfissimo! poz vermek için durakladığınız her seferde siyah beyaz fotoğraflar çeken otomatik bir selfie uygulaması olarak çalışıyor. Hareket etmeyi bıraktığınızda pozunuzu değiştirmenizi öneren uygulama ekrana dokunduğunuzda çekime başlıyor, diğer dokunuşunuzda ise sonlandırıyor. Çekimler tamamlandıktan sonra, fotoğrafları tek tek seçerek veya tümünü birden kaydedebiliyorsunuz.

Scrubbies

Sadece iOS platformuna özgü olan Scrubbies isimli uygulama, videolarınızla bir DJ gibi oynamanızı sağlıyor. Uygulama sayesinde anlık görüntülerden tekrarlayan video döngüleri yaratmak mümkün. Scrubbies videoların oynatma hızını ve yönünü değiştirmenize izin veriyor. Böylelikle bir DJ gibi parmaklarınızı hareket ettirerek eğlenceli döngüler oluşturabiliyorsunuz.

Her üç uygulamayı da aşağıdaki bağlantıları kullanarak App Store ve Play Store üzerinden cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://research.googleblog.com/2017/12/introducing-appsperiments-exploring.html