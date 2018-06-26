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Google'ın Files Go uygulaması artık 490 Mb/sn hızla dosya aktarabiliyor

Google'ın Files Go uygulaması artık eskisinden dört kat daha hızlı dosya aktarımı yapabiliyor. Uygulama ile internet olmadan 490 Mb/sn'ye varan hızlarda dosya paylaşımı yapmak artık mümkün.
10 ay
3b
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6
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google’ın Files Go isimli uygulaması yeni güncelleme ile birlikte çevrimdışı dosya paylaşımı konusunda ciddi bir ilerleme kaydetti. Kullanıcılar artık yakınlarındaki diğer telefonlarla eskisinden çok daha hızlı dosya paylaşabilecekler.
Ayrıca Bkz. "Google hesap ayarlarının gizlilik ve güvenlik kontrolü seçenekleri genişletildi"
Google, dosyaların önceki sürüme kıyasla dört kat daha hızlı aktarılacağını iddia ediyor. Uygulama daha önce 125 Mb/sn'ye varan hızla dosya aktarımı yapabiliyordu. Artık internet bağlantısı olmadan 490 Mb/sn'ye varan hızlarda dosya paylaşımı yapmak mümkün hale geldi.

5 GHz Wi-Fi direct teknolojisi

Google'ın kullanıcılara 490 Mb/sn'ye varan aktarım hızı sağlamak için 5 GHz Wi-Fi direct teknolojisini kullandığını belirtelim. Şirket ayrıca uygulamaya kullanıcıların dosya paylaşımına daha hızlı erişmelerine olanak tanıyan Paylaş isimli yeni bir sekme ekledi. Files Go uygulamasını denemediyseniz buraya tıklayarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.

https://www.blog.google/technology/next-billion-users/files-go-faster-sharing/ Yorum Yaz
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alprkrkmz 10 ay en beğenilen ÇatlakMerlin
ÇatlakMerlin
Tabii ki bu bizim ülkemiz için geçerli değildir :) Ben buraya girerken bile internetim kasıp duruyor. Sözüm ona Superonline ışık hızında cart curt. Ama gerçekte kağnı ile yarışır haldeyim.

Bak orda çevrimdışı yazıyor. Wifi diyor. Wifi direct diyor.
ÇatlakMerlinTabii ki bu bizim ülkemiz için geçerli değildir :) Ben buraya girerken bile internetim kasıp duruyor. Sözüm ona Superonline ışık h...
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joshbarnes 6 ay
Bu uygulamalardan hiçbirini kullanmıyorum, ancak Dropbox'tan uygulamada farklı olduklarını varsayalım: bu uygulamalar dosyayı doğrudan telefondan bilgisayarınıza veya yerel ağ üzerinden veya kablosuz bağlantı üzerinden gönderir.https://discord.software/ https://downloader.vip/adobe-reader/ https://downloader.vip/itunes/
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OlanzapineDreams 6 ay
Ccleaner android versiyonu, Cleanmaster gibi uygulamaları tahtından edebilecek kapasitede aynı zamanda google files go.
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Farwynd 10 ay
Sonunda bir Airdrop alternatifi...
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ÇatlakMerlin 10 ay
Tabii ki bu bizim ülkemiz için geçerli değildir :) Ben buraya girerken bile internetim kasıp duruyor. Sözüm ona Superonline ışık hızında cart curt. Ama gerçekte kağnı ile yarışır haldeyim.
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alprkrkmz 10 ay ÇatlakMerlin
ÇatlakMerlin
Tabii ki bu bizim ülkemiz için geçerli değildir :) Ben buraya girerken bile internetim kasıp duruyor. Sözüm ona Superonline ışık hızında cart curt. Ama gerçekte kağnı ile yarışır haldeyim.

Bak orda çevrimdışı yazıyor. Wifi diyor. Wifi direct diyor.
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10ff 10 ay ÇatlakMerlin
"bizde olsa" tayfasıda gelmiş hemen...
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