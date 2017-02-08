Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın sahte haberlerle mücadelede yeni aracı: CrossCheck

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Facebook'un ardından Google da sahte haberlerin insanları etkilememesi için CrossCheck isimli bir program başlattığını duyurdu.
2 yıl
1,7b
1
11
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın sahte haberlerle mücadelede yeni aracı: CrossCheck
 

Fransa, nisan ayında ilk ayağı gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken geçen yıl ABD’deki başkanlık seçimlerinde yaşandığı gibi internetteki yalan haberlerin artması ve insanların oy tercihlerini değiştirmesi konusunda oldukça endişeli. Facebook geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında açıklama yapmış ve gerçekle doğruyu ayırt edebilecek yeni bir haber filtresini kullanıma sunacağını duyurmuştu.
Google da bloğunda yaptığı açıklamayla Fransız seçmenlerin önümüzdeki aylarda sosyal medya haber akışlarında, web aramalarında ve diğer çevrimiçi aramalarda kime güvenebileceklerini anlamaları adına CrossCheck isimli bir platform oluşturduğunu duyurdu. Bu platform ile şu an sayıları 18’i bulan çeşitli medya kaynakları ile CrossCheck platformundaki haberleri rapor usulüyle doğrulamaya veya yanlışlığını ispat etmeye çalışacak.

Şimdilik platformda çalışacak medya organları şu şekilde: AFP (Agence France-Presse), BuzzFeed News, France Médias Monde (Fransa Observateurs de France 24), Fransa Télévisions, Global Sesler, Libération, La Provence, Les Echos, La Voix du Nord, Le Monde (Les Décodeurs ), Nice-Matin, Ouest-Fransa, Rue89 Bordo, Rue89Lyon, Rue89 Strazburg, Storyful ve StreetPress.

Facebook’un da platforma destek sunacağını açıklamasının ardından haber ayıklama konusunda oldukça başarılı olacağını düşünen Google, diğer bütün medya organlarını da kendisiyle beraber çalışarak doğru bilgiyi halka ulaştırmaya davet ediyor.


https://blog.google/topics/google-europe/crosscheck-first-draft-newsrooms-french-elections/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
crosscheck mi olacak yoksa istemediğimiz işimize gelmeyen haberleri engellemek mi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
doğru haber yapan yok ki ! yalan haber olsun !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Ülkemizdeki haber anlayışı.
Adam yoğum bakımda oluyor haberler öldü yazıyor :D
Cezalar ağır olmalı insanlar haber yaparken 2 kere düşünmeli.
Bu Google ile olacak işte değil.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl alemburda34
alemburda34

Ülkemizdeki haber anlayışı.

Adam yoğum bakımda oluyor haberler öldü yazıyor :D

Cezalar ağır olmalı insanlar haber yaparken 2 kere düşünmeli.
Bu Google ile olacak işte değil.

