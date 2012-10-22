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Google'ın 29 Ekim etkinliği detaylanıyor: Android 4.2, Nexus 4, Nexus 10

6 yıl
6,1b
1
47
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google'ın yaklaşık bir hafta sonra New York şehrinde düzenleyeceği büyük Android etkinliğine dair yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre arama motoru devi, dahili ağı üzerinden çalışanlarına dağıttığı haftalık TGIF toplantısına ait videoda tanıtacağı ürünler hakkında bilgilendirmede bulunmuş. Bu videodan elde edilen verilerin The Next Web sayesinde internete sızmasıyla uzun süredir sanal alemi meşgul eden bazı söylentileri büyük ölçüde doğruladı.
"Oyun bahçesi açıldı." sloganlı davetiyesinde organizasyonunun katılımcılara birçok yeni çözümü tecrübe etme fırsatı sunacağını açıkça belirten Google, birden fazla Nexus modeli ve yenilenmiş Jelly Bean ile teknoloji dünyasını New York'ta ağırlayacak. Sızıntıyı gerçekleştiren kaynakların doğruluğundan emin olduğu veriler şöyle;
Android 4.2 
Key Lime Pie kod adıyla yayınlanacağı öne sürülen, ancak Google I/O 2012'de duyurulan Jelly Bean'in devam sürümü olacağı neredeyse kesinleşen Android 4.2, ana güncellemeler kadar büyük çaplı değişiklikleri beraberinden getirmeyecek. Ancak dijital yardımcı hizmeti Google Now, gerek iyileştirilen arayüzü gerekse hayatı kolaylaştıran yeni fonksiyonlarıyla önemli bir güncelleme alacak. Galeri ve kamera uygulamaları yenilenecek, panorama modu hem yatay hem de dikey çekim desteği kazanacak, büyük tabletler için kullanıcı arayüzü iyileştirilecek, varsayılan klavye Swype benzeri özelliklerle donatılacak ve uyarı çubuğundan gelen mesajların tamamını okuyabilmek mümkün olacak.
Daha önce Jelly Bean kodları sayesinde tespit edilmiş olan Windows benzeri çoklu kullanıcı desteği de 4.2 sürümüne eşlik edecek. Tablet bilgisayarlar için onaylanan, fakat şuan için telefonlarda yer alıp yer almayacağı bilinmeyen bu özellik, her şahsın kendi Google hesabı ve uygulamalarıyla cihazını kullanabilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca sızan 4.2 kodları aracılığıyla gün yüzüne çıkmış olan yeni Gmail uygulaması, çeşitli güvenlik önlemleri ile basit ayarları kapsayan paneli de yeni Android'de göreceğiz.
Genel olarak yeni Jelly Bean alt versiyonunun Windows 8 ve iOS 6'daki bazı yeniliklere cevap niteliği taşıdığı tahmin ediliyor ve Google'ın içerik servislerine daha güvenli, daha kolay bir erişim sağlayarak Play Store'u dijital medya ürünleri yönünden cazip kılması bekleniyor.
Nexus 4
LG'nin ürettiği Optimus G adlı akıllı telefonun Google müdahelesiyle E960 model numaralı Mako haline gelen düzenlenmiş bir sürümü olan Nexus 4'ün internette yayınlanan teknik detayları bu sızıntı sonrası tamamiyle doğrulandı. 4.7 inç büyüklüğünde WXGA (1280 x 768 piksel) True HD IPS+ ekran, 1.5GHz dört Krait işlemci ile Adreno 320 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064, 2GB RAM, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Qualcomm MDM9615 modem ile 4G LTE iletişim teknolojisi desteği ve 2,100 mAh pilli yeni nesil Nexus akıllı telefonu, tabiki saf Google tecrübesiyle geliştirilmiş platformun en güncel sürümü olan Android 4.2 yüklü olacak.
NFC çipine sahip olacağı FCC dökümanları üzerinde bildirilen E960 Nexus 4, 8GB ve 16GB'lık hafıza seçenekleriyle gelecek. Fiyatlandırmanın böylesine üst düzey bir aygıt için oldukça ucuz olan 399$'dan başlama ihtimali üzerinde duruluyor.
