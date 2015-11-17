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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın mobil uygulaması artık kompleks sorulara cevap veriyor

Google'ın iOS ve Android uyumlu kendi mobil uygulamaları artık çok daha karmaşık sorulara cevap verebiliyor ve böylece arama sürecini çok daha etkiki hale getirebiliyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın mobil uygulaması artık kompleks sorulara cevap veriyor

İnternet'in görünür yüzünü oluşturan Google, uzun zamandır sorduğumuz sorulara "Bunu mu demek istediniz?" tarzı karşı sorularla yardımcı olmaya çalışıyor. Mobil uygulamalar için yapılan son değişiklikler ise sorulan karmaşık sorulara cevap verebilmesini sağlıyor.
Google'ın resmi iOS ve Android uygulamasında yapılan değişim, servisin karmaşık ve çok katmanlı sorulara da cevap verebilmesine imkan tanıyor. İnternet devi tarafından belirtildiği kadarı artık soruların gerçek anlamını algılayabilen uygulama, böylece örneğin bir ülkenin belirli yıldaki toplam nüfusunu cevaplayabiliyor ya da en ufak ya da en büyük gibi kavramları kullanarak "Los Angeles'ın en yüksek binası hangisi?" tarzı sorulara rahatlıka sonuçlar çıkartabiliyor.
Google'ın arama uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/11/16/google-app-handles-complex-questions/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
bence artık direk cevabı söylemesi lazım arama ya yönlendirmemesi lazım...
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lapatid 3 yıl
yapay zeka teknolojisi her ne kadar kötü amaçlar için kullanılabilecek veya amacından sapabilecek bir ürün olsa da Iron Man deki Jarvis gibi oturup konuşulabilecek tartışılabilecek bir yapay zekanın tüketici kullanımına sunulması uzun zamandır hayalini kurduğum bir şey.Ancak dediğim gibi amacından sapmaya çok müsait,konusabilecegi guvenebilecegi bir yapay zekasi var diye insanlar asosyallesebilir.
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darkaura 3 yıl
google yapay zekada gerceklestirdigi atilimlari yavas yavas meydanlara suruyor. tadini cikarin, ai in ilk ornekleri eglenceli olacak. yakin gelecekte ai tum is alanlarinda yerinize gecip, sizi issiz birakinca bu kadar eglenceli olmayacak.
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Firaristt 3 yıl
Kerata çok biliyor
Ama Türkçe isimleri de İngilizce okuyor
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shadowtr 3 yıl
Algoritmayı anlatan grafik çok güzel olmuş.
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