Google'ın sanal lazer klavye projesi bir patentte ortaya çıktı





Google'ın geçen yılın en önemli projelerinden biri kabul edilen giyilebilir bilgisayar gözlük Google Glass, bu yıl geliştiricilere dağıtılmaya başlayacak ve iki farklı etkinlik ile detaylar geliştiriciler ile paylaşılacak.



Bağlantılı akıllı telefon veya ses komutları ile kontrol edilecek olan Google Glass, bununla birlikte yazı yazma konusunda geliştirilmesi gereken yönlere sahip. Kısa süre önce Google'ın patentini aldığı yeni bir teknoloji, Google Glass için yeni bir kontrol çözümüne işaret ediyor.



Patente göre gözlüğün kenarına entegre edilmiş bir lazer projeksiyon cihazı bir yüzeye örneğin kolunuza numerik klavye yansıtıyor. Kullanıcı tuşlara dokunurken, takip kamerası ve işlemci ile bu dokunuşlar okunuyor ve girilen karakterler gözlüğün ekranına yansıtılıyor. Bir süre önce sitemizde incelemesi yapılan sanal klavye çözümünün gözlüğe entegre edilmiş hali diyebiliriz.



Teknoloji şu anda gözlüğe entegre edilmek için oldukça pahalı. Ancak ilerleyen yıllarda maliyetlerin düşmesiyle birlikte pek çok çözümde bu teknolojiye rastlayabiliriz.





http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=/netahtml/PTO/search-adv.html