Cezalar gelirse herkes basın özgürlüğü diye ağlamaya başlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 2 yıl
yalan haberi pek sevenler hemen adına "otosansür" demiş. e tabi TR'ye gelse ciğeristan sahibiyle foto çekilen biri için "TR İşid'e yardım ediyor", suriye'ye çekilen rejim katliamları için "tece doğuda insan katliamı yapıyor", biber gazı sıkılan gösteriler için "polis ölümcül portakal ve sarin gazı sıkıyor" ya da "helikopterden insanları ağır makinelilerle tarıyorlar", istifa et diyordun diyen bir başbakan için "israil dölü dedi" denilmesi, ÖSO askerlerinin tedavi görüntüsünü "İşidciler tedavi edildi" diye yayılması ve daha unutmak istediğim için unuttuğum, son 3 yılda akla hayale gelmez ahlaksızlık eseri yalanlar yayılıp, insanlar galeyana getirilemeyecek böyle bir kontrol sistemi olursa. habis tipler için kötü, iyi niyetli insanlar için iyi bir haber.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar çok garip değil mi?, yine bir simpson vakasıyla karşı karşıyayız.Böyle bir sistemin olacağı 2000'li yılların başında vizyonda gösterilmişti bir bölümünde.Simpsonlara dikkat beyler dedikleri çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addidas_85 2 yıl
Kısaca otosansür diyoruz. Öyle janjanlı isimler takmaya veya saklamaya hiç gerek yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
ülkemize gelsin iyi olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 2 yıl
hiç inandırıcı gelmiyor küresel sistemin lehine yalan haberlere müsade ederler, küresel sistemin aleyhine doğru haberleri bile yayınlamazlar,yayınlasalar dahi popüler yapmazlar çok az kişiye ulaşır
gezi olaylarında gördük ne yalan haberler döndü, başka bir çok konuda ne yalanlar oldu hatta günlerce popüler haberlerde kaldı yalan haberler
terör destekçilerinin ip numaraları paylaşılmadı daha neler neler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Bizde buna erişim yasağı koyarlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 2 yıl
Bizde son dakka haberleri yasak. Hayır kelimesini kullanmak yasak. Bir de şu var, dönüş hızımıza kimse yetişemiyor. Yani haber doğru çıksa bile, iki gün sonra değeri kalmayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1713 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, facebook ve
4 etiket daha haber Web Siteleri Internet Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir! 2 yıl Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor 2 yıl GDDR6 üretimi bu yıl başlıyor 2 yıl Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek 2 yıl Android Wear 2.0 ile gelen yenilikler 2 yıl Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı 2 yıl SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonunda sona yaklaşıldı 2 yıl Yeni bir Mac zararlısı ortaya çıkarıldı 2 yıl Bakanlıktan yeni kimlik kartı başvurularıyla ilgili önemli açıklama 2 yıl Fransa’da nükleer santral patlaması! 2 yıl Windows 10'a resim içinde resim desteği geliyor 2 yıl Intel 7 milyar dolarlık yatırımla açacağı dev üretim tesisini duyurdu 2 yıl NASA, Venüs’ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretti 2 yıl Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, sesli ve görüntülü arama testlerine başladı 2 yıl E3 2017, halka kapılarını açan ilk E3 etkinliği olacak 2 yıl Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için imzalar atıldı 2 yıl Yeni LG Watch akıllı saatleri resmiyet kazandı 2 yıl Tesla Model S yeni bir hız rekoru kırdı 2 yıl Xiaomi Mi Note 2'yi kullandık: En iyi Note 7 alternatifi ? 2 yıl SideArm teknolojisi insansız hava araçlarını havada yakalayarak yere indirecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google'ın sahte haberlerle mücadelede yeni aracı: CrossCheck Sonraki Apple, geride bıraktığımız çeyrekte 6 milyon adet Apple Watch sattı 2 yıl ASRock yeni anakartıyla taşınabilir oyuncu sistemlerini hedefliyor 2 yıl Dropbox, Google'ın en iyi tasarımcılarından birini kaptı 2 yıl Thermalright yeni soğutucusunu kullanıma sundu 2 yıl ABD ordusunu hackleyen gruba 40 milyon dolarlık yatırım yapılacak 2 yıl Parlak fikirler Turkcell’in Arıkovanı ile destek buluyor 2 yıl Microsoft Cloud işletim sisteminde 'Win32' desteğini rafa kaldırıyor 2 yıl Cooler Master yeni MasterCase Pro 6’yı duyurdu 2 yıl Lamborghini Urus'un üretimi Nisan ayında başlıyor 2 yıl Amazon’dan Apple’a büyük transfer 2 yıl Samsung'un batarya fabrikasında yangın çıktı! 2 yıl Yüzde yüz yerli helikopter için dev adım 2 yıl Blizzard konsolda klavye seti kullanımına karşı çıkıyor 2 yıl Bitcoin Çinli yetkililerin kıskacında 2 yıl SpaceX her iki haftada bir uzaya roket gönderecek 2 yıl Samsung Galaxy TabPro S2 daha güçlü olacak 2 yıl Ülkemizde Samsung telefonlarının güncelleme planı belli oldu 2 yıl Intel Core i7-7700K 7.0 GHz’te çalıştırıldı, i3-7350K ile 5GHz 2 yıl Divergent 3D ile Peugeot markası el sıkıştı 2 yıl 2019 Porsche 911 testler esnasında görüntülendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim