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Google’ın iOS uygulaması AMP desteği ile güncellendi

Accelerated Mobile Pages projesi etki alanını genişletmeye devam ediyor. Şimdilik sadece Android’e açık olan AMP sayfaları şimdi Google uygulaması üzerinden iOS’a geliyor.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google’ın iOS uygulaması AMP desteği ile güncellendi
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Google’ın iOS’ta kullanıma sunduğu resmi uygulaması, AMP desteğine kavuştu. Google’ın bir süredir üzerinde performans iyileştirmeleri yaptığı uygulama üzerinden arama yapan kullanıcılar, doğrudan sitelerin AMP arayüzüne yönlendirilecek.

DonanımHaber olarak biz de mobil sayfalarımıza ek olarak AMP arayüzümüzü hazırladık ve kullanıma sunduk. Bu sayfalar özel bir standart ile hazırlanıyor ve normal bir sayfadan çok daha hızlı bir şekilde açılarak ekrana getiriliyor. Google, standartlara uygun olarak hazırlanan sitelerin ortalama 4 kat daha hızlı 10 kat daha az veri transferi ile açıldığını belirtiyor.


Henüz Türkiye’de kullanıcılara açık olmayan AMP yönlendirmesi, yakında daha geniş bir coğrafyada kullanıma sunulmuş olacak. Hali hazırda sadece Chrome üzerinden Google’da arama yapılarak AMP sayfalarına yönlendirme sağlanıyordu. Uygulama ile iOS ekosisteminde dar bir genişleme sağlandı. Bir sonraki adım olarak Safari desteğinin de getirilmesi, AMP kullanımının tam anlamıyla yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Uygulamaya burada yer alan bağlantıdan ulaşılabilir.


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Turkforce 2 yıl
Görsellerini optimize etmeyen DonanımHaber - Hürriyet gibi sitelerin giriş sayfası 3-5MB tutuyor. HTML ile ne alakası var. Sitelerin % kaçı html ki?
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Virinom 2 yıl
playstyle
html dilinin baştan aşağı yeniden yazılması gerekiyor zaten !

Bence yapılması gereken şey neredeyse her websitesinde kullanılan jQuery gibi kütüphanelerin tarayıcının içerisine entegre edilmesi.
HTML dillini yeniden yazmak ne değiştirecek ki? Websitele içerik boyutlarını incelediğin zaman en düşük boyut HTML boyutu. 2.bir öneri olarak da görseller için yeni bir sıkıştırma formatı geliştirilebilir.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
html dilinin baştan aşağı yeniden yazılması gerekiyor zaten !
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