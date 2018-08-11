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Google'ın Cameos uygulaması ile ünlüler kendileri hakkında merak edilenleri yanıtlayacak

Google, ünlülerin kendileri hakkında en çok aratılan sorulara videolu yanıt vermesini sağlayan bir uygulama çıkardı. Cameos isimli uygulama ile ünlülerin yanıtları doğrudan Google'da yayınlanacak.
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, ünlülerin kendileriyle ilgili en popüler arama sorgularına kısa bir video yanıt vermesi sağlayan Cameos isimli yeni bir uygulama yayınladı. Söz konusu yanıt Google’ın arama sonuçlarında da gösterilecek.
Şimdilik sadece iOS cihazlara yüklenebilen uygulamayı herkes indirebilse de kullanmaya başlayabilmek için davet alınması gerekiyor. İnsanların aradıkları soruları gören ünlüler bu sorulara cevap niteliği taşıyan kısa videolar çekerek kendileri hakkında merak edilenleri yanıtlayabilecekler. Böylece bir anlamda dedikoduların da önüne geçilmiş olacak.

Cameos ile ünlüler hayranlarının merakını giderecek

Google, geçen yıl az sayıda ünlü ve sporcuyla birlikte "Posts on Google" adlı bir program başlattı. Daha sonra bunu yerel işletmelerin etkinliklerini ve hizmetlerini yayınlayabileceği şekilde genişletti.
Arama devi geçen yıl Aralık ayında video yanıt özelliğini test etmeye başlamıştı. Bunlar ünlüler hakkında popüler sorgulara cevap niteliği taşıyan önceden kaydedilmiş videolardı.
Cameos uygulaması söz konusu videoların aramada görünmek üzere kaydedilmesine ve doğrudan Google'da yayınlamasına olanak tanıyacak. Yeni uygulamayı kaç ünlü ve tanınmış kişinin kullanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

https://itunes.apple.com/US/app/id1243089585 Yorum Yaz
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LittleMonster 9 ay en beğenilen
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LittleMonster 9 ay en beğenilen
Şaka gibi kendi işletim sisteminde uygulama yok!
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