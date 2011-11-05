Google'ın yeni algoritma güncellemesi aramalara yüzde 35 etki yapacak

Arama motoru piyasasının tek hakimi Google kullandığı algoritmada güncellemeye gitti. Daha önce Caffeine adındaki genel güncellemesinin üzerine inşa ettiği yeni güncelleme daha güncel ve ilgili arama sonuçları sunma amacını taşıyor.





Caffeine güncellemesi Google'ın daha gerçek zamanlı arama sonuçları sunabilmek amacıyla yaptığı bir güncelleme. Daha önce web botlarının tüm interneti tarayarak indekslemesi nedeniyle oluşan gecikmelerin önüne geçmek için Google artık kısım kısım indeksleme yapıyor, indekslenen her kısım anında veritabanına kaydediliyor ve anlık arama sonuçlarına yansıtılıyor.

Sayfalar kategorilere ayrılıyor ve ilgili aramaya göre sonuç ekranına yansıtılıyor. Eski indekslemede uzun süre beklemek zorunda kalan siteler de bu sayede daha çabuk veritabanına atılıyor. Ayrıca siteye ait eski sayfalar da sonuçlardan çıkarılıyor.





Son güncelleme ise arama algoritmasını biraz daha değiştirdi ve toplam aramaların yüzde 35'ine etki etmeye başladı. Son etkinlikler, son dakika konuları, güncel yorumlar ve incelemeler arama sonuçlarında anında görünüyor.





Örneğin eski ancak halen popüler olan bir yemek tarifi yerine son iPhone 4S incelemeleri önceliğe sahip olacak. Kişiler bir firmanın son çeyrekteki mali raporlarını "2011 3. çeyrek" şeklinde özelleştirmesine gerek olmayacak. Google istenen bilginin son çeyreğe ait olduğunu anlayacak ve sonuçları ekrana getirecek. Son dakikalarda girilen önemli duyuru ve haberler anında ilk sıralarda görünecek.





Bir araç veya cihazın devamlı güncellenen yorumlarının tamamı yerine sadece en güncel olan kısmı diğerlerinden önde olacak.





Caffeine haricinde Google özellikle içerik çiftliği diye adlandırdığı ve kopyala-yapıştır yöntemine dayanan sitelerin sonuçlarda üst sıraları işgal etmesinin önüne geçmek için Panda adlı bir güncelleme daha devreye almıştı.





Google özgün ve ilgi çeken içeriklerin arama sonuçlarında üst sırlara çıkması ve alakasız, yanıltıcı sitelerin gerilerde kalması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu konularda yoğun şekilde gelen kullanıcı eleştirilerini de Google bertaraf etmek istiyor.