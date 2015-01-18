Google'ın alan adı servisi hizmet vermeye başladı

Bir süredir deneme aşamasında olan Google'ın alan adı servisi ABD'de tüm kullanıcılar için hizmet vermeye başladı. 12 dolardan başlayan fiyatlarla alan adı satın alınmasına imkan veren hizmet 100 adete kadar alt alan adı, Gmail'e e-posta yönlendirme, gizli isim ile alan adı kaydetme gibi özellikler sunuyor.
Ayrıca Google'ın yeni servisi Squarespace, Weebly, ve Wix gibi profesyonel olmayan kullanıcıların hızlı web sitesi kurmalarına yardımcı olan sistemlere de destek verecek. Bunların yanında Google kendi blog servisi Blogger'a da tam destek sunacak.
60 adet alan adı uzantısı ile hizmete başlayan servis kısa sürede dünya genelinde hizmet verecek gibi gözüküyor. Google'ın paylaştığı bu bağlantıya tıklayarak servis ülkemizde hizmete girdiğinden haberdar olabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hım açıkcası daha hızlı ve real time arama yapılmasına olanak sağlayacak bir teknoloji alt yapısı ile internet +1 puan kalitesi artıcak gibi duruyor :)