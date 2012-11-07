Google'ın arama sonuçları sayfası yenilendi





Google, arama sonuçları sayfasını yenilemeye başladı. Bir süredir test aşamasında olan, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonların ardından arama motorunun masaüstü sürümüne de uygulanacağı bilinen yeni arayüz, Amerika'da eski arayüzün yerini aldı. Güncellemeye Google.com'un İngilizce versiyonundan başlayan Mountain View merkezli teknoloji devi, yeni görünümünü yakında tüm dillerde kullanılabilir kılacak.

Sol sütunda konumlanan arama seçenekleri ve araçlarını arama çubuğunun altına yerleştiren Google, bu değişiklikle sonuçlar için daha geniş bir alan oluşturmayı amaçladığını dile getiriyor. Yeni arama sonuçları sayfası, bağlantı listesi yerine kullanıcıyı direk olarak aramayla ilgili verilerden haberdar eden ve bu aramayla ilgili diğer sonuç ve ögeleri listeleyen Knowledge Graph özelliğini ön plana çıkartıyor. Dijital yardımcı hizmeti Google Now'ın temelini oluşturan Knowledge Graph, Google'ı kullanarak bilgiye ulaşmayı çok daha kolay hale getiriyor ve ögeler arasında kurulan milyonlarca bağlantı sayesinde verimli sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor. İlerleyen dönemlerde bu özellik aramalarda çok daha büyük bir rol oynayacak.

Mobil cihazlar için tasarladığı arayüzüyle dokunmatik ekranlarda farklı hizmetlere geçişi kolaylaştıran ve küçük boyutlu ekranları daha verimli bir şekilde dolduran Google'ın ilerleyen dönemlerde tüm servislerine ait adreslerde görünen üst ana sayfa çubuğunda önemli değişiklikler yapması bekleniyor.

http://insidesearch.blogspot.co.uk/2012/11/spiffing-up-your-search-results-page.html