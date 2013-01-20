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Google'ın sanal lazer klavye projesi bir patentte ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın geçen yılın en önemli projelerinden biri kabul edilen giyilebilir bilgisayar gözlük Google Glass, bu yıl geliştiricilere dağıtılmaya başlayacak ve iki farklı etkinlik ile detaylar geliştiriciler ile paylaşılacak.

Bağlantılı akıllı telefon veya ses komutları ile kontrol edilecek olan Google Glass, bununla birlikte yazı yazma konusunda geliştirilmesi gereken yönlere sahip. Kısa süre önce Google'ın patentini aldığı yeni bir teknoloji, Google Glass için yeni bir kontrol çözümüne işaret ediyor.

Patente göre gözlüğün kenarına entegre edilmiş bir lazer projeksiyon cihazı bir yüzeye örneğin kolunuza numerik klavye yansıtıyor. Kullanıcı tuşlara dokunurken, takip kamerası ve işlemci ile bu dokunuşlar okunuyor ve girilen karakterler gözlüğün ekranına yansıtılıyor. Bir süre önce sitemizde incelemesi yapılan sanal klavye çözümünün gözlüğe entegre edilmiş hali diyebiliriz.

Teknoloji şu anda gözlüğe entegre edilmek için oldukça pahalı. Ancak ilerleyen yıllarda maliyetlerin düşmesiyle birlikte pek çok çözümde bu teknolojiye rastlayabiliriz.


http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=/netahtml/PTO/search-adv.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
sınavlarda telefonları topluyolardı, hılt oluyodum. Artık gözlük takanlar boku yedi.
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CoreXXX 6 yıl
mavigezegen
çok kullanışlı ve elverişli olacağına inanmamakla beraber sağlık açısından da olumsuz sonuçlar vereceğini düşünüyorum..

normal cep telefonu sağlımıki? ama milyarınüstünde kişi kullanıyor
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turhanlı35 6 yıl
daha fonksiyonel, daha sağlıksız olabilir, ama ne sağlıklı ki günümüzün teknoloji çağında
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MxFxOx 6 yıl
android olmak gibi bir niyetim yok o yüzden giyebilir bilgisayar bana soğuk geliyor pantolon gömlek yeterli
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mavigezegen 6 yıl
çok kullanışlı ve elverişli olacağına inanmamakla beraber sağlık açısından da olumsuz sonuçlar vereceğini düşünüyorum..
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oledudi 6 yıl
Kadirhan96
oledudiGoogle glass geç çıkarsa bence çok kan kaybeder.
Sanki rakibi var da kan kaybedicek

diğer firmalar giyilebilir teknolojiyle ilginlenmiyor diyorsun yani
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Birşeyin tanıtımını yapıp onu dillendirip , 10 yıl sonra piyasaya sürmek de etik değil bence.
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unixachilles 6 yıl
hep merak ettiğim şey göze o kadar yakın duran bir cam üzerindeki yazıları göz nasıl okuyor nasıl odaklanıyor normal bir cismi net görmek için 15-20 cm uzaktan bakmak lazım ?
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Prequel 6 yıl
Omni Tool diyorum başka birşey demiyorum! :D
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FERFEROS 6 yıl Prequel
Prequel
Omni Tool diyorum başka birşey demiyorum! :D

Benim de aklıma direk o geldi.
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oledudi 6 yıl
Google glass geç çıkarsa bence çok kan kaybeder.
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Makaroncu 6 yıl oledudi
oledudi
Google glass geç çıkarsa bence çok kan kaybeder.

Sanki rakibi var da kan kaybedicek
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Google glass bir uzay çağı projesi, bu yüzden hala geliştirme aşamasında piyasaya sürülmesi en az bes seneyi bulur. Ama cikarsada piyasayı çok etkiler.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Güzel gelişme. Ama google glass çıkamadı gitti..
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