Google'ın yeni oyunu Haritalar hizmetini temel alıyor

Kullanıcılara sunduğu hizmetleri zaman zaman oyunlar içerisine entegre ederek ilgiyi artırmaya çalışan Google yeni bir oyunla daha karşınızda.





Smarty Pins adlı oyun bir soru cevap oyunu ve Google Haritalar hizmetini temel alıyor. Her soruda belirli bir konum yer alıyor ve raptiyeyi doğru cevabın olduğu noktaya batırmanız gerekiyor.





Sorular altı kategoriden geliyor : Sanat, Bilim, Spor ve Oyunlar, Eğlence, Tarih ve Son Olaylar, Coğrafya. Bu kategoriler altında da farklı konular bulmak mümkün. Doğru cevapta mil mesafesi kazanıyorsunuz. Yanlış cevapta ise mil mesafesi kaybediyorsunuz. Biriken mesafeler ile çeşitli ödüller kazanabiliyorsunuz. Oyun web üzerinden oynanıyor.











