Google'ın operatör girişimi Project Fi'da davetiye zorunluluğu kaldırıldı

Hatırlamayan veya takip etmeyen kullanıcılarımız için Google'ın Project Fi hizmetinden kısaca bahsetmek gerekebilir. Teknoloji devinin önemli GSM şirketleriyle iş birliği yaparak oluşturduğu bu hizmette kullanıcılar en iyi çekim gücüne sahip operatörü kullanabiliyor.

Örnek vermek gerekirse evinizdeyken çekim gücü en iyi olan operatör A ise, akıllı telefonunuz bu operatör üzerinden internete bağlanıyor. Ancak dışarı çıktığınızda A operatörünün çekim gücünün düşmesi ve B operatörünün daha yüksek hızda internet sunabilmesiyle birlikte kullanıcı farkına varmadan akıllı telefonu bu operatör üzerinden çalışmaya devam ediyor. Ayrıca yüz binlerce ücretsiz WiFi bölgesini de bilen hizmet, kullanıcıların bu WiFi servislerine yaklaşmasıyla birlikte otomatik olarak ağa katılarak mobil veriden tasarruf sağlıyor.

Uzun süredir davetiye yöntemiyle yeni kullanıcıları kabul eden Project Fi, nihayet servisi kullanıcıların beğenisine sundu. Tabii ki bu servisten şu an için yalnızca ABD vatandaşları faydalanabiliyor. Project Fi hizmetini almak için yalnızca ABD'de olmak da yeterli değil, bir de Nexus 6 akıllı telefona sahip olmalısınız. Sistem birden fazla ağa bağlanma teknolojisine ihtiyaç duyduğu için diğer cihazlarda çalışamıyor. Yine de gelecek dönemde bu teknolojiye sahip modellerin çoğalacağını öngörebiliriz. Hizmetin diğer kullanıcılara açılması da global olması yönünde önemli bir adımın geride bırakıldığını gösteriyor.

http://www.tweaktown.com/news/50915/googles-project-fi-phone-service-longer-invite/index.html