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Google'ın ikinci çeyrek gelirleri 14.11 milyar dolar oldu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın ikinci çeyrek gelirleri 14.11 milyar dolar oldu

Gelirlerini ve marka değerini her geçen gün artıran Google, Android tarafından gelen rakamlara ek olarak gelir tablosunda da önemli artışlar yaşıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde elde edilen gelir 14.11 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 19 artış yaşayan Google, faaliyet karında küçük bir gerileme ile 3.12 milyar dolar elde ederken, kasadaki nakit birikimini de 54.4 milyar dolara çıkardı. 

Google'ın yan kuruluşu Motorola ise 1 milyar dolar geliri hanesine yazdırdı. Ancak bununla birlikte set üstü TV kutu bölümünün satışının ardından başlayan yeniden yapılanma sonucu yaklaşık 10 000 çalışanın işine son verildi.

Google reklam ve diğer hizmetlerden 13.11 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 8.87 milyar doları kendi hizmetlerinden gelirken, 3.19 milyar doları ise ortak şirketlerden geldi. Firma ABD'de 7 milyar dolar gelir elde ederken, ABD dışında ise 7.2 milyar dolar gelire imza attı. ABD dışında en çok gelir elde edilen ülke ise 1.32 milyar dolar ile İngiltere oldu.

http://investor.google.com/earnings/2013/Q2_google_earnings.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
esenkaya20 5 yıl en beğenilen
Sene 2050 de belki gözümüze taktığımız lens ile video çekip o zamanın sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyor olabileceğiz ama o gün geldiğinde yapılan ürünü gene reklam aracılığı ile tanıtmak icab edecek. Ondan mütevellit google reklam işinde tekel olduğu sürece daha çok kar haberleri ile karşılaşacağız gibime geliyor. Ne demiş rahmetli Sabancı: 10 liram olsa 9 Lira'sını reklama yatırırım :)
Sene 2050 de belki gözümüze taktığımız lens ile video çekip o zamanın sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyor olabileceğiz ama o gün geldiğinde yapılan ürünü ge...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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speederly 5 yıl
google maps olmasa evimin kuş bakışı görüntüsüne nerden bakardım
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Virinom 5 yıl
Helal hoş olsun sonuna kadar hak ediyor.İnternet'te neye ihtiyacım olsa ona uygun bir Google servisi buluyorum.
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sticer12 5 yıl
Eryigitttt
Deist_25 Googlenin sahibi kim ?
Baya bi ortagi var, yorumlara bakinca ozellikle turk ortaklari google in savunma gucunu temsil ediyor.

bir kişinin bir firmanın işini iyi yaptığını söylemesi sana göre büyük bir suç ama çoğu kişiye göre değil kişi firmadan memnunsa onu övebilir :D illa onun sahibi veya ortağı olmasına gerek yok :D İnsanlar her zaman kendi yaptıklarını övmez başkalarının yaptıklarınıda övebilir :D
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hdfxf 5 yıl
android biraz daha gelişse bilgisayarlara çoğu işlemde gerek kalmasa google böyle bir şeyde yapsa çocuklar el el tutuşsa birlik olsa uzansak sonsuza
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W.Fichtner 5 yıl
google hakediyor harbiden
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etlik 5 yıl W.Fichtner
Michael Joseph Jackson

google hakediyor harbiden


Babam explorer açıldığında Google'ı görmeyince internet yok diyor
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DH Misafiri 5 yıl
Google 10 yıl sonra piyasada pek firma bırakmaz. Dünyada tekel dersen akla google geliyor artık, eskiden microsoft geliyordu.
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Daima İleri 5 yıl
Androidi satsa bari. Apple ile horoz dövüşü yapacağım diye market çöp yığına dönüştürdü. Bi de arama devi olmasına rağmen web aramasında bulunan özelliklerin 10da 1ini bile google playe uygulamayarak, aranana ulaşma konusunda berbat biriş yaptı.Ayrıca telefon vetabletlerde iphonelerden daha yüksek işlemci, ram vs. kullanılmasına rağmen iş yapmayan bir işletim sistemi oldu çıktı.
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casperfriendly 5 yıl
Google reklamdan ve androidden kazanıyor...
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Deist_25 5 yıl
Google'nin sahibi kim ?
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Eryigitttt 5 yıl Deist_25
Deist_25
Google'nin sahibi kim ?

Baya bi ortagi var, yorumlara bakinca ozellikle turk ortaklari google in savunma gucunu temsil ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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vefa_18 5 yıl
google çok kaliteli ama youtube rezil etti her yerine reklam koymuş sırf bu yüzden kullanmamaya dikkat ediyorum
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godless turtle 5 yıl
Arkadaşlar; cidden bilmediğimden soruyorum. Bu sene Motorola ne yaptı da 1 milyar dolar gelir elde etti. :-/
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etlik 5 yıl godless turtle
Sadece Türkiye olarak düşünme, motorola Abd de çok popüler.
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