Google'ın gerçek zamanlı çeviri hizmeti kullanıma sunuldu





Geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda Google'ın gerçek zamanlı çeviri hizmeti üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. Google bahsedilen çeviri hizmetlerini Google Çeviri uygulamasına güncelleme ile ekledi.

Word Lens adı verilen ve farklı dildeki bir metni akıllı cihazın kamerası ile görüntülediğinizde seçtiğiniz dile çeviren özellik güncellemede ilk dikkat çeken noktalardan oldu. İnternet bağlantısı gerektiren bu yeni özellik yurt dışına sık seyahat eden kullanıcılar için oldukça kullanışlı olacak gibi gözüküyor.

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Eklenen diğer bir özellik ise daha önceki haberde de belirtilen sesli çeviri özelliği oldu. Önceden çevrilecek diller seçilip butonlara basmak gerekirken şimdi 2 dil seçildikten sonra konuşmaya başlanılarak çeviri hizmeti kullanılabiliyor. Uygulama konuşan kişinin hangi dili konuştuğunu anlayarak seçilen diğer dilde çevirisini yapabiliyor.Uygulama Android ve iOS platformu için güncellendi, kullanıcılar Google Çeviri uygulamasını güncelleyerek yeni özelliklerden faydalanabilirler.