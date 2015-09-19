Google'ın sıradaki Nexus/Android etkinliği 29 Eylülde

Google 29 Eylülde yapacağı yeni etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı. San Francisco'da yapılacak etkinliğin davetiyesine "bazı yeni lezzetler ve dahası" şeklinde bir not düşülmüş. Bu notu yorumlayacak olursak etkinlikte Android 6.0 Marshmallow sürümünün yayınlanacağını söyleyebiliriz. Ancak "ve dahası" kısmı biraz daha gizemli.

Son sızıntılar yeni Chromecast ürünlerinin de bu ay sonunda piyasaya çıkacağı yönündeydi. Amazon ve Apple'ın da TV ürünlerini piyasaya sürmüş olması Google'ın yanıtının çok gecikmeyeceğinin habercisi. Diğer taraftan yeni Nexus modellerinin duyurusu için de etkinlik tarihi (29 Eylül) işaret ediliyor. Muhtemelen hem Nexus cihazları hem de yeni nesil Chromecast etkinlik ile birlikte resmiyete kavuşacak. Ancak Google'ın kesin olarak neler sunacağını görmek için 29 Eylüle kadar beklememiz gerekiyor.