Google'ın 29 Ekim etkinliği detaylanıyor: Android 4.2, Nexus 4, Nexus 10

Google'ın yaklaşık bir hafta sonra New York şehrinde düzenleyeceği büyük Android etkinliğine dair yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre arama motoru devi, dahili ağı üzerinden çalışanlarına dağıttığı haftalık TGIF toplantısına ait videoda tanıtacağı ürünler hakkında bilgilendirmede bulunmuş. Bu videodan elde edilen verilerin The Next Web sayesinde internete sızmasıyla uzun süredir sanal alemi meşgul eden bazı söylentileri büyük ölçüde doğruladı.

"Oyun bahçesi açıldı." sloganlı davetiyesinde organizasyonunun katılımcılara birçok yeni çözümü tecrübe etme fırsatı sunacağını açıkça belirten Google, birden fazla Nexus modeli ve yenilenmiş Jelly Bean ile teknoloji dünyasını New York'ta ağırlayacak. Sızıntıyı gerçekleştiren kaynakların doğruluğundan emin olduğu veriler şöyle;

Android 4.2

Key Lime Pie kod adıyla yayınlanacağı öne sürülen, ancak Google I/O 2012'de duyurulan Jelly Bean'in devam sürümü olacağı neredeyse kesinleşen Android 4.2, ana güncellemeler kadar büyük çaplı değişiklikleri beraberinden getirmeyecek. Ancak dijital yardımcı hizmeti Google Now, gerek iyileştirilen arayüzü gerekse hayatı kolaylaştıran yeni fonksiyonlarıyla önemli bir güncelleme alacak. Galeri ve kamera uygulamaları yenilenecek, panorama modu hem yatay hem de dikey çekim desteği kazanacak, büyük tabletler için kullanıcı arayüzü iyileştirilecek, varsayılan klavye Swype benzeri özelliklerle donatılacak ve uyarı çubuğundan gelen mesajların tamamını okuyabilmek mümkün olacak.

Daha önce Jelly Bean kodları sayesinde tespit edilmiş olan Windows benzeri çoklu kullanıcı desteği de 4.2 sürümüne eşlik edecek. Tablet bilgisayarlar için onaylanan, fakat şuan için telefonlarda yer alıp yer almayacağı bilinmeyen bu özellik, her şahsın kendi Google hesabı ve uygulamalarıyla cihazını kullanabilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca sızan 4.2 kodları aracılığıyla gün yüzüne çıkmış olan yeni Gmail uygulaması, çeşitli güvenlik önlemleri ile basit ayarları kapsayan paneli de yeni Android'de göreceğiz.

Genel olarak yeni Jelly Bean alt versiyonunun Windows 8 ve iOS 6'daki bazı yeniliklere cevap niteliği taşıdığı tahmin ediliyor ve Google'ın içerik servislerine daha güvenli, daha kolay bir erişim sağlayarak Play Store'u dijital medya ürünleri yönünden cazip kılması bekleniyor.

Nexus 4

LG'nin ürettiği Optimus G adlı akıllı telefonun Google müdahelesiyle E960 model numaralı Mako haline gelen düzenlenmiş bir sürümü olan Nexus 4'ün internette yayınlanan teknik detayları bu sızıntı sonrası tamamiyle doğrulandı. 4.7 inç büyüklüğünde WXGA (1280 x 768 piksel) True HD IPS+ ekran, 1.5GHz dört Krait işlemci ile Adreno 320 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064, 2GB RAM, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Qualcomm MDM9615 modem ile 4G LTE iletişim teknolojisi desteği ve 2,100 mAh pilli yeni nesil Nexus akıllı telefonu, tabiki saf Google tecrübesiyle geliştirilmiş platformun en güncel sürümü olan Android 4.2 yüklü olacak.

NFC çipine sahip olacağı FCC dökümanları üzerinde bildirilen E960 Nexus 4, 8GB ve 16GB'lık hafıza seçenekleriyle gelecek. Fiyatlandırmanın böylesine üst düzey bir aygıt için oldukça ucuz olan 399$'dan başlama ihtimali üzerinde duruluyor.

