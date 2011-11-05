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Google'ın yeni algoritma güncellemesi aramalara yüzde 35 etki yapacak

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Arama motoru piyasasının tek hakimi Google kullandığı algoritmada güncellemeye gitti. Daha önce Caffeine adındaki genel güncellemesinin üzerine inşa ettiği yeni güncelleme daha güncel ve ilgili arama sonuçları sunma amacını taşıyor. 

Caffeine güncellemesi Google'ın daha gerçek zamanlı arama sonuçları sunabilmek amacıyla yaptığı bir güncelleme. Daha önce web botlarının tüm interneti tarayarak indekslemesi nedeniyle oluşan gecikmelerin önüne geçmek için Google artık kısım kısım indeksleme yapıyor, indekslenen her kısım anında veritabanına kaydediliyor ve anlık arama sonuçlarına yansıtılıyor.
Sayfalar kategorilere ayrılıyor ve ilgili aramaya göre sonuç ekranına yansıtılıyor. Eski indekslemede uzun süre beklemek zorunda kalan siteler de bu sayede daha çabuk veritabanına atılıyor. Ayrıca siteye ait eski sayfalar da sonuçlardan çıkarılıyor.

Son güncelleme ise arama algoritmasını biraz daha değiştirdi ve toplam aramaların yüzde 35'ine etki etmeye başladı. Son etkinlikler, son dakika konuları, güncel yorumlar ve incelemeler arama sonuçlarında anında görünüyor.

Örneğin eski ancak halen popüler olan bir yemek tarifi yerine son iPhone 4S incelemeleri önceliğe sahip olacak. Kişiler bir firmanın son çeyrekteki mali raporlarını "2011 3. çeyrek" şeklinde özelleştirmesine gerek olmayacak. Google istenen bilginin son çeyreğe ait olduğunu anlayacak ve sonuçları ekrana getirecek. Son dakikalarda girilen önemli duyuru ve haberler anında ilk sıralarda görünecek.

Bir araç veya cihazın devamlı güncellenen yorumlarının tamamı yerine sadece en güncel olan kısmı diğerlerinden önde olacak.

Caffeine haricinde Google özellikle içerik çiftliği diye adlandırdığı ve kopyala-yapıştır yöntemine dayanan sitelerin sonuçlarda üst sıraları işgal etmesinin önüne geçmek için Panda adlı bir güncelleme daha devreye almıştı. 

Google özgün ve ilgi çeken içeriklerin arama sonuçlarında üst sırlara çıkması ve alakasız, yanıltıcı sitelerin gerilerde kalması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu konularda yoğun şekilde gelen kullanıcı eleştirilerini de Google bertaraf etmek istiyor.

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Einstein 7 yıl en beğenilen
Google yenilikler şirketi.
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Guest-E7308EAF1 7 yıl
Adamlar çalışıyor kazanıyor
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OROFI 7 yıl
iyiymiş.
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Volkanbaba 7 yıl
İyi olacak.İlk sayfalar çöp sitelerle doluyordu bazı aramalarda bunların önüne geçilir.
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acesinty 7 yıl
nereden nereye yaa insan şaşırıyo valla. yakında ''bunu mu demek istediniz'' demeyip ''sen nerden biliceksin bunu demek istediğini biliyorum'' diyecek ve bu korkunç birşey yaa :)
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oray 7 yıl
kendileriyle yarışıyorlar resmen... Bize de anca seyretmek kalıyor tabi.
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ogameci 7 yıl
bide her siteyi indexlese güzel olur

illegalleri blockluyor
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ismailkayi91 7 yıl
Google bu aralar tüm servislerini yeniliyor. Ama yeni algoritması güncel içerik sunma açısından faydalı olacak gibi duruyor.
pucle.blogspot.com/...
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manyakurt 7 yıl
Arama motoru üzerine kurulmuş bir şirket zaten, bunu sürekli geliştirip güncel tutması çok güzel birşey. Her ne kadar şimdiki yelpazesi çok geniş olsada, nerden geldiklerini unutmuyorlar yani :D
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2K 7 yıl
Google'ı seviyorum nedeni 'Biz Dünyanın en çok kazanan üçüncü firmasıyız , internet ortamında bir numarayız , bizi kimse yıkamaz artık' demeyip sürekli yenilik peşindeler.
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Einstein 7 yıl en beğenilen
Google yenilikler şirketi.
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