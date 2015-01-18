Google'ın alan adı servisi hizmet vermeye başladı





Bir süredir deneme aşamasında olan Google'ın alan adı servisi ABD'de tüm kullanıcılar için hizmet vermeye başladı. 12 dolardan başlayan fiyatlarla alan adı satın alınmasına imkan veren hizmet 100 adete kadar alt alan adı, Gmail'e e-posta yönlendirme, gizli isim ile alan adı kaydetme gibi özellikler sunuyor.

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