Nexus 10
Bazı internet sitelerinin sunucu kayıtlarında görülen Manta isimli tablet bilgisayarın kod adı tercihi sebebiyle ilk etapta bir Motorola ürünü olduğu öngörülmüştü. Fakat ulaşan yeni bilgiler, Google ile Samsung'un "Codename Manta" projesi üzerinde birlikte çalışarak yeni bir tablet geliştirdiklerini ifşa etmiş oldu. Ekran boyutu 10.1 inç olan ve Nexus 10 ismini alacağı aktarılan tabletin 16:10 en-boy oranına sahip WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü bir ekrana ev sahipliği yapacağı bazı analistler tarafından rapor edilmişti. Aygıta böylesine yüksek bir çözünürlüğe destek sunan nadir çipsetlerden biri olan 1.7GHz hızında iki ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 grafik biriminin eşlik ettiği Samsung üretimi Exynos 5 Dual yongası güç verecek.
Nexus 10, inç başına 300 piksel ile piyasanın görüntü birimi açısından en yoğun ekranı ünvanını Apple'dan devralacak. Son dönemde ekonomik çözümler sunmaya odaklanan Google'ın amiral gemi tableti için nasıl bir fiyat belirleyeceği merak konusu.
3G'li Nexus 7
Birkaç gün önce resmen satışına başlanan 32GB hafızaya sahip Nexus 7, 249$ seviyesine yerleşirken 16GB'lık model 199$'a geriledi. Şimdilik akıbeti kesinleşmeyen 8GB'lık hafıza seçeneğinin ise; stoklarının tükenmesinin ardından 32GB'lık modelin 29 Ekim'deki resmi duyurusuyla birlikte piyasadan çekileceği belirtiliyor. Tablet portföyünü hafıza açısından doygun bir seviyeye çıkaracak olan Google'ın hayata geçireceği tek yenilik bu olmayacak.
Bütçe dostu tabletlerini kablosuz internete erişimin mümkün olmadığı mekanlarda da internete bağlayarak kullanmak isteyen birçok müşterinin Wi-Fi üzerinden mobil veri dağıtımı yapabilecekleri paketler tercih ettiğini açıklayan İngiltere'nin en büyük bağımsız mobil perakendecisi Carphone Warehouse, bu önemli eksikliğe rağmen 7 inçlik ucuz tabletlerin çok iyi satış rakamları elde ettiğini ifade etmişti. Kullanıcılarına istedikleri hafıza seçeneğini sunan Google, piyasanın en çok satan Android tableti olarak gösterilen Nexus 7'ye 3G destekli bir sürüm eklemeyi planlıyor.
HSPA+ iletişim teknolojisinin kullanılabildiği bu tablet 29 Ekim'de resmiyet kazanacak. The Next Web tarafından bildirilmese de 99$'lık giriş seviye Nexus'un da New York'ta teknoloji dünyasına sunulma ihtimali bir hayli yüksek. Digitimes'ın tedarik zincirinden kaynaklarına dayandırdığı detaylı haber bunun en kuvvetli delili. 
Google'ın her cuma çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla paylaştığı bu kayıtta HTC Nexus 5 ya da Sony tarafından sunulacak bir Nexus telefonundan bahsedilmiyor. Yine de daha fazla modelin görücüye çıkma olasılığı sürüyor. Yazılım devi bazı tanıtımlarını bu yolla çalışanlarına paylaşmaktan kaçınarak sızmalarını önlemek istemiş olabilir. Tüm bunlara 29 Ekim'de, New York şehrinde cevap bulacağız. Aynı gün Microsoft'un San Francisco'da Windows Phone 8'i tekrar duyurup ilk örneklerini tüketiciyle buluşturacağını hatırlatalım.

http://thenextweb.com/google/2012/10/21/revealed-everything-that-google-will-announce-at-its-android-event-on-october-29/ Yorum Yaz
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M0nkey D. Luffy 6 yıl en beğenilen
Bakıyorum da her haberde bir açık arayan insanlar var.
