Google'ın yeni sitesi Çin'de şimdiden yasaklandı

gitti. Bu yeni firmanın amaçlarını ve yeniden yapılanmanın detaylarını açıklamak için bir mektup kaleme alan Google kurucusu Larry Page, bu mektubu firmanın yeni sitesi abc.xyz üzerinden paylaştı.

Oldukça farklı birçok alanda faaliyet gösteren departmanlarını daha iyi idare edebilmek için sürpriz bir değişim kararı alan Amerikalı internet devi Google, Alphabet adını taşıyan yeni bir şemsiye firma altında yeniden yapılanmaya. Bu yeni firmanın amaçlarını ve yeniden yapılanmanın detaylarını açıklamak için bir mektup kaleme alan Google kurucusu Larry Page, bu mektubu firmanın yeni sitesi abc.xyz üzerinden paylaştı.

İnternet dünyasının gündemine bomba gibi düşen bu sürpriz kararın arkasındaki gerekçeleri öğrenmek isteyen internet kullanıcıları, aradıkları cevapların büyük bölümünü Page'in mektubunda buldular. Ancak Page'in mektubuna erişemeyen oldukça geniş bir kullanıcı kitlesi de mevcut. Zira son derece katı internet yasaları uygulayan Çin'deki sansür sistemine Google'ın yeni internet sitesi abc.xyz de takıldı.



Alphabet'in resmi internet sitesi Great Firewall of China olarak anılan kapsamlı sansür sistemine takılmış olsa da, Google'ın yeniden yapılanma kararı Çin medyasında oldukça geniş yankı buldu. Şimdilik sadece bir mektup içeren Alphabet sitesinin engellenmesi, Çin ve Google arasında yıllardır devam eden gergin sürecin son halkası oldu. Katı sansür uygulamaları yüzünden 2010 yılında Çin'den çekilme kararı alan Amerikalı internet devi, Çin hükümetinin geçtiğimiz yıl popüler e-posta servisi Gmail'i tamamen yasaklamasıyla önemli bir darbe almıştı.



http://gadgets.ndtv.com/internet/news/googles-new-alphabet-website-already-blocked-in-china-726532