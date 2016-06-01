Google’ın iOS uygulaması AMP desteği ile güncellendi

DonanımHaber olarak biz de mobil sayfalarımıza ek olarak AMP arayüzümüzü hazırladık ve kullanıma sunduk. Bu sayfalar özel bir standart ile hazırlanıyor ve normal bir sayfadan çok daha hızlı bir şekilde açılarak ekrana getiriliyor. Google, standartlara uygun olarak hazırlanan sitelerin ortalama 4 kat daha hızlı 10 kat daha az veri transferi ile açıldığını belirtiyor.
Henüz Türkiye’de kullanıcılara açık olmayan AMP yönlendirmesi, yakında daha geniş bir coğrafyada kullanıma sunulmuş olacak. Hali hazırda sadece Chrome üzerinden Google’da arama yapılarak AMP sayfalarına yönlendirme sağlanıyordu. Uygulama ile iOS ekosisteminde dar bir genişleme sağlandı. Bir sonraki adım olarak Safari desteğinin de getirilmesi, AMP kullanımının tam anlamıyla yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Uygulamaya burada yer alan bağlantıdan ulaşılabilir.
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Bence yapılması gereken şey neredeyse her websitesinde kullanılan jQuery gibi kütüphanelerin tarayıcının içerisine entegre edilmesi.
HTML dillini yeniden yazmak ne değiştirecek ki? Websitele içerik boyutlarını incelediğin zaman en düşük boyut HTML boyutu. 2.bir öneri olarak da görseller için yeni bir sıkıştırma formatı geliştirilebilir.