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Google’ın otonom aracı iki ayda sadece 1 kez kazaya karıştı

Google’ın kendi kendine gidebilen otonom aracı, son iki ayda sadece bir adet kazaya karışmasına rağmen katettiği yol ile başarı grafiğini yukarı taşımaya devam ediyor.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sürücüsüz araçlar için en ciddi yatırımları yapan şirketler sıralamasının tepesinde yer alan isimlerden biri de Google. Sevimli tasarıma sahip aracı ile 2009 yılından bu yana testler yapan Google, bu süreç içerisinde sadece 17 tane kaza haberi ile gündeme geldi.
Google’ın otonom aracı iki ayda sadece 1 kez kazaya karıştı

Geçtiğimiz Ekim ayında asgari hız sınırının altında bir hızda (alt limit 56km/h iken araç 39km/h hızda seyrediyordu) gittiği için trafik polisince durdurulan otomobil için yayınlanan Kasım ayı raporlarında sadece bir kaza bilgisi yer aldı. Kayda geçen 17 kazada insan hatalarının etki ettiği otomobil iki ayda 160.000km’den fazla yol yapmış.

Otomatik pilot modundayken bugüne kadar toplamda araç ile katedilen yol 2 Milyon 113 Bin kilometrenin üzerinde. Böylesine uzun kullanım rakamlarında kayda geçmiş kaza sayısının böylesine az olması da aslında Google’ın başarısını ilk bakışta özetliyor. 

Tabi araçları Mountain View, Austin gibi şehirlerin sokaklarında test eden Google, testlerini yolların büyük ölçüde stabil ve tenha olduğu alanlarda gerçekleştiriyor. Bu nedenle araçların daha lokal ve farklı yol koşullarında neler yapabileceğini henüz kestiremiyoruz. Google bu noktada 2016’dan itibaren araçları daha farklı şehirlerde ve yol koşullarında denemek için çalışmalarını hızlandırmış. Haliyle de gelecek yıldan itibaren daha ilgi çekici bir tablo ile karşılaşabiliriz.

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VETERINARY 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de olsa sahibi yok diye arabayı çalarlar google'da bulmak için sanayi sanayi dolaşır artık.
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PyRRhiC 3 yıl Public_Enemy
Yahu önce bir okuyun. 2 ayda 160.000km yapmış. Belkide sen bu güne kadar o kadar km yapmadın. 2 kazayı zaman ile değil mesafe ile değerlendirin bence.
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DoctorEconomy 3 yıl
Bizim burda makas atmayı öğrenir
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arel.gr 3 yıl
hala babam icin ideal araba !
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kadirirdem 3 yıl
Türkiye de makas atma yazılımini öğrenir
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BLACK PRINCE 3 yıl

Bizde en iyi yapabildikleri yollar var onlarında hali ortada...
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Patren 3 yıl
türkiye bu testi yapsalar direk çalarlar arabayı
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paker 3 yıl
İstanbul:da E5'de denenainde görelim o trafiğe dayanamayıp kendi kendini imha eder :)
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OverClocK1ng 3 yıl
Public_Enemy
2 ayda bir kaza az mı ? biz normal hayatta her iki ayda bir kaza mı yapıyoruz ?

2 ayda bir kaza dediği, 56km alt hız sınırı olan yerde 39 ile gidiyormuş. Onu kazadan saymışlar.
Esas, 2 Milyon 113 Bin kilometre2 Milyon 113 Bin kilometrede 17 kazaya karışmış ve bu kazaların sebebi de insanlarmış. Ayrıca hız sınırının altında gitmesini bile kazadan saydıklarına göre, 2 Milyon 113 Bin kilometreyi 17 ye bölünce, 124.294 km de bir kaza düşeceği için otonom hareket eden bir araca göre gayet iyi bir değer bence.
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VETERINARY 3 yıl
Türkiye'de olsa sahibi yok diye arabayı çalarlar google'da bulmak için sanayi sanayi dolaşır artık.
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Public_Enemy 3 yıl
2 ayda bir kaza az mı ? biz normal hayatta her iki ayda bir kaza mı yapıyoruz ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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PyRRhiC 3 yıl Public_Enemy
Yahu önce bir okuyun. 2 ayda 160.000km yapmış. Belkide sen bu güne kadar o kadar km yapmadın. 2 kazayı zaman ile değil mesafe ile değerlendirin bence.
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H34RTL3SS 3 yıl
tesla dan hiç böyle şeyler duymazdık bi gün otonom sürüş güncellemesi aldığını duyduk oldu bitti google neden bu kadar pasif kalıyor anlamış değilim hem yavaşhızda hemde trafik yok neredeyse ve test bölgeside özel hazırlanmış dikkatli davranmak neysede bu gerçöek hayat değerlerini yansıtırmı bilemedim
silinmiş şeritleri diğer sürücü hatalarını ne kadar tolere edebiliyor onları gösterseler artık...
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DoctorEconomy 3 yıl
Bizim burda makas atmayı öğrenir
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Lacano 3 yıl
Yol çizgileri kabak gibi ortada, bizim ülkemizde halen bazı şehirler arası yollarda şerit çizgileri yok.
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Umutcan 3 yıl Lacano
Lacano

Yol çizgileri kabak gibi ortada, bizim ülkemizde halen bazı şehirler arası yollarda şerit çizgileri yok.


Onu da geçtim mıcırlı yollar var hala, asfalt bile yok. Bu yollara girse işlemcisi aşırı ısınıp yanar.
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