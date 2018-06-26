Google'ın Files Go uygulaması artık 490 Mb/sn hızla dosya aktarabiliyor

Google’ın Files Go isimli uygulaması yeni güncelleme ile birlikte çevrimdışı dosya paylaşımı konusunda ciddi bir ilerleme kaydetti. Kullanıcılar artık yakınlarındaki diğer telefonlarla eskisinden çok daha hızlı dosya paylaşabilecekler.

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Google, dosyaların önceki sürüme kıyasla dört kat daha hızlı aktarılacağını iddia ediyor. Uygulama daha önce 125 Mb/sn'ye varan hızla dosya aktarımı yapabiliyordu. Artık internet bağlantısı olmadan 490 Mb/sn'ye varan hızlarda dosya paylaşımı yapmak mümkün hale geldi.

5 GHz Wi-Fi direct teknolojisi

5 GHz Wi-Fi direct teknolojisini kullandığını belirtelim. Şirket ayrıca uygulamaya kullanıcıların dosya paylaşımına daha hızlı erişmelerine olanak tanıyan Paylaş isimli yeni bir sekme ekledi. Files Go uygulamasını denemediyseniz Google'ın kullanıcılara 490 Mb/sn'ye varan aktarım hızı sağlamak içinteknolojisini kullandığını belirtelim. Şirket ayrıca uygulamaya kullanıcıların dosya paylaşımına daha hızlı erişmelerine olanak tanıyanisimli yeni bir sekme ekledi.uygulamasını denemediyseniz buraya tıklayarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.

https://www.blog.google/technology/next-billion-users/files-go-faster-sharing/