Nexus 10

Bazı internet sitelerinin sunucu kayıtlarında görülen Manta isimli tablet bilgisayarın kod adı tercihi sebebiyle ilk etapta bir Motorola ürünü olduğu öngörülmüştü. Fakat ulaşan yeni bilgiler, Google ile Samsung'un "Codename Manta" projesi üzerinde birlikte çalışarak yeni bir tablet geliştirdiklerini ifşa etmiş oldu. Ekran boyutu 10.1 inç olan ve Nexus 10 ismini alacağı aktarılan tabletin 16:10 en-boy oranına sahip WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü bir ekrana ev sahipliği yapacağı bazı analistler tarafından rapor edilmişti. Aygıta böylesine yüksek bir çözünürlüğe destek sunan nadir çipsetlerden biri olan 1.7GHz hızında iki ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T604 grafik biriminin eşlik ettiği Samsung üretimi Exynos 5 Dual yongası güç verecek.

Nexus 10, inç başına 300 piksel ile piyasanın görüntü birimi açısından en yoğun ekranı ünvanını Apple'dan devralacak. Son dönemde ekonomik çözümler sunmaya odaklanan Google'ın amiral gemi tableti için nasıl bir fiyat belirleyeceği merak konusu.

3G'li Nexus 7

Birkaç gün önce resmen satışına başlanan 32GB hafızaya sahip Nexus 7, 249$ seviyesine yerleşirken 16GB'lık model 199$'a geriledi. Şimdilik akıbeti kesinleşmeyen 8GB'lık hafıza seçeneğinin ise; stoklarının tükenmesinin ardından 32GB'lık modelin 29 Ekim'deki resmi duyurusuyla birlikte piyasadan çekileceği belirtiliyor. Tablet portföyünü hafıza açısından doygun bir seviyeye çıkaracak olan Google'ın hayata geçireceği tek yenilik bu olmayacak.

Bütçe dostu tabletlerini kablosuz internete erişimin mümkün olmadığı mekanlarda da internete bağlayarak kullanmak isteyen birçok müşterinin Wi-Fi üzerinden mobil veri dağıtımı yapabilecekleri paketler tercih ettiğini açıklayan İngiltere'nin en büyük bağımsız mobil perakendecisi Carphone Warehouse, bu önemli eksikliğe rağmen 7 inçlik ucuz tabletlerin çok iyi satış rakamları elde ettiğini ifade etmişti. Kullanıcılarına istedikleri hafıza seçeneğini sunan Google, piyasanın en çok satan Android tableti olarak gösterilen Nexus 7'ye 3G destekli bir sürüm eklemeyi planlıyor.

HSPA+ iletişim teknolojisinin kullanılabildiği bu tablet 29 Ekim'de resmiyet kazanacak. The Next Web tarafından bildirilmese de 99$'lık giriş seviye Nexus'un da New York'ta teknoloji dünyasına sunulma ihtimali bir hayli yüksek. Digitimes'ın tedarik zincirinden kaynaklarına dayandırdığı detaylı haber bunun en kuvvetli delili.

Google'ın her cuma çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla paylaştığı bu kayıtta HTC Nexus 5 ya da Sony tarafından sunulacak bir Nexus telefonundan bahsedilmiyor. Yine de daha fazla modelin görücüye çıkma olasılığı sürüyor. Yazılım devi bazı tanıtımlarını bu yolla çalışanlarına paylaşmaktan kaçınarak sızmalarını önlemek istemiş olabilir. Tüm bunlara 29 Ekim'de, New York şehrinde cevap bulacağız. Aynı gün Microsoft'un San Francisco'da Windows Phone 8'i tekrar duyurup ilk örneklerini tüketiciyle buluşturacağını hatırlatalım.

http://thenextweb.com/google/2012/10/21/revealed-everything-that-google-will-announce-at-its-android-event-on-october-29/