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Google'ın sürücüsüz otomobili ilk defa kendi hatası nedeniyle kaza yaptı

Google'ın sürücüsüz otomobilleri halka açık yollarda test edilmesinden bu yana çok sayıda kazaya karışmıştı. Ancak ilk kez kendi yazılım hatasından kaynaklanan bir kazaya neden oldu.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Sürücüsüz otomobillerinden birinin kendi yazılım hatası nedeniyle bir kazaya neden olması, Google'ın otonom araç projesini olumsuz etkiledi.
Kaliforniya Motorlu Araçlar Bakanlığı (DMV) tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan rapora göre, Google'ın Lexus model otomobillerinden biri sürücüsüz modda şerit değiştirmek isterken bir otobüse çarptı. Kaza 14 Şubat günü Google'ın Mountain View'deki ana merkezi etrafında gerçekleşirken hiçbir zayiata neden olmadı.
DMV raporu kazanın trafik ışıklarında meydana geldiğini söylüyor. Google'ın otomobili sağa dönüş yapmak için kavşağa yaklaşırken sinyal vererek yolun sağ tarafına yanaştı. Trafik ışığı yeşile döndükten sonra otomobiller hareket etmeye başladığında aracın yapay zekası yoldaki kanalizasyon ızgarasının etrafına dizilmiş kum torbalarını algıladı.
Daha sonra bunların etrafından dolanmak için hafif bir sol yapmak zorunda kaldı. Ancak bu sırada yolun orta şeridinden yani Google'ın otomobilinin sol tarafından bir otobüs geliyordu ve şöför yapay zekanın bu niyetini fark edemeyerek otomobile çarptı. Otobüs 25 Km hız, otomobil ise sadece 3 Km hızla ilerliyordu.
İnsan sürücü kazayı durdurmak için müdahale etmedi
Test süresince Google'ın otomobillerinin direksiyonunda her zaman için denetimleri devralmaya hazır şekilde bir insan sürücünün olması gerekiyor. Bu durumda sürücü yapay zekanın otobüsü fark edip duracağını ya da otobüsün, otomobilin kum torbaları etrafından dolanacağını tahmin edip duracağını düşündüğü için müdahale etmediğini söyledi.
Teknik olarak Google'ın sürücüsüz otomobilleri ilk defa kendi hatasından kaynaklanan bir kazaya karışmış oldu. Google'ın araçları halka açık yollarda test edilmeye başlanmasından bu yana çok sayıda kazaya karışmış olsa da bu her defasında diğer sürücülerin hatasından kaynaklanmıştı.

http://thenextweb.com/insider/2016/02/29/googles-self-driving-car-causes-its-first-accident-but-its-still-a-better-driver-than-you/ Yorum Yaz
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Virinom 3 yıl en beğenilen
Eğer yazılımı geliştirmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler. Akıl bile edemeyecekleri engellerle karşılaşırlar o aracı burada hatasız gidecek şekilde programlamlayabilirseler dünyanın her yerinde kullanılabilir.
Eğer yazılımı geliştirmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler. Akıl bile edemeyecekleri engellerle karşılaşırlar o aracı burada hatasız gidecek şekilde programlam...
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Yanıtla +28
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1ses1 3 yıl
mvn_
Ben bu kadar elektronik olan herşeye karşıyım.

Dumanlamı haberleşiyorsun merak ettim. Yorum yazdığın cihaz odunlamı çalışıyor.
1 Yanıt Yanıtla +8
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tobepeople 3 yıl
Yapay zekaya alkol içirmişler diye bir trafik tutanağı görebilirdik :D
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Technotronic 3 yıl
Alacaktım bu arabadan.Kaza yaptığını görünce vazgeçtim
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bionic1 3 yıl
Bu Araçlar ülkemizde geziyor olsaydı ne korna yerlerdi be trafikte. Üstüne insansız araç bile yazsan gene korna çalar bizim millet. Hobi gibi.
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burakcoskunofficial 3 yıl
Umarım google in bu projesi gerçekleşir ve ülkemize de gelir.Biktim su sinirli ve 'uyuz'diye tabir edebileceğimiz minibüs şoförlerinden.
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c36ab7c4 3 yıl
Bu kaza Türkiye'de olsa, otobüs şöförü arabanın yapay zekası ile tartışır, kahveden arkadaşlarını çağırıp arabaya dalarlardı. Lastikleri felan bıçaklayan olurdu kesin.
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V4LKyR 3 yıl
Dikkatle okuyunca, fukara otomobil o kum torbaları engelini aşmak isterken hafif sol yapmış, otobüs ARKADAN GELMİŞ VURMUŞ.
Nerde hata? Sıkıntı yok bence. Otobüs şoförünün saçmalığı.
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WesterLandX 3 yıl V4LKyR
Araç sinyalsiz dönmüş olabilir. O taraflarda arkadan vuran suçlu olmayabilir. Olsa bile araç sürücüsüz.
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tunc52 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Dikkatle okuyunca, fukara otomobil o kum torbaları engelini aşmak isterken hafif sol yapmış, otobüs ARKADAN GELMİŞ VURMUŞ.
Nerde hata? Sıkıntı yok bence. Otobüs şoförünün saçmalığı.

Şerit değiştirirken aynaya bakmışmı sinyal vermişmi yoksa bizim gibi çukuru görünce hemen solamı kaçmış.
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kucukyenici 3 yıl
Bu araç ters yola girerken sivri tuzakların üzerine paspas koyarak geçebilecek mi? :-)
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oyuncu11790 3 yıl
Hakikaten burada test edilmiş olsa otonom araç, düzgün hareket etse bile bizimkiler zorla kazaya sürükler :)
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bionic1 3 yıl kucukyenici
kucukyenici
Bu araç ters yola girerken sivri tuzakların üzerine paspas koyarak geçebilecek mi? :-)

Tabi tabi. Hatta kasisten geçerken sağ tekerleri kaldırımla kasisin arasına pozisyonlaması da süpermiş diyor görenler. Hele bir makas atışı var ki vay babam vay.
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1ses1 3 yıl
mvn_
Ben bu kadar elektronik olan herşeye karşıyım.

Dumanlamı haberleşiyorsun merak ettim. Yorum yazdığın cihaz odunlamı çalışıyor.
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experiment67 3 yıl 1ses1
ahahahaha =D Sabah sabah ne güldüm. Abi yapmayın böyle şeyler :D
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mvn_ 3 yıl
Ben bu kadar elektronik olan herşeye karşıyım.
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alemburda34 3 yıl
Turkiye'de 5 saat trafikde kalsin yapay zeka cildirir.
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