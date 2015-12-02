Google’ın otonom aracı iki ayda sadece 1 kez kazaya karıştı

Sürücüsüz araçlar için en ciddi yatırımları yapan şirketler sıralamasının tepesinde yer alan isimlerden biri de Google. Sevimli tasarıma sahip aracı ile 2009 yılından bu yana testler yapan Google, bu süreç içerisinde sadece 17 tane kaza haberi ile gündeme geldi.

Otomatik pilot modundayken bugüne kadar toplamda araç ile katedilen yol 2 Milyon 113 Bin kilometrenin üzerinde. Böylesine uzun kullanım rakamlarında kayda geçmiş kaza sayısının böylesine az olması da aslında Google’ın başarısını ilk bakışta özetliyor.

Tabi araçları Mountain View, Austin gibi şehirlerin sokaklarında test eden Google, testlerini yolların büyük ölçüde stabil ve tenha olduğu alanlarda gerçekleştiriyor. Bu nedenle araçların daha lokal ve farklı yol koşullarında neler yapabileceğini henüz kestiremiyoruz. Google bu noktada 2016’dan itibaren araçları daha farklı şehirlerde ve yol koşullarında denemek için çalışmalarını hızlandırmış. Haliyle de gelecek yıldan itibaren daha ilgi çekici bir tablo ile karşılaşabiliriz.

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Geçtiğimiz Ekim ayında asgari hız sınırının altında bir hızda (alt limit 56km/h iken araç 39km/h hızda seyrediyordu) gittiği için trafik polisince durdurulan otomobil için yayınlanan Kasım ayı raporlarında sadece bir kaza bilgisi yer aldı. Kayda geçen 17 kazada insan hatalarının etki ettiği otomobil iki ayda 160.000km’den fazla yol yapmış.