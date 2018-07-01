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Google'ın klavye uygulaması artık akıllı yanıt gönderebilecek

Arama devi Google'ın Gboard adlı klavye uygulaması Facebook Messenger, Snapchat, WhatsApp ve WeChat gibi çeşitli mesajlaşma uygulamalarında akıllı yanıt gönderebilme yeteneğine kavuşuyor.
10 ay
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2
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın kendi hizmetlerinde kullanıma sunduğu en güzel özelliklerden biri de, alınan mesajın içeriğine bağlı olarak tek dokunuşla karşı tarafa cevap gönderilmesini sağlayan "akıllı yanıt" seçeneği. Gmail gibi Google ürünlerinde kullanılabilen bu faydalı özellik yakında Gboard'a da gelecek.
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XDA isimli internet sitesinin raporuna göre, Google diğer mesajlaşma uygulamalarında kullanılmak üzere Gboard'da akıllı yanıt özelliğini test ediyor. Bilmeyenler için Gboard'un Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen Google'ın klavye uygulaması olduğunu belirtelim. Yani Gboard artık Android Mesajlar, Facebook Messenger (ve Messenger Lite), Allo, Hangouts, Snapchat, WhatsApp ve WeChat gibi uygulamalarda akıllı yanıt gönderme yeteneğine sahip olacak.

Yapay zeka yanıt öneriyor

Bahsi geçen özellik tam anlamıyla çığır açıcı nitelikte olmasa da yazışmaları kolaylaştırdığı bir gerçek. Kullanıcıların, aldıkları mesajların içeriğine göre yapay zekanın önerdiği yanıtları kullanarak karşı tarafa cevap gönderebilmesi şüphesiz ki büyük kolaylık sağlayacaktır. Ancak Gboard için akıllı yanıt özelliğinin şu anda test aşamasında olduğunu ve ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağının bilinmediğini belirtelim.

https://www.xda-developers.com/gboard-smart-replies-whatsapp-facebook-allo-snapchat/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hasanandnexus 10 ay
E okuyor gelen mesajları o zaman. Nerde kaldı gizlilik, kullanıcı özeli?
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Fenomenon 10 ay
güzel gelişme "ben yazmadım akıllı klavye otomatik atmış" tarzı bahanelerimiz olur en azından.
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