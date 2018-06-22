Google'ın AR Measure uygulaması, artık tüm ARCore destekli telefonlar için indirilebilir

Eylül 2016'da Project Tango cihazları için piyasaya sürülen Google'ın artırılmış gerçeklik tabanlı uygulaması "Measure" artık tüm ARCore destekli cihazlar için kullanılabilir. Nesnelerin boyutlarını uçtan uca ölçebilen uygulama, üç boyutlu düzgün nesneleri otomatik olarak algılayarak da ölçüm yapabiliyor.

Hızlı ve günlük ölçüm çözümleri sunan Measure uygulamasıyla hassas ölçümler de yapabilmek mümkün. Google ARCore destekli telefonlara yüklenebilir Measure uygulaması şu telefonları desteklemekte: Asus Zenfone AR, Asus Zenfone ARES, Google Nexus 5X ( Android 8.0 Oreo +), Google Nexus 6P (Android 8.0 Oreo +), Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Nokia 6 (2018) / Nokia 6.1, Nokia 8 Sirocco, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design, LG G6 (Android 8.0 Oreo +), LG G7 ThinQ, LG V30 / V30 + (Android 8.0 Oreo +), LG V35 ThinQ, Motorola Moto G5S Plus, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto Z2 Force, OnePlus 3T (Android 8.0 Oreo +), OnePlus 5, Samsung Galaxy A5 (2017), Samsung Galaxy A7 (2017), Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy A8 + (2018), Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 +, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 +, Sony Xperia XZ Premium (Android 8.0 Oreo +), Sony Xperia XZ1 (Android 8.0 Oreo +), Sony Xperia XZ1 Compact (Android 8.0 Oreo +) ve Xiaomi Mi Mix 2S.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.tango.measure