Merak ediyorum normal yaşamlarınız da haklarınızı bu kadar savunuyor musunuz ?
Yazım hataları olabilir geç de yayınlanabilir bazı haberler.
Sonuçta onlarda insan hata ve gecikme yapabilirler "elbette eleştireceğiz".
Ancak yapıcı eleştiri yapmak lazım. Bu kadar yıkıcı olmaya gerek yok.
Bakıyorum da her haberde bir açık arayan insanlar var.Merak ediyorum normal yaşamlarınız da haklarınızı bu kadar savunuyor musunuz ?Yazım hataları ola...
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nurettinaz 6 yıl
Android in yeni sürümünde nasıl mükemmellikler olacak büyük bir merakla bekliyorum. Gerçi ülkemize gelmesi 1 seneyi bulur ve bu zamanda diliminde yeni android sürümü çıkar.
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
Ben bir Galaxy SIII kullanıcısı olarak bu telefondan memnun değilim,çünkü böylesine üst düzey bir telefonda yazılımsal bir destek yokmuş gibi hissediyorum.4.1'i beklerken 4.2 haberlerini görüyoruz,ve 4.1 çıkış tarihi ile ilgili hiçbir fikrimiz yok.Benim bidahaki telefonum nexus isimli olacak orası kesin:)
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La Bebé 6 yıl
o.nasil bi tablettir o_O
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MURATSPLAT 6 yıl
nexus 7 tablet şahaneydi. elimden düşürmüyorum. nexus'un yazilim desteği mükemmel. fiyatları da öyle. bu açıdan bakınca 10''lik tabletlerini mükemmel olacağa benziyor. ozellikle de haberde geçen özelliklerle bir tablet piyasayı darma duman eder.
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swat882 6 yıl
nexus 7 tablete 3g gelsin en önden ben satın alıcam zaten
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Elessar Eredhian 6 yıl
Çok sinirlendim arkadaş. Böyle bir telefonda nasıl olur da microSD yuvası olmaz? Hayır, 16/32/64 GB kapasiteli modeller çıksa tamam diyeceğim de, 8/16 nedir kardeşim? Hele 8 yok mu 8... Çok komik olur eğer depolama seçenekleri bunlar olursa. Benim gibi birçok kullanıcı telefonu almaktan vazgeçebilir. Şahsen ben 32 GB depolaması olmazsa almam bu telefonu. Hayır, işin içinde microSD olsa, yükseltirsin bir şekilde ancak o da yok! Niye yapıyorlar ki böyle telefonlara böyle şeyler?
Hayır elin dandik c6'sında 16 GB dahili var böyle bir cihaza olmaz ki 16
Neyse, umarım söylentiler bir yönde yanılıyordur da 32'lik versiyonu da çıkar. Bataryanın çıkmaması ile yaşayabilirim ancak 16 GB ile... olmaz.
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ardaalisahin 6 yıl
şimdi bu google 29 ekimde nexus7 32gblık versiyonu,nexus7 3gli versiyonu,nexus 10u,nexus4ü ve andoid 4.2yi tanıtacak değil mi yanlış anlamamışım?öyleyse bu etkinlik müthiş geçecek tam izlemelik ama cepnetle imkansız mecbur vergeden resimli anlık takip edecez hayırlısı bakalım
google gerçekten çok hızlı sürüm yenilemeye başladı geliştiriciler bir sürümü portlamaya çalışırken yenisi çıkıyor haydaaa sil başa sonra da geç geliyor yeni sürüm bu devirden sonra nexus ürünleri almak lazım ne de olsa arkasında google duruyor en az 2-3 yıl destek verilir
en çok merak ettiğim ise windows 8in durumunun ne olacağı.her yerde android bitti artık windows devri başladı duymaktan bıktım.bakalım bu kadar köklü bir işletim sistemi olan android ve ios karşısında ne kadar ilerleme katedebilecek windows.eğer denildiği yeni bir çağ açarsa tf300e win8 portlanmasını dörtgözle beklerim valla.
