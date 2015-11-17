Google'ın mobil uygulaması artık kompleks sorulara cevap veriyor

İnternet'in görünür yüzünü oluşturan Google, uzun zamandır sorduğumuz sorulara "Bunu mu demek istediniz?" tarzı karşı sorularla yardımcı olmaya çalışıyor. Mobil uygulamalar için yapılan son değişiklikler ise sorulan karmaşık sorulara cevap verebilmesini sağlıyor.

Google'ın resmi iOS ve Android uygulamasında yapılan değişim, servisin karmaşık ve çok katmanlı sorulara da cevap verebilmesine imkan tanıyor. İnternet devi tarafından belirtildiği kadarı artık soruların gerçek anlamını algılayabilen uygulama, böylece örneğin bir ülkenin belirli yıldaki toplam nüfusunu cevaplayabiliyor ya da en ufak ya da en büyük gibi kavramları kullanarak "Los Angeles'ın en yüksek binası hangisi?" tarzı sorulara rahatlıka sonuçlar çıkartabiliyor.

Google'ın arama uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/11/16/google-app-handles-complex-questions/?ncid=txtlnkusaolp00000595