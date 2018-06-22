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Google'ın AR Measure uygulaması, artık tüm ARCore destekli telefonlar için indirilebilir

Google, artırılmış gerçeklik tabanlı uygulaması Measure'ı tüm ARCore destekli cihazlar için kullanıma sundu. Hayatı kolaylaştıran çözümler sunan ölçüm uygulamasının indirme linki haberimizde.
11 ay
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Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Eylül 2016'da Project Tango cihazları için piyasaya sürülen Google'ın artırılmış gerçeklik tabanlı uygulaması "Measure" artık tüm ARCore destekli cihazlar için kullanılabilir. Nesnelerin boyutlarını uçtan uca ölçebilen uygulama, üç boyutlu düzgün nesneleri otomatik olarak algılayarak da ölçüm yapabiliyor.
Hızlı ve günlük ölçüm çözümleri sunan Measure uygulamasıyla hassas ölçümler de yapabilmek mümkün. Google ARCore destekli telefonlara yüklenebilir Measure uygulaması şu telefonları desteklemekte: Asus Zenfone AR, Asus Zenfone ARES, Google Nexus 5X ( Android 8.0 Oreo +), Google Nexus 6P (Android 8.0 Oreo +), Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Nokia 6 (2018) / Nokia 6.1, Nokia 8 Sirocco, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design, LG G6 (Android 8.0 Oreo +), LG G7 ThinQ, LG V30 / V30 + (Android 8.0 Oreo +), LG V35 ThinQ, Motorola Moto G5S Plus, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto Z2 Force, OnePlus 3T (Android 8.0 Oreo +), OnePlus 5, Samsung Galaxy A5 (2017), Samsung Galaxy A7 (2017), Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy A8 + (2018), Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 +, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 +, Sony Xperia XZ Premium (Android 8.0 Oreo +), Sony Xperia XZ1 (Android 8.0 Oreo +), Sony Xperia XZ1 Compact (Android 8.0 Oreo +) ve Xiaomi Mi Mix 2S.
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.tango.measure Yorum Yaz
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Reliq 11 ay
Note 8 snapdragon 835 desteklenmiyor, sadece google cihazları destekleniyor sanırım.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Tamam iyi güzel de doğru sonuçları vermiyor ki yahu. 2 sefer ölçüyorsun doğru, 3.yü ölçüyorsun yanlış çıkıyor. E bu sefer doğru ölçtüğüne de güvenemez oluyorsun. Doğal olarak eline metreyi alıyorsun. E ne anladım bu işten?
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deoks 11 ay
2 ölçümden biri doğru çıkıyor işte. ben verdiği sonuca güvenemeyip illaki metreyle ölçeceksem ne işe yarar bu uygulama?
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interwap 11 ay
SGNFE ile uyumsuz
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Rachsuchtig 11 ay
30luk cetveli doğru ölçtü bir de masadaki deodorant şişesini ölçürdum onu 10 cm fazla ölçtü
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Mianfei 11 ay
Kesin sonuçlar elde ediyor mu?
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mehmedaltair 11 ay Mianfei
Programı denedim kesin ölçü almak için riskli olabilir ama bir şeyleri kabaca ölçmek için kullanışlı. Uzaktan masa duvar gibi şeyler ölçerken daha kararlı bilgisayar gibi görece daha küçük şeylerde zaten altında 30 cm'lik şeyde +/- 2 cm hata payı falan yazıyor.
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