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berkaytunali 6 yıl
Güncelleme çıkması güzel bişey fakat çoğu kullanıcı alamıycak bu güncellemeyi keşke nexus telefon alsaymışım ha tabi orjinal android sürümleri çok mu güzel değiller mesela nexus 7 tabletimde ses çok acayip düşük 2 hoparlör bulunmasına rağmen benim fikrim o hoparlörler o ses seviyesinden daha iyi ses çıkarır fakat yazılımsal olarak pek iyi yapılmamış xperia neo telefonum dahi kendini yırtmasına rağmen daha yüksek ses vermekte.
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E_Aydin35 6 yıl
Android 4.2 sürümünün gelicek olması gerçekten güzel. Android'in her an gelişim aşamasında aktif olduğunu kullanıcılara fark ettirmesi gayet iyi, yapılan optimizasyonların ve kolaylıkların yanında güvenlik seviyelerinide yükseltme konusunda adım atmışlardır inşallah.. Aksi halde Android için yapılan zararlı yazılımlar duvardan içeri girmeye başlıyıcakdır, güncellemenin hızlı dağıtılması herkez için hayırlı olur..
Nexus 4 ilede güçlü ve iddalı bir telefon girişi yapıcak Google. Ardı ardına atılımlarını Android içn çıakracakları yeni sürümü 4.2 desteklerse gerçekten iyi işler çıakr ortaya. :)
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Maestro 6 yıl
Nexus 4 bekleyen kişi çok galiba, ben de bunlardan birisiyim kısmet olursa sonraki telefonum olabilir.
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-technology4ever- 6 yıl
Bir şişesiyle 18000 tabak yıkayabilen Fairy aşkına ! 4.7 inç büyüklüğünde WXGA (1280 x 768 piksel) True HD IPS+ ekran + 1.5GHz dört Krait işlemci ile Adreno 320 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 + 2GB RAM + 8MP arka kamera + 1.3MP ön kamera + NFC + Android 4.2 = 399$ !
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leren 6 yıl
Galaxy Nexus kullanıyorum Türkçe yazım denetimi yok. 4.1.1 ile gelir diye umut etmiştik umarım 4.2 ile bu destek gelir.
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muratal 6 yıl
Nexus 4 bence bomba olacak.
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e-mcani 6 yıl
bende çok zorlama bir kehanette bulunacağım :) gerçek olma ihtimali oldukça düşük ancak; mantıklı ve olmasını gerçekten istediğim şey şu: bildiğimiz gibi nexus 7'nin bugunlerde (ekim sonu gibi) türkiye'de satışa çıkacağı söyleniyor. bunun yanında google 29 ekimde yeni nexus cihazları tanıtacak... apple'ın lansmanlarında yaptığı gibi google aynı etkinlikte "google play mağazası"nı bilmem kaç ülkede daha açıyoruz... diye bir açıklama yapsa ve bu ülkelerden biri de türkiye olsa... bizde nexus 7'yi google'ın bizzat kendisinden satın alabilsek... zorlama bir teori ama neden olmasın? yani en azından keşke olsa...
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FERFEROS 6 yıl e-mcani
e-mcani
bende çok zorlama bir kehanette bulunacağım :) gerçek olma ihtimali oldukça düşük ancak; mantıklı ve olmasını gerçekten istediğim şey şu: bildiğimiz gibi nexus 7'nin bugunlerde (ekim sonu gibi) türkiye'de satışa çıkacağı söyleniyor. bunun yanında google 29 ekimde yeni nexus cihazları tanıtacak... apple'ın lansmanlarında yaptığı gibi google aynı etkinlikte "google play mağazası"nı bilmem kaç ülkede daha açıyoruz... diye bir açıklama yapsa ve bu ülkelerden biri de türkiye olsa... bizde nexus 7'yi google'ın bizzat kendisinden satın alabilsek... zorlama bir teori ama neden olmasın? yani en azından keşke olsa...

Ah ah ağzından bal damlıyor dostum.
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