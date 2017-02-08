Google'ın sahte haberlerle mücadelede yeni aracı: CrossCheck

Fransa, nisan ayında ilk ayağı gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken geçen yıl ABD’deki başkanlık seçimlerinde yaşandığı gibi internetteki yalan haberlerin artması ve insanların oy tercihlerini değiştirmesi konusunda oldukça endişeli. Facebook geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında açıklama yapmış ve gerçekle doğruyu ayırt edebilecek yeni bir haber filtresini kullanıma sunacağını duyurmuştu.

Google da bloğunda yaptığı açıklamayla Fransız seçmenlerin önümüzdeki aylarda sosyal medya haber akışlarında, web aramalarında ve diğer çevrimiçi aramalarda kime güvenebileceklerini anlamaları adına CrossCheck isimli bir platform oluşturduğunu duyurdu. Bu platform ile şu an sayıları 18’i bulan çeşitli medya kaynakları ile CrossCheck platformundaki haberleri rapor usulüyle doğrulamaya veya yanlışlığını ispat etmeye çalışacak.

Şimdilik platformda çalışacak medya organları şu şekilde: AFP (Agence France-Presse), BuzzFeed News, France Médias Monde (Fransa Observateurs de France 24), Fransa Télévisions, Global Sesler, Libération, La Provence, Les Echos, La Voix du Nord, Le Monde (Les Décodeurs ), Nice-Matin, Ouest-Fransa, Rue89 Bordo, Rue89Lyon, Rue89 Strazburg, Storyful ve StreetPress.

Facebook’un da platforma destek sunacağını açıklamasının ardından haber ayıklama konusunda oldukça başarılı olacağını düşünen Google, diğer bütün medya organlarını da kendisiyle beraber çalışarak doğru bilgiyi halka ulaştırmaya davet ediyor.

https://blog.google/topics/google-europe/crosscheck-first-draft-newsrooms-french-elections/