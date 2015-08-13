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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın yeni sitesi Çin'de şimdiden yasaklandı

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Google'ın yeni sitesi Çin'de şimdiden yasaklandı
 Oldukça farklı birçok alanda faaliyet gösteren departmanlarını daha iyi idare edebilmek için sürpriz bir değişim kararı alan Amerikalı internet devi Google, Alphabet adını taşıyan yeni bir şemsiye firma altında yeniden yapılanmaya gitti. Bu yeni firmanın amaçlarını ve yeniden yapılanmanın detaylarını açıklamak için bir mektup kaleme alan Google kurucusu Larry Page, bu mektubu firmanın yeni sitesi abc.xyz üzerinden paylaştı.
 İnternet dünyasının gündemine bomba gibi düşen bu sürpriz kararın arkasındaki gerekçeleri öğrenmek isteyen internet kullanıcıları, aradıkları cevapların büyük bölümünü Page'in mektubunda buldular. Ancak Page'in mektubuna erişemeyen oldukça geniş bir kullanıcı kitlesi de mevcut. Zira son derece katı internet yasaları uygulayan Çin'deki sansür sistemine Google'ın yeni internet sitesi abc.xyz de takıldı.
 Alphabet'in resmi internet sitesi Great Firewall of China olarak anılan kapsamlı sansür sistemine takılmış olsa da, Google'ın yeniden yapılanma kararı Çin medyasında oldukça geniş yankı buldu. Şimdilik sadece bir mektup içeren Alphabet sitesinin engellenmesi, Çin ve Google arasında yıllardır devam eden gergin sürecin son halkası oldu. Katı sansür uygulamaları yüzünden 2010 yılında Çin'den çekilme kararı alan Amerikalı internet devi, Çin hükümetinin geçtiğimiz yıl popüler e-posta servisi Gmail'i tamamen yasaklamasıyla önemli bir darbe almıştı.

http://gadgets.ndtv.com/internet/news/googles-new-alphabet-website-already-blocked-in-china-726532 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MK* 3 yıl
Bunlarin bmw ile davalari ne oldu?
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kadirirdem 3 yıl
Çin yasaklama konusunda Tr yi Geçemez :D.....
1 Yanıt Yanıtla
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mcrew 3 yıl
saçma sapan bir yer

instagram twitter facebook google hiç birini kullanamıyorsun

harita açacaz yandex kullanıyoruz mecbur

bing de çalışıyor gerçi

hepsi wechat manyağı
işin en ironik kısmı da adam dev telefon üreticileri var

büyük pazarları var

lenovo xiaomi huawei one plus meizu zte

hepsi de android işletim sistemi kullanıyor

uygulama indirsen indiremiyon

güncelleme yapsan yapamıyosun

market açılmıyor
1 Yanıt Yanıtla +2
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Görmebak 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
Çin yasaklama konusunda Tr yi Geçemez :D.....

Aman tanrım ne kadar komik bir espri tüm dünya insanları olarak bu espriye bakıp bakıp gülüyoruz.
2 Yanıt Yanıtla
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