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Google'ın gerçek zamanlı çeviri hizmeti kullanıma sunuldu

4 yıl
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1
33
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz günlerde  bu bağlantıda Google'ın gerçek zamanlı çeviri hizmeti üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. Google bahsedilen çeviri hizmetlerini Google Çeviri uygulamasına güncelleme ile ekledi.
Word Lens adı verilen ve farklı dildeki bir metni akıllı cihazın kamerası ile görüntülediğinizde seçtiğiniz dile çeviren özellik güncellemede ilk dikkat çeken noktalardan oldu. İnternet bağlantısı gerektiren bu yeni özellik yurt dışına sık seyahat eden kullanıcılar için oldukça kullanışlı olacak gibi gözüküyor.

Eklenen diğer bir özellik ise daha önceki haberde de belirtilen sesli çeviri özelliği oldu. Önceden çevrilecek diller seçilip butonlara basmak gerekirken şimdi 2 dil seçildikten sonra konuşmaya başlanılarak çeviri hizmeti kullanılabiliyor. Uygulama konuşan kişinin hangi dili konuştuğunu anlayarak seçilen diğer dilde çevirisini yapabiliyor.

Uygulama Android ve iOS platformu için güncellendi, kullanıcılar Google Çeviri uygulamasını güncelleyerek yeni özelliklerden faydalanabilirler.
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nokiahastasi 4 yıl
2 yıldır bu özelliği wp de kullanıyorum , geç kaldın kokıl : ))
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X@ndeR 4 yıl
Basit cümlelerde fena değil.
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swat882 4 yıl
harika çeviriyor bravo google
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OZKNaln 4 yıl
hıhracat fırmasında calısıyorum bır aydır kullanıyorum yenı mı gorulmus acaba
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mct2002 4 yıl OZKNaln
OZKNaln

hıhracat fırmasında calısıyorum bır aydır kullanıyorum yenı mı gorulmus acaba

Bahsi geçen özellik, ios uygulamasına dün ki güncellemede eklendi
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Yaralı Dilberim 4 yıl OZKNaln
OZKNaln

hıhracat fırmasında calısıyorum bır aydır kullanıyorum yenı mı gorulmus acaba

Çalıştığınız yeri niye belirttiniz sorması ayıptır?
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redwolf0 4 yıl
LA 2 YILDIR Windows phone var bu
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Basteryus 4 yıl redwolf0
redwolf0

LA 2 YILDIR Windows phone var bu

+1

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kule_genclik 4 yıl
Google bunun uuygulanmasını yapan ve yayınlayan şirketi almıştı ekliyecegi zaten belliydi
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Xabir 4 yıl

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Celeste 4 yıl
Birde Youtube uygulamasına el atsan Google !
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emptybottle 4 yıl
2 yıldır var bu özellikler android'de, ne kadar gülünç bir haber bu ahahahaha
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Microsoft Specialist 4 yıl
iki özellik de bing translator da vardı yani wp'de. çok ilgi çekiciymiş gerçekten.
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doctor_bey 4 yıl
Güzel teknoloji, doctor bunu beğendi
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