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Google'ın alan adı servisi hizmet vermeye başladı

4 yıl
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11
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Bir süredir deneme aşamasında olan Google'ın alan adı servisi ABD'de tüm kullanıcılar için hizmet vermeye başladı. 12 dolardan başlayan fiyatlarla alan adı satın alınmasına imkan veren hizmet 100 adete kadar alt alan adı, Gmail'e e-posta yönlendirme, gizli isim ile alan adı kaydetme gibi özellikler sunuyor.

Ayrıca Google'ın yeni servisi Squarespace, Weebly, ve Wix gibi profesyonel olmayan kullanıcıların hızlı web sitesi kurmalarına yardımcı olan sistemlere de destek verecek. Bunların yanında Google kendi blog servisi Blogger'a da tam destek sunacak.

60 adet alan adı uzantısı ile hizmete başlayan servis kısa sürede dünya genelinde hizmet verecek gibi gözüküyor. Google'ın paylaştığı  bu bağlantıya tıklayarak servis ülkemizde hizmete girdiğinden haberdar olabilirsiniz.
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trumpsta 4 yıl
keşke önceden haberim olsaydı
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Gece772 4 yıl
Google güzel işler yapıyor....
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javaprof 4 yıl
google kendi domainlerini üst sırada göstermek gibi bi çakallık yapmasın sonra...
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spellll 4 yıl
Google işini bilir :))
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doctor_bey 4 yıl
Bu kadar büyük ve tanıdığımız bir şirketin bu alandada parmağının olması hoşuma gider açıkçası; verdikleri hizmet iyiyse düşünülebilir.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
web hosting işi yapanların işine el atmış google !
hım açıkcası daha hızlı ve real time arama yapılmasına olanak sağlayacak bir teknoloji alt yapısı ile internet +1 puan kalitesi artıcak gibi duruyor :)
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FERFEROS 4 yıl
Squarespace ve diğer yardımcı sitelere destek vermeleri güzel olmuş.
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darkest earth 4 yıl
Benim domain'im Google'dan. Betaya seçilmiştim. Pek bir artısı yok açıkçası.
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Şeker Hapı 4 yıl
Ne farkı olacak sanki
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wolfhowl 4 yıl
Ben betasınada katılmıştım pek bi nane yok.
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alemburda34 4 yıl
İyi para kazanacak google hatta geç bile kaldı.
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