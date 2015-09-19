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Google'ın sıradaki Nexus/Android etkinliği 29 Eylülde

3 yıl
2,7b
1
28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Google'ın sıradaki Nexus/Android etkinliği 29 Eylülde

Google 29 Eylülde yapacağı yeni etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı. San Francisco'da yapılacak etkinliğin davetiyesine "bazı yeni lezzetler ve dahası" şeklinde bir not düşülmüş. Bu notu yorumlayacak olursak etkinlikte Android 6.0 Marshmallow sürümünün yayınlanacağını söyleyebiliriz. Ancak "ve dahası" kısmı biraz daha gizemli.
Son sızıntılar yeni Chromecast ürünlerinin de bu ay sonunda piyasaya çıkacağı yönündeydi. Amazon ve Apple'ın da TV ürünlerini piyasaya sürmüş olması Google'ın yanıtının çok gecikmeyeceğinin habercisi. Diğer taraftan yeni Nexus modellerinin duyurusu için de etkinlik tarihi (29 Eylül) işaret ediliyor. Muhtemelen hem Nexus cihazları hem de yeni nesil Chromecast etkinlik ile birlikte resmiyete kavuşacak. Ancak Google'ın kesin olarak neler sunacağını görmek için 29 Eylüle kadar beklememiz gerekiyor. 
Google'ın sıradaki Nexus/Android etkinliği 29 Eylülde
 

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mykt 3 yıl en beğenilen Guest-F1C44A815
Scritous
Android sürümlerine yetişemiyoruz valla daha son model telefonu olmayanlar 5e gecemedi.

1 ay önce 300 liraya aldığım Moto G 2013'de resmi 5.1 Lollipop sürümünü kullanıyorum hocam. Telefon alınacak üreticiyi doğru seçmek lazım.
ScritousAndroid sürümlerine yetişemiyoruz valla daha son model telefonu olmayanlar 5e gecemedi.1 ay önce 300 liraya aldığım Mo...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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_botturgec_ 3 yıl
Şöyle uygun fiyatlı bir Nexus gelse de Nexus 5'ten terfi etsem :) Nexus 6 buralara uğramadı malesef, yurtdışılar bile çok pahalıydı pas geçmek zorunda kaldım :) Yeni telefonu heyecanla bekliyorum açıkçası.
Şöyle uygun fiyatlı bir Nexus gelse de Nexus 5'ten terfi etsem :) Nexus 6 buralara uğramadı malesef, yurtdışılar bile çok pahalıydı pas geçmek zorunda kaldım :...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Whippoorwill 3 yıl
Nexus yeter tv ye gerek yok.
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Curb 3 yıl
Nexus modellerine her zaman ayrı bir ilgim oldu. Merakla bekliyorum.
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faruk 3 yıl
Amerika'da sipariş verdim birer tane. 3-4 hafta gösteriyor teslimat için. Bu tarihten önce beklemeyin.
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gael 3 yıl
yeni nexus dedikleri bumu arkadaşlar
yoksa resim fake mi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


birde şu var
pc-tablet.com/...
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frenze 3 yıl
Etkinlik bu akşam.
Umarım güzel bir cihaz ve uygun fiyat ile birlikte ülkemize de gelir.
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serdarrx 3 yıl
Batarya 3450 mah diyorlar
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BekirTemel 3 yıl
Batarya yine alt limitten gelecekse nexusun şansı çok azalır
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DeepMind 3 yıl
Glass tanıtılır mı acaba ?
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Master_Evil 3 yıl
sızdırılan resimler gerçek çıkar umarım
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SHADOW 3 yıl
Adamlar 6.0 diyolar ben hala 4.1.1
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kadirirdem 3 yıl
çok merak ediyorum yeni nexus'ları inşallah tasarımlar iyi olur....
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olağan_şüpheli 3 yıl
Droid-Life tarafından sızdırılan bilgilere göre LG tarafından geliştirilen Nexus modeli Nexus 5X olarak adlandırılırken, Huawei tarafından geliştirilen model ise Nexus 6P olarak lanse ediliyor.

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simbilli 3 yıl
Scritous
Android sürümlerine yetişemiyoruz valla daha son model telefonu olmayanlar 5e gecemedi.

S3 mini ile 5.1.1 kullanıyorum :)
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Mianfei 3 yıl
Kalktı
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