Google'ın sürücüsüz otomobili ilk defa kendi hatası nedeniyle kaza yaptı

Sürücüsüz otomobillerinden birinin kendi yazılım hatası nedeniyle bir kazaya neden olması, Google'ın otonom araç projesini olumsuz etkiledi.

Kaliforniya Motorlu Araçlar Bakanlığı (DMV) tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan rapora göre, Google'ın Lexus model otomobillerinden biri sürücüsüz modda şerit değiştirmek isterken bir otobüse çarptı. Kaza 14 Şubat günü Google'ın Mountain View'deki ana merkezi etrafında gerçekleşirken hiçbir zayiata neden olmadı.

DMV raporu kazanın trafik ışıklarında meydana geldiğini söylüyor. Google'ın otomobili sağa dönüş yapmak için kavşağa yaklaşırken sinyal vererek yolun sağ tarafına yanaştı. Trafik ışığı yeşile döndükten sonra otomobiller hareket etmeye başladığında aracın yapay zekası yoldaki kanalizasyon ızgarasının etrafına dizilmiş kum torbalarını algıladı.

Daha sonra bunların etrafından dolanmak için hafif bir sol yapmak zorunda kaldı. Ancak bu sırada yolun orta şeridinden yani Google'ın otomobilinin sol tarafından bir otobüs geliyordu ve şöför yapay zekanın bu niyetini fark edemeyerek otomobile çarptı. Otobüs 25 Km hız, otomobil ise sadece 3 Km hızla ilerliyordu.

İnsan sürücü kazayı durdurmak için müdahale etmedi

Test süresince Google'ın otomobillerinin direksiyonunda her zaman için denetimleri devralmaya hazır şekilde bir insan sürücünün olması gerekiyor. Bu durumda sürücü yapay zekanın otobüsü fark edip duracağını ya da otobüsün, otomobilin kum torbaları etrafından dolanacağını tahmin edip duracağını düşündüğü için müdahale etmediğini söyledi.

Teknik olarak Google'ın sürücüsüz otomobilleri ilk defa kendi hatasından kaynaklanan bir kazaya karışmış oldu. Google'ın araçları halka açık yollarda test edilmeye başlanmasından bu yana çok sayıda kazaya karışmış olsa da bu her defasında diğer sürücülerin hatasından kaynaklanmıştı.

http://thenextweb.com/insider/2016/02/29/googles-self-driving-car-causes-its-first-accident-but-its-still-a-better-driver-than-you/