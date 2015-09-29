Google'ın yeni tableti Pixel C ile tanışın

Bugüne kadar Nexus programlarında zaman zaman aynı adı taşıyan bir tablet modelinin tanıtıldığına şahit olmuştuk. Ancak bugün ilk kez Nexus adını taşımayan farklı bir Google tabletinin lanse edildiğini görüyoruz.





Google Pixel C adını alan 10.2 inçlik tablet modeli aynı zamanda Google'ın kendisinin tasarladığı ilk tablet olma özelliğine de sahip. Daha önce Asus ve Samsung gibi firmaların Nexus programı için tablet tasarladığını biliyoruz.





Pixel C için Microsoft Surface rakibi gibi tanımlamalar görüyoruz zira Bluetooth tabanlı akıllı bir klavyeye sahip ve daha çok ofis kullanımına hitap edecek gibi duruyor. Bluetooth klavye kullanılmadığı zamanlarda tabletin üzerine kapanarak koruma vazifesi görüyor ve otomatik olarak kendisini şarj etmeye başlıyor.





Google Pixel C tablet modeli Nvidia Tegra X1 yongasetini kullanıyor. Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdeklerini kullanan 4+4 dizilimindeki yongasetinde Maxwell tabanlı ve 256 işlem birimli GeForce grafik birimi yer alıyor. Bu yıl ilk kez Nexus programında tanıtılan 3 modelde 3 farklı yongaseti görüyoruz. Nexus 6P modelinde Snapdragon 810, Nexus 5X modelinde de Snapdragon 808 yongaseti bulunuyordu.





Pixel C tablet modelinin tasarımını Chromebook Pixel dizüstü modelinin ekran tasarımına benzetebiliriz zira klasik Nexus çizgilerinden biraz uzak kalmış ve biraz da kalın olduğu görülüyor. Tabletin arka kısmında 4 renkli bir LED bildirim çubuğu yer alıyor ancak bu bir dekor da olabilir ve şimdilik net bilgiler yok. Cihazda Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ve USB Type-C girişi yer alıyor.





Google yeni tableti ile ilgili çıkış tarihi ve fiyatı vermekten kaçınıyor. Detaylı donanım bilgileri ve çıkış tarihi için güncellemelere abone olmak gerek ancak daha önce sızan bilgilerde 2560x1800 piksel çözünürlük, 3GB LPDDR4 RAM sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Modelin 32GB kapasiteli versiyonu 499$, 64GB kapasiteli versiyonu 599$ olacak. Bluetooth klavye ise 149$ seviyesinde.

http://pixel.google.com