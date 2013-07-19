Google'ın ikinci çeyrek gelirleri 14.11 milyar dolar oldu





Gelirlerini ve marka değerini her geçen gün artıran Google, Android tarafından gelen rakamlara ek olarak gelir tablosunda da önemli artışlar yaşıyor.





Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde elde edilen gelir 14.11 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 19 artış yaşayan Google, faaliyet karında küçük bir gerileme ile 3.12 milyar dolar elde ederken, kasadaki nakit birikimini de 54.4 milyar dolara çıkardı.





Google'ın yan kuruluşu Motorola ise 1 milyar dolar geliri hanesine yazdırdı. Ancak bununla birlikte set üstü TV kutu bölümünün satışının ardından başlayan yeniden yapılanma sonucu yaklaşık 10 000 çalışanın işine son verildi.





Google reklam ve diğer hizmetlerden 13.11 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 8.87 milyar doları kendi hizmetlerinden gelirken, 3.19 milyar doları ise ortak şirketlerden geldi. Firma ABD'de 7 milyar dolar gelir elde ederken, ABD dışında ise 7.2 milyar dolar gelire imza attı. ABD dışında en çok gelir elde edilen ülke ise 1.32 milyar dolar ile İngiltere oldu.

http://investor.google.com/earnings/2013/Q2_google_earnings.html