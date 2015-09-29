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Google'ın yeni tableti Pixel C ile tanışın

3 yıl
3,6b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın yeni tableti Pixel C ile tanışın

Bugüne kadar Nexus programlarında zaman zaman aynı adı taşıyan bir tablet modelinin tanıtıldığına şahit olmuştuk. Ancak bugün ilk kez Nexus adını taşımayan farklı bir Google tabletinin lanse edildiğini görüyoruz.

Google Pixel C adını alan 10.2 inçlik tablet modeli aynı zamanda Google'ın kendisinin tasarladığı ilk tablet olma özelliğine de sahip. Daha önce Asus ve Samsung gibi firmaların Nexus programı için tablet tasarladığını biliyoruz. 

Pixel C için Microsoft Surface rakibi gibi tanımlamalar görüyoruz zira Bluetooth tabanlı akıllı bir klavyeye sahip ve daha çok ofis kullanımına hitap edecek gibi duruyor. Bluetooth klavye kullanılmadığı zamanlarda tabletin üzerine kapanarak koruma vazifesi görüyor ve otomatik olarak kendisini şarj etmeye başlıyor. 

Google Pixel C tablet modeli Nvidia Tegra X1 yongasetini kullanıyor. Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdeklerini kullanan 4+4 dizilimindeki yongasetinde Maxwell tabanlı ve 256 işlem birimli GeForce grafik birimi yer alıyor. Bu yıl ilk kez Nexus programında tanıtılan 3 modelde 3 farklı yongaseti görüyoruz. Nexus 6P modelinde Snapdragon 810, Nexus 5X modelinde de Snapdragon 808 yongaseti bulunuyordu.

Pixel C tablet modelinin tasarımını Chromebook Pixel dizüstü modelinin ekran tasarımına benzetebiliriz zira klasik Nexus çizgilerinden biraz uzak kalmış ve biraz da kalın olduğu görülüyor. Tabletin arka kısmında 4 renkli bir LED bildirim çubuğu yer alıyor ancak bu bir dekor da olabilir ve şimdilik net bilgiler yok. Cihazda Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ve USB Type-C girişi yer alıyor. 

Google yeni tableti ile ilgili çıkış tarihi ve fiyatı vermekten kaçınıyor. Detaylı donanım bilgileri ve çıkış tarihi için güncellemelere abone olmak gerek ancak daha önce sızan bilgilerde 2560x1800 piksel çözünürlük, 3GB LPDDR4 RAM sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Modelin 32GB kapasiteli versiyonu 499$, 64GB kapasiteli versiyonu 599$ olacak. Bluetooth klavye ise 149$ seviyesinde.  

http://pixel.google.com Yorum Yaz
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aybey 3 yıl en beğenilen
Surface 3 veya Surface Pro4'ü tercih ederim.
Microsoft doğru bir iş yaptı ancak pazara yayma konusunu nedense beceremiyor.
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Manchester United 3 yıl
Bunun yerine surface'i tercih ederim. Mis gibi Windows kullanırım.
1 Yanıt Yanıtla +6
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DarkHellKnightX 3 yıl
Fiyatlar android yüklü bir tablet için çok pahalı bence. 64gb lık surface pro 3 670$ civarında.
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SpesifikBrush 3 yıl
Google Pencil nerde?
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Umutcan 3 yıl
Microsoft surface serisi ile yeni bir segmentin kapısını açmış oldu. Ipad pro ve ardından bu cihaz, artık "Pro" tabletler için çıkarılabilir klavye ve kalem standart olur.
Ama yine de bir surface kullanıcısı olarak windows 10 desktop versiyonu kullanan cihazımda yapabildiklerimi mobil işletim sistemli ipad pro ve bu cihazda yapabileceğimi düşünmüyorum.
Mobil uygulamalar halen basit ve temel işleri yapmaya yönelik. Her ne kadar "Pro" adına sahip olsalar da profesyonel uygulamalar için malesef uygun değiller ve ARM için yazılan mobil uygulamalarla sınırlılar.
Ama microsoft 365 üyeliği alınırsa office yazılımı amaçlı iş görebilir.
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El_domingo 3 yıl
Surface varken bu fiyata bu cihaz alınmaz..
çinli ureticiler olaya bir el atsa fiyatlar daha da geriler gibi geliyor..
çinlililer harbi hızlıymıs bide x5 li stick buldum..
alibaba.com/...
alibaba.com/...
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Patren 3 yıl
Surface ile rekabet edemez
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Manchester United 3 yıl
Bunun yerine surface'i tercih ederim. Mis gibi Windows kullanırım.
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javaprof 3 yıl
bu tablete o kadar parayı verenler bunla ne yapacak acaba bırakın surface proyu asus t300 ler bile bundan daha iyi en azından tam sürüm exel powerpoint visual studio var androidde en fazla aide var o da java yazmak için.
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1BilimAdamı 3 yıl
Herkes demiş zaten ama 499 dolara canavar surface pro 3 var



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kadirirdem 3 yıl
android tablet bir cihaza göre fazla surface ler o fiyatta nerdeyse...
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interwap 3 yıl
Çok para
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emre1393 3 yıl
Bu seneki Nexuslar ve tablet pahalı arkadaş, telefonlar 70 dolar, tablet de 250 dolar daha ucuz olsa iyi olurdu.
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alemburda34 3 yıl
Az daha veririm Surface alırım.
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psirik 3 yıl
Cihaz özellikleri güzel ancak 500 dolara klavyenin dahil olmasını isterdim. 150 dolar klavyeye verirsek. 650 dolar yapıyor.
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Guaire 3 yıl
Tanıtımdaki adam 4 çekirdekli Tegra X1 dedi, burda 8 çekirdekli diye yazıldığına bakmayın.

X1'in Denver versiyonu olabilir.
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